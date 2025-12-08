¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼»á¤¬²¤½£¼óÇ¾¤È²ñÃÌ¤Ø¡¡¥í¥·¥¢¤ÏÊÆ¹ñ¤Î¿·¤¿¤Ê°ÂÊÝÀïÎ¬¤ò´¿·Þ
¡ÊCNN¡Ë¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤È¥í¥·¥¢¤È¤ÎÏÂÊ¿°Æ¤ò¤á¤°¤ê¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤Ï8Æü¡¢±Ñ¥í¥ó¥É¥ó¤Ç²¤½£¼óÇ¾¤é¤È²ñÃÌ¤¹¤ë¡£ÊÆ¹ñ¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬ºÇ¿·¤ÎÏÂÊ¿°Æ¤ò¡Ö¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼»á¤¬ÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÈãÈ½¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢¥í¥·¥¢¤«¤é¤ÏÊÆ¹ñ¤¬¤³¤Î¤Û¤ÉÈ¯É½¤·¤¿¡Ö¹ñ²È°ÂÁ´ÊÝ¾ãÀïÎ¬¡×¤ò´¿·Þ¤¹¤ëÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï7Æü¡¢ÊÆ¥Þ¥¤¥¢¥ß¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ÊÆ¹ñ¤È¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¹â´±µé¶¨µÄ¤¬°ÂÊÝÊÝ¾Ú¤äÎÎÅÚÌäÂê¤ò¤á¤°¤ë²ÝÂê¤ò»Ä¤·¤¿¤Þ¤Þ½ª¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼»á¤òÈãÈ½¤·¤¿¡£
¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¡Ö¤ï¤ì¤ï¤ì¤Ï¡Ê¥í¥·¥¢¤Î¡Ë¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤ò´Þ¤à¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î»ØÆ³¼Ô¤È¶¨µÄ¤·¤Æ¤¤¿¡£¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤¬¤Þ¤ÀÏÂÊ¿°Æ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¡¢¾¯¤·¤¬¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Äó°Æ¤Ï¿ô»þ´ÖÁ°¤Î¤â¤Î¤À¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¡¢¥í¥·¥¢¤¬¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÁ´ÅÚ¤Î¾¸°®¤òË¾¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢ÏÂÊ¿°Æ¤Ë¡ÖÆ±°Õ¡×¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¸«Êý¤ò¼¨¤¹°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼»á¤¬Æ±°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¥í¥·¥¢¤«¤é¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×ÊÆÀ¯¸¢¤¬Äó¼¨¤·¤¿¹ñ²È°ÂÁ´ÊÝ¾ãÀïÎ¬¤ò´¿·Þ¤¹¤ëÀ¼¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤Î°ÂÊÝÀïÎ¬¤Ç¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤Ï²¤½£¤ËÂÐ¤·¤Æ¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤¤Û¤ÉÂÐ·èÅª¤Ê»ÑÀª¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²ó¤Î°ÂÊÝÀïÎ¬¤Ç¤Ï¡¢½¾Íè¤ÎÀ¯¸¢¤¬ÍÑ¤¤¤Æ¤¤¿¥í¥·¥¢¤Ï¶¼°Ò¤È¤¹¤ëÊ¸¸À¤òºï½ü¤¹¤ë°ìÊý¡¢²¤½£½ô¹ñ¤¬¥í¥·¥¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÂ¸Ë´¤Î´íµ¡¡×¤È¤ß¤Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»ØÅ¦¡£ÊÆ¹ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö²¤½£Æâ¤Î°ÂÄê¤È¥í¥·¥¢¤È¤ÎÀïÎ¬Åª°ÂÄê¡×¤ÎºÆ¹½ÃÛ¤Ë¤ª¤±¤ëÃæ¿´Åª¤ÊÃç²ð¼Ô¤È¤·¤Æ°ÌÃÖÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¥í¥·¥¢¤Î¥Ú¥¹¥³¥ÕÂçÅýÎÎÊóÆ»´±¤Ï7Æü¡¢µ¼ÔÃÄ¤ËÂÐ¤·¡¢ÊÆ¹ñ¤Î°ÂÊÝÀïÎ¬¤ò¾Î»¿¤¹¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤ò¶¯¤¤»ØÆ³¼Ô¤È¸Æ¤ó¤À¡£
¥Ú¥¹¥³¥Õ»á¤Ï¡Ö¸«¤é¤ì¤ëÄ´À°¤Ï¡¢Â¿¤¯¤ÎÅÀ¤Ç¤ï¤ì¤ï¤ì¤Î¸«Êý¤È°ìÃ×¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¨¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¡Ö¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎÊ¿ÏÂÅª²ò·è¤Ë¸þ¤±¤Æ·úÀßÅª¤Ë¶¨ÎÏ¤·Â³¤±¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤À¤È¤¤¤¦¡¢¤µ¤µ¤ä¤«¤ÊÊÝ¾Ú¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤¤Åº¤¨¤¿¡£
²¤½£¤Î»ØÆ³¼Ô¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÏÉÔ°Â¤ò¤¢¤ª¤ë¤â¤Î¤À¡£ÊÆ¹ñ¤¬ÏÂÊ¿¸ò¾Ä¤ò¼çÆ³¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢²¤½£¤ËÂÐ¤¹¤ë»ÑÀª¤ò¹Å²½¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤¦¤·¤¿»ÑÀª¤ÎÅ¾´¹¤¬½ÅÂç¤Ê¶ÉÌÌ¤Ç¤Î¸ò¾Ä¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦·üÇ°¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£²¤½£¤Ï¾õ¶·¤ò¡ÖÀººº¡×
¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼»á¤Ï8Æü¤Ë±Ñ¹ñ¥í¥ó¥É¥ó¤òË¬¤ì¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥Þ¥¯¥í¥óÂçÅýÎÎ¡¢±Ñ¹ñ¤Î¥¹¥¿¡¼¥Þ¡¼¼óÁê¡¢¥É¥¤¥Ä¤Î¥á¥ë¥Ä¼óÁê¤È²ñÃÌ¤¹¤ë¡£
¥Þ¥¯¥í¥ó»á¤Ï¡¢²¤½£¼óÇ¾¤¬¡¢¸½¾õ¤ÈÊÆ¹ñ¤ÎÃç²ðÏÈÁÈ¤ß¤ÎÃæ¤Ç¿Ê¤à¸ò¾Ä¤ò¤È¤â¤ËÉ¾²Á¤¹¤ë¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÂ¦¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÊÆ¹ñ¤Ç¤Î¶¨µÄ¤Ç¤Ï¡¢¾õ¶·¤ÎÂç¤¤Ê¿ÊÅ¸¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¥¹¥Æ¥Õ¥¡¥Ë¥·¥ÊÃóÊÆÂç»È¤Ï6Æü¡¢¡Öº¤Æñ¤Ê²ÝÂê¤¬°ÍÁ³¤È¤·¤Æ»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢Î¾¹ñ¤¬¸½¼ÂÅª¤Ç¼õ¤±Æþ¤ì²ÄÇ½¤Ê²ò·èºö¤òÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
ÎÎÅÚ¤È°ÂÁ´¤ÎÊÝ¾Ú¤Ï¡¢¤¤¤«¤Ê¤ëÏÂÊ¿°Æ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÄ¹¤é¤¯ºÇÂç¤ÎÁèÅÀ¤À¡£¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÂ¦¤Ï¡¢ÀµµÁ¤¢¤ëÀïÁè½ª·ë¤Ë¤Ï¿®Íê¤Ç¤¤ë°ÂÁ´¤ÎÊÝ¾Ú¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤ê¡¢¥í¥·¥¢¤Ë¤µ¤é¤Ê¤ëÎÎÅÚ³ä¾ù¤ò¶¯À©¤µ¤ì¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤ÎÎ©¾ì¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
°ìÊý¡¢¥í¥·¥¢¤Î¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÅìÉô¥É¥ó¥Ð¥¹ÃÏÊý¤ò¡Ö¤¤¤«¤Ê¤ë¼êÃÊ¤ò»È¤Ã¤Æ¤Ç¤â¡×¾¸°®¤¹¤ë¤È¤Î°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
³°¸ò¸ò¾Ä¤¬Â³¤¯Ãæ¡¢¥í¥·¥¢¤Ï¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê³ÆÃÏ¤ËÂçµ¬ÌÏ¤ÊÌµ¿Íµ¡¡Ê¥É¥í¡¼¥ó¡Ë¤È¥ß¥µ¥¤¥ë¤Ë¤è¤ë¹¶·â¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÃÏ¸µ¼«¼£ÂÎ¤ÎÈ¯É½¤ò´ð¤Ë¤·¤¿CNN¤Î½¸·×¤Ç¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤È¤â7¿Í¤¬»àË´¡¢½½¿ô¿Í¤¬Éé½ý¤·¤¿¡£
¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢²áµî1½µ´Ö¤Ç¥í¥·¥¢¤Ï1600µ¡Ä¶¤Î¹¶·â·¿¥É¥í¡¼¥ó¤ÈÌó1200È¯¤Î¹Ò¶õÍ¶Æ³ÇúÃÆ¡¢Ìó70È¯¤Î¥ß¥µ¥¤¥ë¤òÈ¯¼Í¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¼ç¤ÊÉ¸Åª¤Ï¡ÖÆü¾ïÀ¸³è¤ò»Ù¤¨¤ë¥¤¥ó¥Õ¥é¡×¤À¤Ã¤¿¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¾Ê¤Ë¤è¤ë¤È¡¢½µËö¡¢³ÆÃÏ¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼»ÜÀß¤¬¹¶·â¤ò¼õ¤±¡¢¥ª¥Ç¡¼¥µ¡¢¥Á¥§¥ë¥Ë¥Ò¥¦¡¢¥¡¼¥¦¡¢¥Ï¥ë¥¥¦¡¢¥É¥Ë¥×¥í¥Ú¥È¥í¥¦¥·¥¯¡¢¥ß¥³¥é¥¤¥¦¤Î³Æ½£¤ÇÄäÅÅ¤¬È¯À¸¤·¤¿¡£7Æü¤Ë¤Ï¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÁ´°è¤Ç·×²èÄäÅÅ¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¡¢¼óÅÔ¥¡¼¥¦¤Î»ÔÌ±¤ÏÌó12»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤êÅÅµ¤¤Î¤Ê¤¤À¸³è¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤¿¡£