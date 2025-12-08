¥ì¥Ö¥í¥ó¡¦¥¸¥§ー¥à¥º¤¬¥ì¥®¥å¥éー¥·ー¥º¥óÄÌ»»¾¡Íø¿ô¤Ç2°Ì¤ËÉâ¾å¡Ä¥Ñ¥ê¥Ã¥·¥å»á¤ÎµÏ¿¤òÈ´¤¯
¡¡12·î8Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö7Æü¡Ë¡¢È¬Â¼ÎÝ½êÂ°¤Î¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥ì¥¤¥«ー¥º¤¬Å¨ÃÏ¤Î¥¨¥¯¥¹¥Õ¥£¥Ë¥Æ¥£¡¦¥â¥Ð¥¤¥ë¡¦¥¢¥êー¥Ê¤Ç¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢¡¦¥»¥Ö¥ó¥Æ¥£¥·¥¯¥µー¥ºÀï¤ËÎ×¤ß¡¢112－108¤Ç¶¥¤ê¾¡¤Ã¤¿¡£
¡¡¸Î¶¿¥¹¥í¥Ù¥Ë¥¢¤ÇÌ¼¤Î½Ð»º¤ËÎ©¤Á²ñ¤¦¤¿¤á¡¢2»î¹çÏ¢Â³¤Ç·ç¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¥ë¥«¡¦¥É¥ó¥Á¥Ã¥Á¤¬31ÆÀÅÀ15¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É11¥¢¥·¥¹¥È¤Ç¡È¥È¥ê¥×¥ë¥À¥Ö¥ë¡É¤òÃ£À®¡¢¤Þ¤¿¡¢È¬Â¼¤¬17ÆÀÅÀ6¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É1¥¢¥·¥¹¥È¡¢¥Ç¥£¥¢¥ó¥É¥ì¡¦¥¨¥¤¥È¥ó¤¬14ÆÀÅÀ12¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¡¢¥ªー¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥êー¥Ö¥¹¤¬11ÆÀÅÀ5¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡¡5Æü¡ÊÆ±4Æü¡Ë¤Î¥È¥í¥ó¥È¡¦¥é¥×¥¿ー¥º¤ÇÏ¢Â³2¥±¥¿ÆÀÅÀ¤¬ÅÓÀä¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢È¬Â¼¤Î·è¾¡¥Ö¥¶ー¥Óー¥¿ー¤ò±é½Ð¤·¤¿¥ì¥Ö¥í¥ó¡¦¥¸¥§ー¥à¥º¤Ï¡¢Æ±ÅÀ¤Ç·Þ¤¨¤¿Âè4¥¯¥©ー¥¿ー»Ä¤ê1Ê¬12ÉÃ¤Ë3¥Ý¥¤¥ó¥È¥·¥åー¥È¤òÀ®¸ù¡£Ä¾¸å¤Ë¤âÆÀÅÀ¤òµó¤²¤ë¤È¡¢»î¹ç½ªÎ»´ÖºÝ¤ËÁê¼ê¤Î¥¿ー¥ó¥ªー¥Ðー¤òÍ¶È¯¤·¤¿¡£¥Õ¥£ー¥ë¥É¥´ー¥ëÀ®¸ùÎ¨70.6¥Ñー¥»¥ó¥È¤È¹â³ÎÎ¨¤Ç¥·¥ç¥Ã¥È¤òÄÀ¤á¡¢¥·ー¥º¥ó¥Ï¥¤¤Î29ÆÀÅÀ¡£7¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É6¥¢¥·¥¹¥È1¥Ö¥í¥Ã¥¯1¥¹¥Æ¥£ー¥ë¤È¥ªー¥ë¥é¥¦¥ó¥É¤Ê³èÌö¤Ç¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡¥¯¥êー¥Ö¥é¥ó¥É¡¦¥¥ã¥Ð¥ê¥¢ー¥º¡¢¥Þ¥¤¥¢¥ß¡¦¥Òー¥È¡¢¥ì¥¤¥«ー¥º¤Î3¥Áー¥à¤Ç1569»î¹ç½Ð¾ì¤ò¸Ø¤ë40ºÐ¤Ï¡¢¥ì¥®¥å¥éー¥·ー¥º¥óÄÌ»»¾¡Íø¿ô¤¬¡Ö1015¡×¤ËÅþÃ£¡£¥í¥Ðー¥È¡¦¥Ñ¥ê¥Ã¥·¥å»á¡Ê¸µ¥Ü¥¹¥È¥ó¡¦¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¹¤Û¤«¡Ë¤ÎµÏ¿¤òÈ´¤¡¢ÎòÂå2°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤¿¡£
¡¡ÎòÂå1°Ì¤Ï1074¾¡¤Î¥«¥êー¥à¡¦¥¢¥Ö¥É¥¥¥ë¡¦¥¸¥ã¥Ðー»á¡Ê¥ì¥¤¥«ー¥º¤Û¤«¡Ë¡£¥¥ã¥ê¥¢23¥·ー¥º¥óÌÜ¤ò²á¤´¤¹¥ì¥Ö¥í¥ó¤Ï¤¢¤È60»î¹ç¾¡Íø¤¹¤ì¤Ð¡¢¼ó°Ì¤ËÌö¤ê½Ð¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤¿¤À¡¢¥ì¥¤¥«ー¥º¤Î¥ì¥®¥å¥éー¥·ー¥º¥ó¤Ï»Ä¤ê59»î¹ç¡£¡ÈÁ´¾¡¡É¤ÇµÏ¿¤ËÊÂ¤Ö¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¸½¼ÂÅª¤Ë¤Ï2026－27¥·ー¥º¥ó°Ê¹ß¤ÎÃ£À®¤¬Ç»¸ü¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¸½ÌòÁª¼ê¤Ç¥ì¥Ö¥í¥ó¤Ë¼¡¤°¤Î¤Ï9°Ì¤Î¥¯¥ê¥¹¡¦¥Ýー¥ë¡£º£¥·ー¥º¥ó¸Â¤ê¤Ç¤Î¸½Ìò°úÂà¤òÉ½ÌÀ¤·¡¢3Æü¡ÊÆ±2Æü¡Ë¤Ë¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥¯¥ê¥Ã¥Ñー¥º¤«¤é¤Î²ò¸Û¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤¿40ºÐ¤Ï855¾¡¤òµó¤²¤ë¡£
