¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Î»²ÀïÉ½ÌÀ¤Ç°ìµ¤¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ÎÍÍÁê¤òÄè¤·¤Æ¤¤¿Íè½Õ¤Î£×£Â£Ã¡££²£°£²£²Ç¯¤Î¥¢¥¸¥¢¥×¥íÌîµå¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¤ÇÍ¥¾¡¤·¡¢ºòÇ¯¤Î¥×¥ì¥ß¥¢£±£²¤Ç¤ÏÂæÏÑ¤ËÇÔ¤ì¤Æ½àÍ¥¾¡¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦°æÃ¼¹°ÏÂ´ÆÆÄ¡£Á°²óÂç²ñ¤Ë°ú¤Â³¤¯Ï¢ÇÆ¤òÀ®¤·¿ë¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¤¬¡¢¸½Ìò»þÂå¤«¤é°æÃ¼´ÆÆÄ¤Î¾¡Éé´ª¤Ï¸÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥¢¥é¥¤¥Ð¤ÎÁêËÀ¤È¤·¤ÆÃæÆü¤ÇÆóÍ·´Ö¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿¹ÓÌÚ²íÇî»á¤Ï¸½Ìò»þÂå¡¢¡Ö°æÃ¼¤µ¤ó¤«¤é³Ø¤ó¤À¤³¤È¤ÏÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Ù¥ó¥Á¤«¤é¤Î»Ø¼¨¤ò¸«¤Æ¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼´Ö¤Ç¥µ¥¤¥ó¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤¬½ª¤ï¤ë¤È¡¢¥¢¥é¥¤¥Ð¥³¥ó¥Ó¤Ï¸ý¸µ¤ò¥°¥é¥Ö¤Ç±£¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼éÈ÷°ÌÃÖ¡¢¥Ù¡¼¥¹¥«¥Ð¡¼¤ËÆþ¤ë¤Î¤Ï¤É¤Á¤é¤«¤Ê¤É¤Î³ÎÇ§¤ò¤¹¤ë¡£¤À¤¬¤Þ¤ì¤Ë¡¢Ä¾Á°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ°æÃ¼»á¤¬¼«Ê¬¤Î¼éÈ÷°ÌÃÖ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¹ÓÌÚ»á¤Î¼éÈ÷°ÌÃÖ¤Ë´Ø¤·¤Æ»Ø¼¨¡¢½¤Àµ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¹ÓÌÚ»á¤Ï¡Ö¤³¤ì¤¬¤Í¡¢É´È¯É´Ãæ¤ÇÅö¤¿¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÉÔ»×µÄ¤Ê¤³¤È¤Ë¡£°æÃ¼¤µ¤ó¤Ë¤·¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤´¶³ÐÅª¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢¤¿¤Ö¤ó¡£ËÍ¡¢ºÇ½é¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤Ê¤Î¤«Á´Á³Ê¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ºÇ¸å¤ÎÊý¤Ë¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯ÍýÍ³¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤é°æÃ¼¤µ¤ó¤«¤é»Ø¼¨¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤ÎÄÌ¤ê¤ËÄ¾Á°ÊÑ¹¹¤Î»Ø¼¨¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢°æÃ¼¤µ¤ó¤Î¹Í¤¨¤Ë¾¯¤·¶á¤Å¤±¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¿ôÂ¿¤¯¥Î¥Ã¥¯¤Î±«¤ò¹ß¤é¤»¤¿ÆâÌî¼éÈ÷ÁöÎÝ¥³¡¼¥Á¤Î¹âÂå±äÇî»á¤âÅö»þ¡¢¡Ö°æÃ¼¤Ï¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤ÏÉ½¤ì¤Ë¤¯¤¤ÉôÊ¬¤ò½èÍý¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤é¤ì¤ëÎÏ¤¬¤¢¤ë¡£¥Ç¡¼¥¿¤Ç¤ÏÉ½¤»¤Ê¤¤´¶À¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤«¤Ê¡£ÆâÌî¼ê¤È¤·¤Æ¡¢ºÙ¤«¤Ê¤È¤³¤í¤Ë¤âÌÜ¤¬¹Ô¤ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¾Ú¤·¤À¤È»×¤¦¤è¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡£²£°£±£³Ç¯¤Î£×£Â£Ã¤Ç¤ÏµçÃÏ¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿ÂæÏÑÀï¤Çµ¯»à²óÀ¸¤ÎÆ±ÅÀÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤«¤é»Ø´ø´±¤ÈÎ©¾ì¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ·Þ¤¨¤ë¿·¤¿¤Ê£×£Â£Ã¡£°æÃ¼´ÆÆÄ¤Î¾¡Éé´ª¤¬¤µ¤¨¤ò¸«¤»¤ë¾ìÌÌ¤ÏË¬¤ì¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£