Åì¸¶°¡´õ¡¢É×¡¦°æ¾å¹¯À¸¤È¤Î¡È¥Ç¡¼¥È¡É¤ò¸ø³«¡¡¼«Á³ÂÎ¤Î»Ñ¤ËÈ¿¶Á¡ÖÁÇÅ¨²á¤®¤ë¡×¡Ö½ÀÆ»¤Î»Ñ¤Ç¤Ï¡¢¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤ÁÇ¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡×
¡¡4»ù¤ÎÊì¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÅì¸¶°¡´õ¡Ê43¡Ë¤¬¡¢8Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£¡ÖBirthday Vlog¡×¤ÈÂê¤·¡¢É×¤Ç½ÀÆ»²È¤Î°æ¾å¹¯À¸¡Ê47¡Ë¤È¤È¤â¤Ë²á¤´¤¹1Æü¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¡ÖÁÇÅ¨²á¤®¤ë¤´É×ÉØ¡×Åì¸¶°¡´õ¡õ°æ¾å¹¯À¸É×ºÊ¤Î¼«Á³ÂÎ¤Ê»Ñ¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¡È¥Ç¡¼¥È¡ÉÉ÷·Ê
¡¡Åì¸¶¤Ï¡ÖÅì¸¶°¡´õ¡¢43ºÐ¤ÎÃÂÀ¸ÆüÅöÆüVLOG¡ª²ÈÂ²¤È²á¤´¤¹£±Æü¤ò»£¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤Ç¡¢°æ¾å¤¬ºÊ¡¦Åì¸¶¤ËÂ£¤ë¡È¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥×¥é¥ó¡É¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡É×ÉØ¤Ç¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤ò¼õ¤±¤ëÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¡¢ËèÇ¯¡¢Åì¸¶¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ë¤Ï¡¢°æ¾å¤Î½Ë¤¤Êý¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤º¡¢É×ÉØ·ö²Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¹ðÇò¡£¤·¤«¤·¡¢º£Ç¯¤Ï¡Ö¤À¤ó¤À¤ó¾å¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¡×¤È°æ¾å¤ÎÀ®Ä¹¤Ö¤ê¤òË«¤á¤ë¤Ê¤É¡¢¾Ð¤¤¤¬ÂÑ¤¨¤Ê¤¤É×ÉØ¤Î»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¿©»ö¤Ë¸þ¤«¤¦¼ÖÆâ¤Ç¤Ï¡¢Í¼¿©¤Î»þ´Ö¤ä¥á¥Ë¥å¡¼¡¢¸ß¤¤¤ÎÍ½Äê¤ò³ÎÇ§¤·¹ç¤¦ÍÍ»Ò¤â±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¡¢¼«Á³¤ÊÉ×ÉØ¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤òÀË¤·¤ß¤Ê¤¯ÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼«Âð¤ËÌá¤ë¤È¡¢Ä¹½÷¤¬¼êºî¤ê¤·¤¿¥¢¥Ã¥×¥ë¥Ñ¥¤¤ä¡¢²ÖÂ«¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º¤¬¤¢¤ê¡¢¤Ë¤®¤ä¤«¤ÊÃÂÀ¸Æü²ñ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¹¬¤»¤Ê¶õµ¤¤¬Éº¤¦Vlog¤Ë¡¢¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö½ÀÆ»¤Î»Ñ¤Ç¤Ï¡¢¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤ÁÇ¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡×¡ÖËÜÅö¤Ë¤´É×ÉØ¤¬ÃçÎÉ¤·¤ÇÀ¨¤¤¡×¡ÖÃ¶Æá¤µ¤ó¤¬´ë²è¤·¤¿ÃÂÀ¸ÆüÅöÆü¤Î¥Ç¡¼¥È¥×¥é¥ó¤ä¡¢²ÈÂ²¤Ç²á¤´¤¹ÃÂÀ¸Æü²ñ¤¬¡¢¤Û¤ó¤È¡¢µã¤±¤Æ¤¤Þ¤¹¤Í¡ª¡×¡ÖÁÇÅ¨²á¤®¤ë¤´É×ÉØ¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Åì¸¶¤Ï¡¢2008Ç¯¤Ë°æ¾å¤È·ëº§¡£09Ç¯5·î¤ËÄ¹½÷¡Ê16¡Ë¡¢10Ç¯11·î¤ËÄ¹ÃË¡Ê15¡Ë¡¢15Ç¯7·î¤ËÁÐ»Ò¤Î¼¡½÷¡¢»°½÷¡Ê10¡Ë¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¡ÖÁÇÅ¨²á¤®¤ë¤´É×ÉØ¡×Åì¸¶°¡´õ¡õ°æ¾å¹¯À¸É×ºÊ¤Î¼«Á³ÂÎ¤Ê»Ñ¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¡È¥Ç¡¼¥È¡ÉÉ÷·Ê
¡¡Åì¸¶¤Ï¡ÖÅì¸¶°¡´õ¡¢43ºÐ¤ÎÃÂÀ¸ÆüÅöÆüVLOG¡ª²ÈÂ²¤È²á¤´¤¹£±Æü¤ò»£¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤Ç¡¢°æ¾å¤¬ºÊ¡¦Åì¸¶¤ËÂ£¤ë¡È¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥×¥é¥ó¡É¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡É×ÉØ¤Ç¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤ò¼õ¤±¤ëÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¡¢ËèÇ¯¡¢Åì¸¶¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ë¤Ï¡¢°æ¾å¤Î½Ë¤¤Êý¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤º¡¢É×ÉØ·ö²Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¹ðÇò¡£¤·¤«¤·¡¢º£Ç¯¤Ï¡Ö¤À¤ó¤À¤ó¾å¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¡×¤È°æ¾å¤ÎÀ®Ä¹¤Ö¤ê¤òË«¤á¤ë¤Ê¤É¡¢¾Ð¤¤¤¬ÂÑ¤¨¤Ê¤¤É×ÉØ¤Î»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¼«Âð¤ËÌá¤ë¤È¡¢Ä¹½÷¤¬¼êºî¤ê¤·¤¿¥¢¥Ã¥×¥ë¥Ñ¥¤¤ä¡¢²ÖÂ«¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º¤¬¤¢¤ê¡¢¤Ë¤®¤ä¤«¤ÊÃÂÀ¸Æü²ñ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¹¬¤»¤Ê¶õµ¤¤¬Éº¤¦Vlog¤Ë¡¢¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö½ÀÆ»¤Î»Ñ¤Ç¤Ï¡¢¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤ÁÇ¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡×¡ÖËÜÅö¤Ë¤´É×ÉØ¤¬ÃçÎÉ¤·¤ÇÀ¨¤¤¡×¡ÖÃ¶Æá¤µ¤ó¤¬´ë²è¤·¤¿ÃÂÀ¸ÆüÅöÆü¤Î¥Ç¡¼¥È¥×¥é¥ó¤ä¡¢²ÈÂ²¤Ç²á¤´¤¹ÃÂÀ¸Æü²ñ¤¬¡¢¤Û¤ó¤È¡¢µã¤±¤Æ¤¤Þ¤¹¤Í¡ª¡×¡ÖÁÇÅ¨²á¤®¤ë¤´É×ÉØ¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Åì¸¶¤Ï¡¢2008Ç¯¤Ë°æ¾å¤È·ëº§¡£09Ç¯5·î¤ËÄ¹½÷¡Ê16¡Ë¡¢10Ç¯11·î¤ËÄ¹ÃË¡Ê15¡Ë¡¢15Ç¯7·î¤ËÁÐ»Ò¤Î¼¡½÷¡¢»°½÷¡Ê10¡Ë¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£