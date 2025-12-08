¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤Î´ØºÚ¡¹Ì¦¡ª 1¥»¥Ã¥ÈÍî¤È¤¹¤âÎ©¤ÆÄ¾¤·¤ò¸«¤»¤Æ¥Áー¥à¤Ï¾¡Íø¡Ú¥»¥ê¥¨A½÷»Ò¡Û
¡¡8Æü¡Ê·î¡Ë¤Ë¥»¥ê¥¨A½÷»Ò¤ÎÂè13Àá¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¤Î¥»¥Ã¥¿ー´ØºÚ¡¹Ì¦¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥Ö¥¹¥È¡¦¥¢¥ë¥·ー¥Ä¥£¥ª¤Ï¥µ¥ó¡¦¥¸¥ç¥ô¥¡¥ó¥Ë¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡Âè12Àá¤Þ¤Ç¤È¡¢Á°ÅÝ¤·¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Âè14Àá¤ò½ª¤¨¤Æ5¾¡8ÇÔ¤Î¥Ö¥¹¥È¡¦¥¢¥ë¥·ー¥Ä¥£¥ª¡£º£Àá¤Ï2¾¡10ÇÔ¤Î¥µ¥ó¡¦¥¸¥ç¥ô¥¡¥ó¥Ë¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡Âè1¥»¥Ã¥È¤Î¥¹¥¿ー¥È¤«¤é¥³ー¥È¤ËÎ©¤Ã¤¿´Ø¤À¤¬¡¢½øÈ×¤ÏÁê¼ê¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ËÊá¤Þ¤ê¥êー¥É¤µ¤ì¤ëÅ¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¼¡Âè¤Ë¥ß¥¹¤Ë¤è¤ë¼ºÅÀ¤âÁý¤¨ÅÀº¹¤¬¹¤¬¤ê¡¢Î®¤ì¤òÄÏ¤á¤Ê¤¤¤Þ¤Þ»î¹ç¤¬¿Ê¤à¡£½ªÈ×¤Ë¤âÁê¼ê¤Ë¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÃ¥¤ï¤ìÀè¤Ë20ÅÀÂæ¤Ë¤Î¤»¤é¤ì¤ë¡£¹¶·â¤ò»¶¤é¤·¤ÆÈ¿·â¤ò»î¤ß¤ë¤âÄÉ¤¤¾å¤²¤Ê¤é¤º¡¢¥Ö¥¹¥È¡¦¥¢¥ë¥·ー¥Ä¥£¥ª¤Ï16-25¤Ç1¥»¥Ã¥ÈÌÜ¤òÍî¤È¤·¤¿¡£
¡¡Âè2¥»¥Ã¥È¤Ï¥Ö¥¹¥È¡¦¥¢¥ë¥·ー¥Ä¥£¥ª¤¬ÀèÀ©¤·¤Æ½øÈ×¤«¤éÎ®¤ì¤òÄÏ¤à¡£ÄÉ¤¤¾å¤²¤ò¸«¤»¤ë¥µ¥ó¡¦¥¸¥ç¥ô¥¡¥ó¥Ë¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Ö¥¹¥È¡¦¥¢¥ë¥·ー¥Ä¥£¥ª¤Ï¥Üー¥ë¤ò·Ò¤¤¤Ç´ËµÞ¤ò¤Ä¤±¤ÆÃå¼Â¤ËÆÀÅÀ¤·¡¢ÃæÈ×¤Ë¥µー¥Ó¥¹¥¨ー¥¹¤òÃ¥¤¦¤ÈÁê¼ê¤Ï¼ºÂ®¡¢°ìµ¤¤ËÅÀº¹¤ò¹¤²25-15¤Ç2¥»¥Ã¥ÈÌÜ¤òÃ¥¤¤ÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡Âè3¥»¥Ã¥È¤ÏÎ¾¥Áー¥à¤Î¥ß¥¹¤Ë¤è¤ë¼ºÅÀ¤¬ÌÜÎ©¤Ä½øÈ×¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¥µー¥Ö¤ÇÊø¤¹¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¥Ö¥¹¥È¡¦¥¢¥ë¥·ー¥Ä¥£¥ª¡£´Ø¤â¥Äー¥¢¥¿¥Ã¥¯¤ò·è¤á¤Æ²ÃÅÀ¤·12-5¤È¥êー¥É¤¹¤ë¤¬¡¢¥µ¥ó¡¦¥¸¥ç¥ô¥¡¥ó¥Ë¤¬ÄÉ¤¤¾å¤²¤ò¤ß¤»14-13¤È¤¢¤È1ÅÀ¤Î¤È¤³¤í¤Þ¤ÇµÍ¤á´ó¤é¤ì¤ë¡£¤·¤«¤·¤½¤³¤«¤é¥ß¥É¥ë¥Ö¥í¥Ã¥«ー¤ò»È¤Ã¤¿¹¶·â¤Ç¤ÎÆÀÅÀ¤ä¡¢Áê¼ê¤Î¥ß¥¹¤Ë¤â½õ¤±¤é¤ìÅÀº¹¤òºÆ¤ÓÎ¥¤¹¤È25-16¤Ç¤³¤Î¥»¥Ã¥È¤âÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡¾¡Éé¤ÎÂè4¥»¥Ã¥È¡¢°ì¿Ê°ìÂà¤Î½øÈ×¤«¤é¥Ö¥¹¥È¡¦¥¢¥ë¥·ー¥Ä¥£¥ª¤¬¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÃ¥¤¤¡¢Î®¤ì¤Ë¾è¤ë¤«¤È»×¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¥µー¥Ö¤ÇÊø¤µ¤ì¡¢Íð¤ì¤¿¥È¥¹¤«¤é¤Î¥ª¥Ý¥¸¥Ã¥È¤Î¹¶·â¤¬Î©¤ÆÂ³¤±¤Ë¥ß¥¹¤È¤Ê¤ê13-13¤ÎÆ±ÅÀ¤Ë¡£¤·¤«¤·½ªÈ×¤Ë¤Ï¤Ê¤ó¤È¤«Î©¤ÆÄ¾¤·¤Æ¹¶·â¤ò·è¤áÀÚ¤ë¤È¡¢25-18¤Ç¤³¤Î¥»¥Ã¥È¤òÃ¥¤¤¥»¥Ã¥È¥«¥¦¥ó¥È3-1¤Ç¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ö¥¹¥È¡¦¥¢¥ë¥·ー¥Ä¥£¥ª¤Ï¼¡Àï¤ÎÂè15Àá¤ò12·î21Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î4:30¤è¤ê¡¢½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¤Î¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¥Ò¥Ã¥¿ー¤Ç¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤ÎÀÐÀî¿¿Í¤¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥Î¥ô¥¡ー¥é¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿º£Àá¤Î·ë²Ì¤Ë¤è¤ê6¾¡8ÇÔ¤Ç¥·ー¥º¥óÁ°È¾¤ò6°Ì¤Ç½ª¤¨¤¿¥Ö¥¹¥È¡¦¥¢¥ë¥·ー¥Ä¥£¥ª¤Ï¡¢¥·ー¥º¥óÁ°È¾½ªÎ»»þÅÀ¤Î¾å°Ì8¥Áー¥à¤¬»²²Ã¤¹¤ë¥³¥Ã¥Ñ¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ø¤Î»²²Ã¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£½à¡¹·è¾¡¤ÎÁê¼ê¤Ï¥¥¨¥ê¤À¡£
¢£»î¹ç·ë²Ì
¥Ö¥¹¥È¡¦¥¢¥ë¥·ー¥Ä¥£¥ª 3-1 ¥µ¥ó¡¦¥¸¥ç¥ô¥¡¥ó¥Ë
Âè1¥»¥Ã¥È 16-25
Âè2¥»¥Ã¥È 25-15
Âè3¥»¥Ã¥È 25-16
Âè4¥»¥Ã¥È 25-18