¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯ÌîµåÉô¤¬2026Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤ÇµÙÉô¡¡¡ÈÀ¤³¦¤ÎÅðÎÝ²¦¡ÉÊ¡ËÜË»á¤Ê¤ÉÇÚ½Ð¡¡¡Ö¥°¥ë¡¼¥×·Ð±Ä²þ³×¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡×
¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯ ¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï8Æü¡¢¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯ ¥¹¥Ý¡¼¥Ä³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë±¿±Ä°ÑÂ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯ÌîµåÉô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢2026Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Î½ªÎ»¤ò¤â¤Ã¤ÆµÙÉô¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯ÌîµåÉô¤Ï1950Ç¯¡¢Á°¿È¤Î¾¾²¼ÅÅ´ï»º¶È½é¤Î²ñ¼Ò¸øÇ§¥Á¡¼¥à¤È¤·¤ÆÁÏÉô¡£ÅÔ»ÔÂÐ¹³Ìîµå¤Ë½Ð¾ì57²ó¡¢¼Ò²ñ¿ÍÌîµåÆüËÜÁª¼ê¸¢Âç²ñ¤Ë½Ð¾ì43²ó(Í¥¾¡2²ó:2000Ç¯¡¢2005Ç¯)¤Ê¤É¤ÎÀïÀÓ¤ò¼ý¤á¤Þ¤·¤¿¡£¥×¥íÌîµå³¦¤Ë¤â¡ÈÀ¤³¦¤ÎÅðÎÝ²¦¡ÉÊ¡ËÜË»á¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¿ô¡¹¤ÎÌ¾Áª¼ê¤òÇÚ½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±¼Ò¤ÏµÙÉôÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¶áÇ¯¤ÏÅÔ»ÔÂÐ¹³Ìîµå¡¦¼Ò²ñ¿ÍÌîµåÆüËÜÁª¼ê¸¢¤ÎËÜÂç²ñ½Ð¾ì¤òÆ¨¤¹¤Ê¤É·ë²Ì¤ò½Ð¤»¤Æ¤ª¤é¤º¡¢2025·î2·î¤ËÈ¯É½¤·¤¿¥°¥ë¡¼¥×·Ð±Ä²þ³×¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢2026Ç¯¤Î¼Ò²ñ¿ÍÌîµåÆüËÜÁª¼ê¸¢¤òºÇ¸å¤ÎÂç²ñ¤È¤·¡¢µÙÉô¤¹¤ë¤³¤È¤ò·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£