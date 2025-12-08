¥¹¥±¥Ã¥Á¥ãー¥º¤«¤é¥¸¥ç¥¨¥ë¡¦¥¨¥ó¥Óー¥É¤Î¥·¥°¥Í¥Á¥ãー¥â¥Ç¥ë¡ØSKX JE1¡Ù¤¬ÅÐ¾ì¡ÄÂ¿ºÌ¤Ê¥×¥ìー¤ò»Ù¤¨¤ë1Â
¡¡¥¹¥±¥Ã¥Á¥ãー¥º¥¸¥ã¥Ñ¥ó¹çÆ±²ñ¼Ò¤Ï12·î5Æü¡¢NBA¤Î¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢¡¦¥»¥Ö¥ó¥Æ¥£¥·¥¯¥µー¥º¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥¸¥ç¥¨¥ë¡¦¥¨¥ó¥Óー¥É¤Î¥·¥°¥Í¥Á¥ãー¥â¥Ç¥ëÈÎÇä¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡º£²óÆ±¼Ò¤«¤éÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¾ðÊó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¨¥ó¥Óー¥É¤Î½é¤Î¥·¥°¥Í¥Á¥ãー¥â¥Ç¥ë¡ØSKX JE1¡Ù¤Ï¡¢2023Ç¯MVP¤Ëµ±¤NBA¤Î¥¹¥¿ー¤È¤Ê¤Ã¤¿Èà¤Î·¿ÇË¤ê¤ÊÆ»¤Î¤ê¤ËÃåÁÛ¤òÆÀ¤Æ¹Í°Æ¡£Á¡ºÙ¤Êµ»½Ñ¤È¹¶·âÅª¤ÊÆ°¤¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿ÆÈ¼«¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë»Å¾å¤²¡¢ºÙÉô¤Ë¤Þ¤ÇÅ°ÄìÅª¤ËÄ´À°¤ò½Å¤Í¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥¸¥ç¥¨¥ë¡¦¥¨¥ó¥Óー¥É¤Ï¥«¥á¥ëー¥ó·Ï¥¢¥á¥ê¥«¿Í¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ëÁª¼ê¡£NBA¤ÇMVP¤Ëµ±¤¤¤¿·ÐÎò¤ò»ý¤Á¡¢2ÅÙ¤ÎÆÀÅÀ²¦¡¢¥¢¥á¥ê¥«ÂåÉ½¤È¤·¤Æ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£¥Ñ¥ïー¤È¤·¤Ê¤ä¤«¤µ¡¢¤½¤·¤Æ¸ÄÀ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¸½Âå·¿¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥ó¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¹¥±¥Ã¥Á¥ãー¥º¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤È¥¨¥ó¥Óー¥É¤Î»×¤¤¤Ä¤Ê¤²¤Æ´°À®¤·¤¿¡ØSKX JE1¡Ù¤Ï¡¢ÀÇ¹þ19690±ß¤Ç¥¹¥±¥Ã¥Á¥ãー¥º¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¤äÁ´¹ñ¼è¤ê°·¤¤Å¹ÊÞ¤ÇÈÎÇäÃæ¤À¡£
¡Ú²èÁü¡Û½é¤Î¥·¥°¥Í¥Á¥ãー¥â¥Ç¥ë¤òÃåÍÑ¤¹¤ë¥¨¥ó¥Óー¥É