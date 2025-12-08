¿·´´Àþ¤Ç¿ÏÊªÃË¤òÁÛÄê¡¢ËÉÈÈ·±Îý¡¡ºë¶Ì¡¢·²ÇÏ¸©·Ù
¡¡ºë¶Ì¡¢·²ÇÏÎ¾¸©·Ù¤Ï8Æü¡¢Áö¹ÔÃæ¤Î¾å±Û¿·´´Àþ¼ÖÆâ¤Ë¿ÏÊª¤ò»ý¤Ã¤¿ÉÔ¿³¼Ô¤¬¸½¤ì¤¿¤ÈÁÛÄê¤·¡¢ËÉÈÈ·±Îý¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£¹âºê¡½ÂçµÜ´Ö¤Ç¡¢¾èµÒ¤È¸ýÏÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÃË¤¬¿ÏÊª¤ÇÀÚ¤ê¤«¤«¤Ã¤¿¤È²¾Äê¡£ÉÔ¿³¼Ô¤Ø¤ÎÂÐ½èË¡¤ä¡¢¾èµÒ¤òÈòÆñ¤µ¤»¤ë¼ê½ç¤òÆþÇ°¤Ë³ÎÇ§¤·¤¿¡£
¡¡·±Îý¤Ï¡¢JRÅìÆüËÜ¤ä¿·´´ÀþÆâ¤Î·ÙÈ÷¤òÃ´Åö¤¹¤ë¥»¥ó¥È¥é¥ë·ÙÈ÷ÊÝ¾ã¤È¤Î¹çÆ±¤Ç³«ºÅ¡£·×Ìó140¿Í¤¬»²²Ã¤·¤¿¡£
¡¡¿ÏÊª¤ò»ý¤Ã¤¿ÃË¤¬¾èµÒ¤òÀÚ¤ê¤Ä¤±¡¢ÊÌ¤Î¾èµÒ¤¬¼ÖÆâ¤ÎSOS¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤¹¤È¡¢·ÙÈ÷°÷¤é¤¬¶î¤±ÉÕ¤±¤ÆÃË¤òÀâÆÀ¡£ÂçµÜ±ØÅþÃå¸å¡¢·Ù»¡´±¤é¤¬¥Û¡¼¥à¤ÇÃË¤ò¼è¤ê²¡¤µ¤¨¤¿¡£
¡¡½ªÎ»¸å¡¢JRÅì¤ÎÃö¼í·É¥æ¥Ë¥Ã¥È¥ê¡¼¥À¡¼¤Ïµ¼ÔÃÄ¤Ë¡Ö¼ÂÁ©Åª¤Ê·±Îý¤¬¤Ç¤¤¿¡£Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Ë¸þ¤±¡¢°ÂÁ´À¤ò¹â¤á¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£