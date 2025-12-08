£Î£È£Ë²ñÄ¹¤Ë°æ¾å¼ùÉ§»á¡Ä£±£¸Ç¯¤Ö¤êÆâÉô¾º³Ê¡Ö¸½¾õ¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÎÃæ¤«¤é¿·ÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ¡×
¡¡£Î£È£Ë¤Ï£¸Æü¡¢¼¡´ü²ñÄ¹¤Ë¡¢°æ¾å¼ùÉ§Éû²ñÄ¹¡Ê£¶£¸¡Ë¤¬½¢Ç¤¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡Ç¤´ü¤Ï£²£°£²£¶Ç¯£±·î£²£µÆü¤«¤é£³Ç¯´Ö¡££Î£È£Ë²ñÄ¹¤Ï£°£¸Ç¯°Ê¹ß¡¢£¶¿ÍÏ¢Â³¤Ç³°Éô¤«¤é¤ÎÅÐÍÑ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢£±£¸Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÆâÉô½Ð¿È¼Ô¤È¤Ê¤ë¡£°ðÍÕ±äÍº²ñÄ¹¡Ê£·£µ¡Ë¤ÏÍè·î£²£´Æü¤ÎÇ¤´üËþÎ»¤ÇÂàÇ¤¤¹¤ë¡£
¡¡Ç¤Ì¿¸¢¤ò»ý¤Ä£Î£È£Ë·Ð±Ä°Ñ°÷²ñ¤¬£¸Æü¡¢°Ñ°÷£±£²¿ÍÃæ£¹¿Í¤Î»¿À®¤Ç·è¤á¤¿¡£¸Å²ì¿®¹Ô°Ñ°÷Ä¹¡Ê¸µÌîÂ¼¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¼èÄùÌò²ñÄ¹¡Ë¤Ï·Ð±Ä°Ñ½ªÎ»¸å¤Ëµ¼Ô²ñ¸«¤·¡¢¡Ö£Î£È£Ë¤Î¸½¾õ¤ò¤¤Á¤ó¤È¸«¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÎÃæ¤«¤é¿·¤·¤¤ÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È°æ¾å»á¤òÁª¤ó¤ÀÍýÍ³¤òÀâÌÀ¡£¡Ö¾ò·ï¤È¤·¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¤òÊÔÀ®¤·¡¢¿·²ñÄ¹¤¬Ãæ³Ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÍ×ÀÁ¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡°æ¾å»á¤Ï£±£¹£¸£°Ç¯¤Ë£Î£È£ËÆþ¶É¡££²£³Ç¯¤«¤é£Î£È£ËÉû²ñÄ¹¤òÌ³¤á¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÉ¬¿Ü¶ÈÌ³²½¤ä¿Í¹©ÃÎÇ½¡Ê£Á£É¡Ë³èÍÑ¤Ê¤É¤òÅý³ç¤·¤Æ¤¤¿¡£°æ¾å»á¤Ï¡Ö·Ð±Ä¿Ø¤ò°ì¤Ä¤Î¥Á¡¼¥à¤È¤È¤é¤¨¡¢¥°¥ë¡¼¥×Á´ÂÎ¤Ç¡¢ÆñÂê¤ËÁíÎÏÀï¤ÇÎ©¤Á¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò½Ð¤·¤¿¡£
¡¡£Î£È£Ë¤Ç¤Ï¡¢ÆâÉô½Ð¿È¤Î³¤Ï·Âô¾¡Æó»á¡Ê£±£¹£¹£·¡Á£²£°£°£µÇ¯¡Ë¡¢¶¶ËÜ¸µ°ì»á¡Ê£°£µ¡Á£°£¸Ç¯¡Ë¤Î²ñÄ¹»þÂå¤Ë¿¦°÷¤ÎÉÔ¾Í»ö¤¬Áê¼¡¤®¡¢¤¤¤º¤ì¤â²ñÄ¹¤ò¼Ç¤¡£¤½¤Î¸å¤Ï¡¢¾¦¼Ò¤ä¶ä¹Ô¤Ê¤É·ÐºÑ³¦¤«¤é¤ÎÅÐÍÑ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¢¡°æ¾å¼ùÉ§»á¡Ê¤¤¤Î¤¦¤¨¡¦¤¿¤Ä¤Ò¤³¡Ë£±£¹£¸£°Ç¯Áá°ðÅÄÂçÂè°ìÊ¸³ØÉôÂ´¡¢£Î£È£ËÆþ¶É¡£À¯¼£ÉôÄ¹¡¢ÊÔÀ®¶ÉÄ¹¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¡¢£²£°£±£´Ç¯¤ËÍý»ö¡££±£¸Ç¯¤Ë´ØÏ¢²ñ¼Ò¤ÎÊüÁ÷±ÒÀ±¥·¥¹¥Æ¥à¼ÒÄ¹¡££²£³Ç¯£²·î¤«¤é£Î£È£ËÉû²ñÄ¹¡£Ê¡²¬¸©½Ð¿È¡££¶£¸ºÐ¡£
