¡¡¾å¿·ÅÅµ¡¤Ï¡¢ÂçºåÉÜÀôº´Ìî»Ô¤¬¿ä¿Ê¤¹¤ë¡Öe¥¹¥Ý¡¼¥Ä MICE ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¼Â¾Ú»ö¶È¡×¤Î¼ñ»Ý¤Ë»¿Æ±¤·¤Æ¡¢12·î13Æü¡¦14Æü¤Î³ÆÆü10¡Á18»þ¤ËÀôº´Ìî¥ª¥Á¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¿¦¶ÈÂÎ¸³¥¤¥Ù¥ó¥È¡Öe¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥²¡¼¥à¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼2025Åß¡×¤ò¡¢2024Ç¯½Õ¡¢2025Ç¯½Õ¤Î³«ºÅ¤Ë°ú¤Â³¤¤¤Æ»Ù±ç¤¹¤ë¡£
¡¡¡Öe¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥²¡¼¥à¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼2025Åß¡×¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ÎÌ¤Íè¤òÃ´¤¦»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÌ´¤ä´õË¾¤ò°é¤ß¤Ä¤Ä¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËÂç¿Íµ¤¤Î¥²¡¼¥à¤äÆ°²è¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÂêºà¤Ë¡¢¡Ö¿¦¶È¡×¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¿È¶á¤Ë³Ø¤Öµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¿Æ»Ò¤Ç¿·¤·¤¤¿¦¶È´Ñ¤ò³Ø¤Ù¤ë¿¦¶ÈÂÎ¸³¥¤¥Ù¥ó¥È¡£
¡¡²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢e¥¹¥Ý¡¼¥ÄÂÎ¸³¥Ö¡¼¥¹¤¬Àß¤±¤é¤ì¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥²¡¼¥à¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼ÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡Ê¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤ä¼ÁÌä¥³¡¼¥Ê¡¼¡¢¤¸¤ã¤ó¤±¤óÂç²ñ¡¢µÇ°»£±Æ¤òÍ½Äê¡Ë¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥×¥íe¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Á¡¼¥à¤¬Íè¾ì¤¹¤ë¤Û¤«¡¢Âç¿Íµ¤¥¯¥Ã¥¥ó¥°¥²¡¼¥àÂÎ¸³¡¢¥É¥í¡¼¥ó¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥ÈÂÎ¸³¡¢¥²¡¼¥ß¥ó¥°¥°¥Ã¥ºÃêÁª²ñ¤â¼Â»Ü¤¹¤ë¡£
¡¡¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢Àôº´Ìî»ÔÆâ¤Î¾®¡¦Ãæ³ØÀ¸¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¥Á¡¼¥à¤ÇÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤ÆÄ©Àï¤¹¤ë¶¥µ»¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¡Ö³Ø¤Ó¡×¤È¡ÖÀ®Ä¹¡×¤½¤·¤Æ¡ÖÌ´¡×¤òÉÁ¤¯ÉñÂæ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡ÖÀôº´Ìî»ÔÄ¹ÇÕ¡×¤âÆ±»þ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡»²²ÃÈñ¤ÏÌµÎÁ¤À¤¬»öÁ°¿½¤·¹þ¤ß¤¬É¬Í×¤Ç¡¢¿½¤·¹þ¤ßÂ¿¿ô¤Î¾ì¹ç¤ÏÃêÁª¤È¤Ê¤ë¡£
¡ü¿Æ»Ò¤Ç¿·¤·¤¤¿¦¶È´Ñ¤ò³Ø¤Ù¤ë¿¦¶ÈÂÎ¸³¥¤¥Ù¥ó¥È
