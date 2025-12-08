¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó±§Ãè¸ø¼Ò¡¢¼ÒÌ¾¤ò¡ÖSSC Space¡×¤ËÊÑ¹¹¡¡2026Ç¯½é¤á¤Ë¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤ËÅý°ì
¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó±§Ãè¸ø¼Ò¡áSwedish Space Corporation¡ÊSSC¡Ë¤Ï2025Ç¯12·î8Æü¡¢2026Ç¯½é¤á¤Ë¼ÒÌ¾¤ò¡ÖSSC Space¡×¤ËÊÑ¹¹¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼ÒÌ¾ÊÑ¹¹¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¥°¥ë¡¼¥×Á´ÂÎ¤ò1¤Ä¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¤â¤È¤ËÅý°ì¤·¡¢¹ñºÝ»Ô¾ì¤Ç¤ÎÂ¸ºß´¶¤ä¼ÒÆâ¤Î°ìÂÎ´¶¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤¯Êý¿Ë¤Ç¤¹¡£
SSC¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¿·¤·¤¤¼ÒÌ¾¡ÖSSC Space¡×¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿Î¬¾Î¡ÖSSC¡×¤ò»Ä¤·¤Ä¤Ä¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤ÊÂ¸ºß´¶¤È»ö¶È¤Î¾ÇÅÀ¤ò¤è¤êÌÀ³Î¤Ë¼¨¤¹¤³¤È¤òÁÀ¤¤¤È¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Æ±¼Ò¤Ç¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÉôÌç¤òÎ¨¤¤¤ëCarina Aspenberg»á¤Ï¡¢SSC¤¬À¤³¦Ãæ¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ä¸ÜµÒ¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¿¨¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤ò°ìËÜ²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç»Ô¾ì¤Ç¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥¹¤ò¶¯²½¤·¡¢¼Ò°÷¤¬¶¦Í¤Ç¤¤ë¸Ø¤ê¤È¥¨¥ó¥²¡¼¥¸¥á¥ó¥È¤ÎÊ¸²½¤ò°é¤ß¤¿¤¤¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¼ÒÌ¾ÊÑ¹¹¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¥°¥ë¡¼¥×²ñ¼Ò¤ÎÌ¾¾Î¤â½ç¼¡¡ÖSSC Space¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤ËÅý°ì¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£»Ò²ñ¼Ò¤Î¡ÖLSE Space¡×¤È¡ÖAurora Technology¡×¤Î¼ÒÌ¾¤â¡¢¡ÖSSC Space¡×¤ò´§¤·¤¿Ì¾¾Î¤Ë²þ¤á¤é¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÊÌ¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤ÆÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¿»ö¶È¤â´Þ¤á¤Æ¡¢ÁÈ¿¥Á´ÂÎ¤ò1¤Ä¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¤â¤È¤ÇÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¯ÂÎÀ©¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
SSC¤Î¼ÒÄ¹·óCEO¤òÌ³¤á¤ëCharlotta Sund»á¤Ï¡¢º£²ó¤Î¼ÒÌ¾ÊÑ¹¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÄ¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÃÛ¤¤¤Æ¤¤¿¿®Íê¤ä¥Ö¥é¥ó¥ÉÇ§ÃÎ¤ò°ú¤·Ñ¤®¤Ê¤¬¤é¡¢Ã±°ì¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¤â¤È¤Ç»Ô¾ì¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤ò¤è¤ê¶¯¤¯È¯´ø¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
