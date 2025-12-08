ËÌÊÆ±Ç²è»Ô¾ì¡¢Ç¯´Ö¶½¼ý80²¯¥É¥ëÆÍÇË¡¡¡Ø¥Õ¥¡¥¤¥Ö¡¦¥Ê¥¤¥Ä¡¦¥¢¥Ã¥È¡¦¥Õ¥ì¥Ç¥£ー¥º2¡ÙËÌÊÆNo.1
¡¡2025Ç¯¤ÎËÌÊÆ±Ç²è»Ô¾ì¤ÎÎß·×¶½¹Ô¼ýÆþ¤¬¡¢Ç¯´Ö80²¯¥É¥ë¤ÎÂçÂæ¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£¥³¥í¥Ê²Ò°Ê¹ß¡¢80²¯¥É¥ë¤òÄ¶¤¨¤ë¤Î¤Ï¤³¤ì¤¬3ÅÙÌÜ¡£ºòÇ¯¡Ê2024Ç¯¡Ë¤Ï85²¯7000Ëü¥É¥ë¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ø¥Ðー¥Óー¡Ù¤È¡Ø¥ª¥Ã¥Ú¥ó¥Ï¥¤¥Þー¡Ù¤¬Âç¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿2023Ç¯°ÊÍè¤Î90²¯¥É¥ëÄ¶¤¨¤Ï¼Â¸½¤Ê¤ë¤«――¡£
»²¹Í¡§¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤¿¤Á¤¬³¹Ãæ¤ÇË½¤ì²ó¤ë¡¡¡Ø¥Õ¥¡¥¤¥Ö¡¦¥Ê¥¤¥Ä¡¦¥¢¥Ã¥È¡¦¥Õ¥ì¥Ç¥£ー¥º2¡Ù¿·Í½¹ð
¡¡º£½µ¡¢80²¯¥É¥ëÆÍÇË¤Î¥ー¥×¥ì¥¤¥äー¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¿Íµ¤¥²ー¥à¤Î±Ç²èÈÇÂè2ÃÆ¡Ø¥Õ¥¡¥¤¥Ö¡¦¥Ê¥¤¥Ä¡¦¥¢¥Ã¥È¡¦¥Õ¥ì¥Ç¥£ー¥º2¡Ù¤À¤Ã¤¿¡£½µËö3Æü´Ö¤Î¶½¹Ô¼ýÆþ¤Ï6300Ëü¥É¥ë¤Ç¡¢»öÁ°¤ÎÍ½ÁÛ¤òÂçÉý¤Ë¾å²ó¤ë¥Ò¥Ã¥È¡£º£Ç¯¸ø³«¤Î¥Û¥éー±Ç²è¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Ø»àÎî´Û ºÇ¸å¤Îµ·¼°¡Ù¤Ë¼¡¤¤¤ÇNo.2¤Î¥¹¥¿ー¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡´¶¼Õº×¡Ê¥µ¥ó¥¯¥¹¥®¥Ó¥ó¥°¡Ë¸å¤Î½µËö¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥È¥à¡¦¥¯¥ëー¥º¼ç±é¡Ø¥é¥¹¥È ¥µ¥à¥é¥¤¡Ù¡Ê2003Ç¯¡Ë¤ò¾å²ó¤êºÇ¹âµÏ¿¤ò¹¹¿·¡£Ç¯´Ö49½µÌÜ¤È¤·¤Æ¤â¡¢¡Ø¥ªー¥·¥ã¥ó¥º11¡Ù¡Ê2001Ç¯¡Ë¤ä¡Ø¥é¥¤¥é¤ÎËÁ¸± ²«¶â¤ÎÍå¿ËÈ×¡Ù¡Ê2007Ç¯¡Ë¤òÈ´¤¤¤ÆÎòÂåºÇ¹âµÏ¿¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡12·î¸ø³«¤Î¥Û¥éー±Ç²è¤È¤·¤Æ¤â¡¢¡Ø¥¹¥¯¥êー¥à2¡Ù¡Ê1997Ç¯¡Ë¤òÄ¶¤¨¤Æ»Ë¾åºÇ¹â¤Î¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¶½¼ý¤òµÏ¿¡£¥æ¥Ë¥Ðー¥µ¥ë¡¦¥Ô¥¯¥Á¥ãー¥º¤Î12·î¸ø³«ºîÉÊ¤Ç¤Ï¥Ôー¥¿ー¡¦¥¸¥ã¥¯¥½¥ó´ÆÆÄ¡Ø¥¥ó¥°¥³¥ó¥°¡Ù¤òÈ´¤¤¤Æ²áµîºÇ¹â¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡2023Ç¯¸ø³«¤ÎÁ°ºî¡Ø¥Õ¥¡¥¤¥Ö¡¦¥Ê¥¤¥Ä¡¦¥¢¥Ã¥È¡¦¥Õ¥ì¥Ç¥£ー¥º¡Ù¤Ï¡¢·à¾ì¸ø³«¤ÈÆ±»þ¤ËÇÛ¿®¤¬¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¶½¹Ô¼ýÆþ8000Ëü¥É¥ë¤È¤¤¤¦¶ÃØ³¤ÎµÏ¿¤òÃ¡¤½Ð¤·¡¢À½ºîÈñ2000Ëü¥É¥ë¤ËÂÐ¤·¤ÆÁ´À¤³¦¶½¹Ô¼ýÆþ2²¯9158Ëü¥É¥ë¤È¤¤¤¦Âç¥Ò¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ËÜºî¤Î¥¹¥¿ー¥È¤Ï¤³¤ì¤Ë¤ÏµÚ¤Ð¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¿ô¡¹¤ÎµÏ¿¹¹¿·¤¬¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥æ¥Ë¥Ðー¥µ¥ë¡õ¥Ö¥é¥à¥Ï¥¦¥¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï²÷µó¤À¡£
¡¡À¤³¦Åª¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¥Ó¥Ç¥ª¥²ー¥à¤ò±Ç²è²½¤·¤¿ËÜºî¤Ï¡¢Á°ºî¤ÈÆ±¤¸¤¯¥²ー¥à¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ò¼ç¤Ê¥¿ー¥²¥Ã¥È¤È¤¹¤ëÀïÎ¬¤ò´ÓÅ°¡£´¶¼Õº×Ä¾¸å¤È¤¤¤¦¡¢±Ç²è´Û¤Ø¤ÎµÒÂ¤¬±ó¤Î¤¤¬¤Á¤Ê»þ´ü¤Ë¡¢¥Ò¥Ã¥È¤Î¥«¥®¤Ç¤¢¤ë¼ãÇ¯ÁØ¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤à¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£´ÑµÒ¤òÇ¯ÂåÊÌ¤Ë¸«¤ë¤È¡¢¤Ê¤ó¤ÈÁ´ÂÎ¤Î77%¤¬25ºÐÌ¤Ëþ¡£¤Þ¤¿¡¢Á´ÂÎ¤ÎÈ¾¿ô¶á¤¯¤¬18ºÐ～24ºÐ¤È¤¤¤¦ÁØ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡ÈãÉ¾²È¤ÎÉ¾²Á¤¬¤«¤Ê¤êÄã¤¤°ìÊý¡¢´ÑµÒÉ¾²Á¤¬¹â¤¤¤³¤È¤â¤½¤Î¾Úº¸¤À¡£Rotten Tomatoes¤Ç¤ÏÈãÉ¾²È¥¹¥³¥¢12%¡Ê¡ª¡Ë¤ËÂÐ¤·¡¢´ÑµÒÉ¾²Á¤Ï88%¡£±Ç²è´Û¤Î½Ð¸ýÄ´ºº¤Ë´ð¤Å¤¯CinemaScore¤Ç¤Ï¡ÖB¡×É¾²Á¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£¤¿¤À¤·¡¢¥Õ¥¡¥óÃæ¿´¤Î¶½¹Ô¤Ï1½µÌÜ¤Ë´ÑµÒ¤¬ÊÐ¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢2½µÌÜ°Ê¹ß¤ÎµÞÍî¤â¤¢¤ê¤¦¤ë¡£¸ý¥³¥ß¸ú²Ì¤¬¤É¤³¤Þ¤Ç½Ð¤ë¤«¤¬ÌäÂê¤À¤í¤¦¡£
¡¡³¤³°76»Ô¾ì¤Ç¤Ï¶½¹Ô¼ýÆþ4611Ëü¥É¥ë¤òµÏ¿¤·¡¢Á´À¤³¦¶½¹Ô¼ýÆþ¤Ï1²¯911Ëü¥É¥ë¡£À½ºîÈñ¤Ï3600Ëü¥É¥ë¤À¤«¤é¡¢¤ä¤Ï¤ê°ÂÄê¤Î¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º¥Ñ¥ïー¤À¡£ÆüËÜ¸ø³«¤Ï2026Ç¯1·î23Æü¡£
¡¡Àè½µ¡¢ÇË³Ê¤Î¥Ç¥Ó¥åー¤ò¾þ¤Ã¤¿¥Ç¥£¥º¥Ëー¡¦¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥óºÇ¿·ºî¡Ø¥ºー¥È¥Ô¥¢2¡Ù¤ÏÂè2°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥À¥¦¥ó¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢½µËö3Æü´Ö¤Ç4300Ëü¥É¥ë¤òµÏ¿¡¢²¼ÍîÎ¨¤â¥Þ¥¤¥Ê¥¹57.1%¤È¤Þ¤º¤Þ¤º·òÆ®Ãæ¤À¡£ÊÆ¹ñ¶½¼ý¤Ï2²¯2047Ëü¥É¥ë¡£
¡¡¶Ã¤¯¤Ù¤¤Ï¡¢ËÜºî¤¬Ãæ¹ñ»Ô¾ì¤ÇÇËÃÝ¤ÎÀª¤¤¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡£Ãæ¹ñ»Ô¾ì¤Î¶½¹Ô¼ýÆþ¤Ï4²¯3040Ëü¥É¥ë¤Ç¡¢¡Ø¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ãー¥º¡¿¥¨¥ó¥É¥²ー¥à¡Ù¡Ê2019Ç¯¡Ë¤ËÂ³¤¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É±Ç²è»Ë¾åNo.2¡£¤¤¤è¤¤¤è¸ø³«¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿ÆüËÜ¤Ç¤â½µËö¶½¼ý1230Ëü¥É¥ë¤òµÏ¿¤·¡¢¡Ø¥¢¥Ê¤ÈÀã¤Î½÷²¦2¡Ù¡Ê2019Ç¯¡Ë¤ËÂ³¤¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É±Ç²è¤È¤·¤ÆÎòÂåNo.2¤Î³ê¤ê½Ð¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡³¤³°¶½¼ý¤Ï6²¯9530Ëü¥É¥ë¤Ç¡¢Á´À¤³¦¶½¹Ô¼ýÆþ¤Ï9²¯1577Ëü¥É¥ë¡£¤Þ¤â¤Ê¤¯10²¯¥É¥ë¤òÆÍÇË¤¹¤ë¤¬¡¢º£Ç¯¤³¤ÎÀª¤¤¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢Æ±¤¸¤¯¥Ç¥£¥º¥Ëー¤Î¼Â¼ÌÈÇ¡Ø¥ê¥í¡õ¥¹¥Æ¥£¥Ã¥Á¡Ù¤Î¤ß¡£¥Ç¥£¥º¥ËーºîÉÊ¤ÎÎß·×À¤³¦¶½¼ý¤Ï2Ç¯Ï¢Â³¤Ç50²¯¥É¥ë¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¤ä¤ä±¢¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡Ø¥¦¥£¥¥Ã¥É ±Ê±ó¤ÎÌóÂ«¡Ù¤À¡£¼ãÇ¯ÁØ¤ò¡Ø¥Õ¥¡¥¤¥Ö¡¦¥Ê¥¤¥Ä¡¦¥¢¥Ã¥È¡¦¥Õ¥ì¥Ç¥£ー¥º2¡Ù¤È¡Ø¥ºー¥È¥Ô¥¢2¡Ù¤ËÃ¥¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤í¤¦¡¢½µËö¶½¹Ô¼ýÆþ¤Ï1675Ëü¥É¥ë¤Ç¡¢Á°½µÈæ¥Þ¥¤¥Ê¥¹72.9%¤ÈµÞ·ã¤ËÍî¤Á¹þ¤ó¤À¡£ËÌÊÆ¶½¼ý¤Ï2²¯9695Ëü¥É¥ë¡¢À¤³¦¶½¼ý¤Ï4²¯4010Ëü¥É¥ë¡£¤â¤Á¤í¤ó°¤¯¤Ê¤¤À®ÀÓ¤À¤¬¡¢Á°ºî¤ÎËÌÊÆ4²¯7498Ëü¥É¥ë¡¢À¤³¦7²¯5874Ëü¥É¥ë¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤È½Â¤¤¡£Ä¹´ü¶½¹Ô¤Ç¤É¤³¤Þ¤ÇÇ´¤ì¤ë¤«¤¬¥«¥®¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡º£½µ¤Î¥È¥Ã¥×10·÷Æâ¤Ë¤Ï¡¢Âè4°Ì¤Ë¡Ø·à¾ìÈÇ ¼ö½Ñ²öÀï¡Ö½ÂÃ«»öÊÑ ÆÃÊÌÊÔ½¸ÈÇ¡×¡ß¡Ö»àÌÇ²óÞâ Àè¹Ô¾å±Ç¡×¡Ù¤¬½éÅÐ¾ì¤·¡¢ËÌÊÆ1833´Û¤Ç½µËö¶½¼ý1015Ëü¥É¥ë¤òµÏ¿¡£ÇÛµë¤ÏÅìÊõ»±²¼¤ÎGKIDS¤Ç¡¢¥½¥Ëー»±²¼¤Î¥¯¥é¥ó¥Á¥íー¥ë¤¬·à¾ìÈÇ¡Ø¥Á¥§¥ó¥½ー¥Þ¥ó ¥ì¥¼ÊÓ¡Ù¤ä¡Ø·à¾ìÈÇ¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×Ìµ¸Â¾ëÊÔ Âè°ì¾Ï àÈãÝºÂºÆÍè¡Ù¤Ç»Å³Ý¤±¤¿¤Û¤É¸ø³«µ¬ÌÏ¤ÏÂç¤¤¯¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¤·¡¢ËÜºî¤Ï·à¾ìÍÑÄ¹ÊÔ±Ç²è¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥Æ¥ì¥Ó¥·¥êー¥º¤ÎÁí½¸ÊÔ¤ÈÀè¹Ô¾å±Ç¡£GKIDSÇÛµë¤È¤·¤Æ¤Ïº£¸å¤Ë¸þ¤±¤¿Á°¿¶¤ê¤È¤â¸À¤¨¤½¤¦¤À¡£
¡¡Âè5°Ì¤Ë¤Ï¡¢¥¯¥¨¥ó¥Æ¥£¥ó¡¦¥¿¥é¥ó¥Æ¥£ー¥Î´ÆÆÄ¡Ø¥¥ë¡¦¥Ó¥ë¡Ù2Éôºî¤ò1ËÜ¤Ë¤Þ¤È¤á¡¢¿·µ¬¥Ñー¥È¤òÄÉ²Ã¤·¤¿¡ØKill Bill: The Whole Bloody Affair¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù¤¬½éÅÐ¾ì¡£ËÌÊÆ1198´Û¤Ç½µËö¶½¼ý¤Ï325Ëü¥É¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¾å±Ç»þ´Ö¤Ï275Ê¬¡Ê4»þ´Ö35Ê¬¡¦µÙ·Æ¹þ¤ß¡Ë¤È°µÅÝÅª¥Ü¥ê¥åー¥à¤Ç¡¢¤·¤«¤â»ö¼Â¾å¤Îµìºî¤æ¤¨1Æü¤Ë²¿ÅÙ¤â¾å±Ç¤Ç¤¤ëÎà¤ÎºîÉÊ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«º£½µ¤Ï¡¢Á°½µÂè6°Ì¤ÎA24À½ºî¡ØEternity¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù¤¬¸ø³«µ¬ÌÏ¤òÌó2ÇÜ¤Ë³ÈÂç¤·¡¢Âè7°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£½µËö¶½¼ý¤Ï272Ëü¥É¥ë¡ÊÁ°½µÈæ¥Þ¥¤¥Ê¥¹14.2%¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Âè8°Ì¤Ï¥¢¥«¥Ç¥ßー¾ÞÍÎÏ¤ÈÌÜ¤µ¤ì¤ë¡Ø¥Ï¥à¥Í¥Ã¥È¡Ù¤Ç¡¢¤³¤Á¤é¤â¾å±Ç´Û¤ò625´ÛÄÉ²Ã¡£ËÌÊÆ744´Û¤Ç½µËö¶½¼ý¤Ï230Ëü¥É¥ë¡ÊÁ°½µÈæ¥×¥é¥¹146.7%¡Ë¤À¡£
¡ÚËÌÊÆ±Ç²è¶½¹Ô¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ê12·î5Æü～12·î7Æü¡Ë¡Û1. ¡Ø¥Õ¥¡¥¤¥Ö¡¦¥Ê¥¤¥Ä¡¦¥¢¥Ã¥È¡¦¥Õ¥ì¥Ç¥£ー¥º2¡Ù¡Ê½éÅÐ¾ì¡Ë6300Ëü¥É¥ë¡¿3412´Û¡¿Îß·×6300Ëü¥É¥ë¡¿1½µ¡¿¥æ¥Ë¥Ðー¥µ¥ë
2.¡Ø¥ºー¥È¥Ô¥¢2¡Ù¡Ê¢Á°½µ1°Ì¡Ë4300Ëü¥É¥ë¡Ê-57.1%¡Ë¡¿4000´Û¡¿Îß·×2²¯2047Ëü¥É¥ë¡¿2½µ¡¿¥Ç¥£¥º¥Ëー
3.¡Ø¥¦¥£¥¥Ã¥É ±Ê±ó¤ÎÌóÂ«¡Ù¡Ê¢Á°½µ2°Ì¡Ë1675Ëü¥É¥ë¡Ê-72.9%¡Ë¡¿3985´Û¡Ê-130´Û¡Ë¡¿Îß·×2²¯9695Ëü¥É¥ë¡¿3½µ¡¿¥æ¥Ë¥Ðー¥µ¥ë
4. ¡Ø·à¾ìÈÇ ¼ö½Ñ²öÀï¡Ö½ÂÃ«»öÊÑ ÆÃÊÌÊÔ½¸ÈÇ¡×¡ß¡Ö»àÌÇ²óÞâ Àè¹Ô¾å±Ç¡×¡Ù¡Ê½éÅÐ¾ì¡Ë1015Ëü¥É¥ë¡¿1833´Û¡¿Îß·×1015Ëü¥É¥ë¡¿1½µ¡¿GKIDS
5.¡Ø¥°¥é¥ó¥É¡¦¥¤¥ê¥åー¥¸¥ç¥ó¡¿¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡¦¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡Ù¡Ê¢Á°½µ3°Ì¡Ë350Ëü¥É¥ë¡Ê-49.3%¡Ë¡¿2629´Û¡Ê-463´Û¡Ë¡¿Îß·×5532Ëü¥É¥ë¡¿4½µ¡¿¥é¥¤¥ª¥ó¥º¥²ー¥È
6.¡ØKill Bill: The Whole Bloody Affair¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù¡Ê½éÅÐ¾ì¡Ë325Ëü¥É¥ë¡¿1198´Û¡¿Îß·×325Ëü¥É¥ë¡¿1½µ¡¿¥é¥¤¥ª¥ó¥º¥²ー¥È
7.¡ØEternity¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù¡Ê¢Á°½µ6°Ì¡Ë272Ëü¥É¥ë¡Ê-14.2%¡Ë¡¿2386´Û¡Ê+1038´Û¡Ë¡¿Îß·×958Ëü¥É¥ë¡¿2½µ¡¿A24
8.¡Ø¥Ï¥à¥Í¥Ã¥È¡Ù¡Ê¢¬Á°½µ9°Ì¡Ë230Ëü¥É¥ë¡Ê+146.7%¡Ë¡¿744´Û¡Ê+625´Û¡Ë¡¿Îß·×417Ëü¥É¥ë¡¿2½µ¡¿Focus Features
9.¡ØDhurandhar¡Ê±ÑÂê¡Ë¡Ù¡Ê½éÅÐ¾ì¡Ë198Ëü¥É¥ë¡¿391´Û¡¿Îß·×198Ëü¥É¥ë¡¿1½µ¡¿Moviegoers Entertainment
10.¡Ø¥×¥ì¥Ç¥¿ー¡§¥Ð¥Ã¥É¥é¥ó¥É¡Ù¡Ê¢Á°½µ4°Ì¡Ë185Ëü¥É¥ë¡Ê-61.4%¡Ë¡¿2080´Û¡Ê-670´Û¡Ë¡¿Îß·×8825Ëü¥É¥ë¡¿5½µ¡¿20À¤µª¥¹¥¿¥¸¥ª
¡ÊÊ¸¡á°ð³Àµ®½Ó¡Ë