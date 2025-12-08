¶ä¹Ô¤È¥«¥Õ¥§¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¤¬°ìÂÎ²½¡ª¡¡¡ÖOlive LOUNGE ¿·½ÉÄÌ¡×¥ª¡¼¥×¥ó
¡¡»°°æ½»Í§¶ä¹Ô¤Ï¡¢»°°æ½»Í§¥«¡¼¥É¤È¤Î¶¦Æ±¾¦ÉÊ¡ÖOlive¡×¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤È¤·¤¿¿·¤·¤¤¥³¥ó¥»¥×¥È¤ÎÅ¹ÊÞ¡ÖOlive LOUNGE¡Ê¥ª¥ê¡¼¥Ö ¥é¥¦¥ó¥¸¡Ë¡×¤Î10¹æÅ¹¤È¤Ê¤ë¡ÖOlive LOUNGE ¿·½ÉÄÌ¡×¤ò12·î8Æü¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¡£
¡¡2023Ç¯3·î¤Ë³«»Ï¤·¤¿¸Ä¿Í¸þ¤±¶âÍ»¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖOlive¡×¤Ï¡¢¶ä¹Ô¸ýºÂ¡¢¥«¡¼¥É·èºÑ¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¾Ú·ô¤Ê¤É¤Îµ¡Ç½¤ò¥¢¥×¥ê¾å¤Ç¥·¡¼¥à¥ì¥¹¤ËÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¿·¤·¤¤¶âÍ»¥µ¡¼¥Ó¥¹¡£¤µ¤é¤Ë24Ç¯5·î¤Î¡ÖOlive LOUNGE ½ÂÃ«¡×¤Î³«¶È°Ê¹ß¡¢¿·¤·¤¤¶ä¹Ô¤Î·Á¤È¤·¤Æ¡¢¶ä¹Ô¡¦¥«¥Õ¥§¡¦¥ª¥Õ¥£¥¹¤¬°ìÂÎ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡ÖOlive LOUNGE¡×¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡´ØÅì¥¨¥ê¥¢8Å¹ÊÞÌÜ¡¦Á´¹ñ10Å¹ÊÞÌÜ¤È¤Ê¤ë¡ÖOlive LOUNGE ¿·½ÉÄÌ¡×¤Ï¡¢ÃÏ²¼1³¬¤È1³¬¤Ë¡¢¶ä¹Ô¤È¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥³¡¼¥Ò¡¼¤¬½ÐÅ¹¡£ÃÏ²¼1³¬¤Ë¤Ï¶ä¹Ô¤ÎÁë¸ý¤äATM¤òÀß¤±¡¢¥»¥ß¥Ê¡¼³«ºÅ¥¹¥Ú¡¼¥¹¤âÍÑ°Õ¤¹¤ë¡£
¡¡2³¬¤È1³¬¤Ë¤Ï¥«¥ë¥Á¥å¥¢¡¦¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¡¦¥¯¥é¥Ö¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥³¥ï¡¼¥¥ó¥°¥¹¥Ú¡¼¥¹¡ÖSHARE LOUNGE¡×¤¬Æþµï¤·¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤Ë²÷Å¬¤Çµ¡Ç½À¤Î¹â¤¤¥ª¥Õ¥£¥¹¥¹¥Ú¡¼¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£
¡¡¶ä¹ÔÁë¸ý¤Î±Ä¶È»þ´Ö¤ÏÊ¿Æü10»þ¤«¤é16»þ¡¢¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥³¡¼¥Ò¡¼ Olive LOUNGE ¿·½ÉÄÌÅ¹¤Î±Ä¶È»þ´Ö¤Ï7»þ¡Á23»þ¡£½»½ê¤ÏÅìµþÅÔ¿·½É¶è¿·½É3-14-5¡Ê¡Ö°ËÀªÃ° ¿·½ÉÅ¹¡×ÎÙ¤ê¡Ë¡£ºÇ´ó¤ê±Ø¤ÏÅìµþ¥á¥È¥í¡Ö¿·½É»°ÃúÌÜ¡×±Ø¡¢JR¡Ö¿·½É¡×±Ø¤Ê¤É¡£
¡¡Olive LOUNGE¶¦ÄÌ¤ÎÆÈ¼«ÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡¢Ê»Àß¤Î¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤ä¡ÖSHARE LOUNGE¡×¤ÎÍøÍÑÎÁ¶â¤ò¡ÖOlive¥Õ¥ì¥¥·¥Ö¥ë¥Ú¥¤¡Ê¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥â¡¼¥É¡¿¥Ç¥Ó¥Ã¥È¥â¡¼¥É¡Ë¡×¤Î¡Ö¥¹¥Þ¥Û¤Î¥¿¥Ã¥Á·èºÑ¡×¤Ç»ÙÊ§¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢ÍøÍÑ¶â³Û¤Î10¡óÁêÅö¤ÎV¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò´Ô¸µ¤¹¤ë¡£
¡¡Olive LOUNGE¤Ï¡¢¤Û¤«¤Ë½ÂÃ«¡¢²¼¹â°æ¸Í¡¢¹â±ß»û¡¢À®Áý¡¢Äá¸«¡¢ÅÔÎ©Âç³Ø±ØÁ°¡¢Ä®²°¡¢Á¥¾ì¡¢Æî¿¹Ä®¤Î9Å¹ÊÞ¤¬±Ä¶ÈÃæ¡£¤µ¤é¤Ë12·î15Æü¤Ë´ØÀ¾¥¨¥ê¥¢3Å¹ÊÞÌÜ¡¦Á´¹ñ11Å¹ÊÞÌÜ¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖOlive LOUNGE ÄÍ¸ý¡×¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ëÍ½Äê¡£
¡ü¡Ö¿·½É»°ÃúÌÜ¡×±Ø¤¹¤°¡¡¥¹¥¿¥Ð¡¦¥³¥ï¡¼¥¥ó¥°¥¹¥Ú¡¼¥¹Ê»Àß
