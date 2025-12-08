¡Ú¥³¥ß¥Ã¥¯¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È50¼þÇ¯¡ÛÁÒ¸Ë¤Ë300Ëüºý¤ÎÆ±¿Í»ï¡¡¡Ö»æÊ¸²½¡×¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Î¿¹ÎÓÊÝ¸î³èÆ°¤â¼Â»Ü
¡¡¥³¥ß¥Ã¥¯¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¡ÊÄÌ¾Î¥³¥ß¥±¥Ã¥È¡¢¤Þ¤¿¤Ï¥³¥ß¥±¡Ë¤Ï¡¢Æ±¿Í»ï¤äÆ±¿Í¥°¥Ã¥º¤ÎÂ¨Çä²ñ¤È¤·¤ÆÇ¯2²ó³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÀ¤³¦ºÇÂçµé¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤À¡£Ì¡²è¤ä¥¢¥Ë¥á¡¢¥²¡¼¥à¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÎÁÏºî¼Ô¤È¥Õ¥¡¥ó¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤¹¤ë¡£´ë¶È¥Ö¡¼¥¹¤ä¥³¥¹¥×¥ì»²²Ã¤âÄêÃå¤·¡¢º£¤äÃ±¤Ê¤ëÂ¨Çä²ñ¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤¿ÆüËÜ¥µ¥Ö¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤ÎÈ¯¿®µòÅÀ¤À¡£1975Ç¯12·î21Æü¤ÎÂè1²ó¤«¤é¿ô¤¨¤Æ¡¢º£Ç¯12·î30¡¢31Æü¤ËÅìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï107²óÌÜ¡£50¼þÇ¯¤ÎÀáÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¥³¥ß¥Ã¥¯¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È½àÈ÷²ñ¤Ï¡¢¸ø¼°£Ø¡ÖnÆüÌÜ¡¡¥³¥ß¥Ã¥¯¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È½àÈ÷²ñ¡×¤Ç¤Î¥³¥ß¥±50¼þÇ¯¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó´ë²è¤Ç¡¢Æ±¿Í»ï300Ëüºý¤òÊÝÂ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£Æ±¿Í»ï¤ÎÊÝÂ¸¤ÈÆâÍÆ³ÎÇ§¤Î¤¿¤á¡¢¥µ¡¼¥¯¥ë»²²Ã¼Ô¤Ë¿·´©¤ÎÄó½Ð¤ò°ÍÍê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¡¢Åê¹Æ¤Ë¤ÏºÊñ¤¬À°Á³¤ÈÊÂ¤ó¤ÀÁÒ¸Ë¤ÎÍÍ»Ò¤Î²èÁü¤¬Åº¤¨¤é¤ì¤¿¡£
¡¡ÂçÎÌ¤Î»æ¤¬¾ÃÈñ¤µ¤ì¤ë¥³¥ß¥±¥Ã¥È¡£»æ¤Î¸¶ÎÁ¤È¤Ê¤ëÌÚ¤ÎÊÝ¸î¤òÌÜÅª¤Ë¡¢1993Ç¯¤«¤é¡Ö¿¹ÎÓÊÝ¸î´ð¶â¡×¤ò¹Ô¤¤¡¢¿¹ÎÓÊ¸²½¶¨²ñ¤Ë´óÉÕ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£·²ÇÏ¸©¤Ë¤¢¤ë¿¢ÎÓÃÏ¤Î²èÁü¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£