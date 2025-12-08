¡Ú ËÍÀÄ¡¦´äËÜÍý¸ê ¡Û¡¡Â¼ó¤Î¿ÙÂÓ¤Ë¡Ö°Û¾ï¤¬¸«¤é¤ì¡×¡¡¼ê½Ñ¤Ø¡¡¡Ö°ìÉô±¿Æ°¤Ë»Ù¾ã¤ò¤¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï°ìÉô·çÀÊ¤Ê¤ÉÄ´À°
¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖËÍ¤¬¸«¤¿¤«¤Ã¤¿ÀÄ¶õ¡×¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ï8Æü¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î´äËÜÍý¸ê¤µ¤ó¤¬Â¼ó¤Î¿ÙÂÓ¤Ë°Û¾ï¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢2026Ç¯1·î½é½Ü¤Ë¼ê½Ñ¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú ËÍÀÄ¡¦´äËÜÍý¸ê ¡Û¡¡Â¼ó¤Î¿ÙÂÓ¤Ë¡Ö°Û¾ï¤¬¸«¤é¤ì¡×¡¡¼ê½Ñ¤Ø¡¡¡Ö°ìÉô±¿Æ°¤Ë»Ù¾ã¤ò¤¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï°ìÉô·çÀÊ¤Ê¤ÉÄ´À°
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡ÖÂ¼ó¤Î¤¸¤óÂÓ¤Ë°Û¾ï¤¬¸«¤é¤ì¡¢ÄË¤ß¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢°ìÉô±¿Æ°¤Ë»Ù¾ã¤ò¤¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸½ºß¤Î¾õ¶·¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¸½ºß¡¢¥é¥¤¥Ö¤äÈÖÁÈ¼ýÏ¿¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¤ÏÃ´Åö°å»Õ¤ÈÁêÃÌ¤··Ð²á´Ñ»¡¤ò¹Ô¤¤¤Ê¤¬¤éÇÛÎ¸¤·¤¿¾å¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬´°¼£¤Ë¤Ï¼ê½Ñ¤òÍ×¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ËÜ¿Í¤È¤âÁêÃÌ¤Î¾å¡¢1·î¤Î½é½Ü¤Ë¼ê½Ñ¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
½Ñ¸å¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Ö°ìÉô¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò·çÀÊ¡¢°ìÉô»²²Ã¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤Ê¤ÉÄ´À°¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¡×¤È¤·¡¢¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤Ë¤Ï¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢´äËÜÍý¸ê¤µ¤ó¤Î·ò¹¯¤òºÇÍ¥Àè¤Ë¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ°ìÆ±¡¢¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¡¡´äËÜÍý¸ê¤µ¤ó¡¡¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡¡¡Û
¥Ë¥Ã¥¯¥Í¡¼¥à¡§¤ê¤³¤Ô¤ó
À¸Ç¯·îÆü¡§2007Ç¯11·î25Æü
·ì±Õ·¿¡§A·¿
¿ÈÄ¹¡§156cm
½Ð¿ÈÃÏ¡§ÅìµþÅÔ
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥«¥é¡¼¡§¥Ö¥ë¥Ù²Æ
¹ü³Ê¡§¥¹¥È¥ì¡¼¥È
´é¥¿¥¤¥×¡§¥Õ¥§¥ß¥Ë¥ó
