¡Ú¹â»Ô¼«Ì±¡Û¡Ö°Â¿´¤·¤Æ°é»ù¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¡ÖÉÔ°Â¡×¡¡µÈÂ¼ÂåÉ½¤¬¡ÖÈ¿ÂÐ¡£Ç§¤á¤Ê¤¤¡×¢«¡Ö»Ò°é¤ÆÈ³¶â¡×¤ÈÂç¹Ó¤ì¤Î¡Ú¹â¹»À¸¤ÎÉÞÍÜ¹µ½ü½Ì¾®¡Û¡¡¹â»Ô¼óÁê¢ªÀÇÄ´µÄÏÀ¤Ï»ö¼Â¤À¤¬¡Ö»ä¤Ï»Ø¼¨½Ð¤·¤Æ¤Ê¤¤¡×¤È¡¡¡Ö·ä¤¢¤é¤ÐÁýÀÇ¡¢ÌýÃÇ¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×
¡¡ÆüËÜ°Ý¿·¡¦µÈÂ¼ÍÎÊ¸ÂåÉ½¤¬£·ÆüÉÕ¤Ç£Ø¡Ê¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ËÅê¹Æ¡£À¯ÉÜÍ¿ÅÞ¤¬¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¡¢¡Ö»Ò°é¤ÆÈ³¶â¡×¤Ê¤É¤È±ê¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¹â¹»À¸¤ÎÉÞÍÜ¹µ½ü½Ì¾®¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÌÀ³Î¤ËÈ¿ÂÐ¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤¬£Ø¤Ç¡ÖÍ¿ÅÞ¤ÎÀÇÀ©Ä´ºº²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢°ìºòÇ¯¤Ë»ùÆ¸¼êÅö¤Î³È½¼¤¬·èÄê¤µ¤ì¤Æ°Ê¹ß¤Î¸¡Æ¤»ö¹à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¡Ø¹â¹»À¸ÉÞÍÜ¹µ½ü¡Ù¤Ë´Ø¤¹¤ëµÄÏÀ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Ö¤·¤«¤·¡¢»ä¤¬½Ì¸º¤Ë´Ø¤¹¤ë»Ø¼¨¤ò½Ð¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤·¡¢Í¿ÅÞÀÇÀ©Ä´ºº²ñ¤ÇËÜ·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ·èÄê¤·¤¿»ö¼Â¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µÈÂ¼ÂåÉ½¤Ï¡Ö¹â¹»À¸¤ÎÉÞÍÜ¹µ½ü½Ì¾®¤Ï¡¢¡ØÌÀ³Î¤ËÈ¿ÂÐ¡Ù¤À¡×¤Èµ¤·¡¢£¸Æü¤ËÀÇÄ´Ã´Åö¤¬°Ý¿·¤Î¹Í¤¨¤òÅÁ¤¨¤ëÃÊ¼è¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¡Ö¡ØÌÀ³Î¤ËÈ¿ÂÐ¡Ù¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤ë¡£Ç§¤á¤Ê¤¤¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
¡¡µÈÂ¼ÂåÉ½¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤Û¤ó¤ÈËèÇ¯ËèÇ¯ÉÔ°Â¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¡×¡Ö¥¢¥É¥Ð¥ë¡¼¥ó¾å¤²¤é¤ì¤Á¤ã¡¢°Â¿´¤·¤Æ°é»ù¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤è¡£¤¤Ä¤¯¼«Ì±ÅÞ¤ËÃæ¤«¤é¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê»ö¤ä¤á¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡ÖÃÇ¸Ç¤¿¤ë»ÑÀª¤Ç¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¡Ö°Ý¿·¤¬È¿ÂÐ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ê¤éË¡°Æ¤ÏÄÌ¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç°Â¿´¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë»ö¤¬ÌýÃÇ¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£·ä¤¢¤é¤ÐÁýÀÇÀ¯¸¢¡×¤È¤ÎÈ¿±þ¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£