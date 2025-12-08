²ÈÆþ¥ì¥ª¡¢´ªÅö¾õÂÖ¤Ç¾åµþ¡ÄÅ¾Æþ¤·¤¿¹â¹»¤Ç¤Ï¡Ö´°Á´¤Ë¿´¤òÊÄ¤¸¤Æ¤¤¤¿¡×
¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼²ÈÆþ¥ì¥ª¡Ê30¡Ë¤¬¡¢7ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¤ª¤·¤ã¤ì¥¯¥ê¥Ã¥×¡×¡ÊÆüÍË¸á¸å10»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£´ªÅö¾õÂÖ¤Ç¾åµþ¤·¡¢Åìµþ¤Î¹â¹»¤ËÅ¾Æþ¤·¤¿»þ¤Î¤³¤È¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
²ÈÆþ¤ÏÉã¤Î´«¤á¤Ç¡¢12ºÐ¤ÇÃÏ¸µ¤ÎÃæ¹âÂç°ì´Ó¤ÎÌ¾Ìç¹»¤ËÆþ³Ø¡£ÍÄ¤¤¤³¤í¤«¤é²Î¤¬Âç¹¥¤¤À¤Ã¤¿²ÈÆþ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Éã¤Ë¤Ï²Î¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ò¸À¤¨¤º¡¢13ºÐ¤ÇÉã¤ËÆâ½ï¤ÇYUI¤Ê¤É¤òÇÚ½Ð¤·¤¿²»³Ú½Î¥ô¥©¥¤¥¹¤ËÆþ³Ø¡£15ºÐ¡¢¹â¹»1Ç¯À¸¤Î»þ¤Ë¸½ºß¤Î»öÌ³½ê¤«¤é¥¹¥«¥¦¥È¤µ¤ì¤¿¡£
Éã¤«¤é¤ÏÈ¿ÂÐ¤µ¤ì¡¢È¾¤Ð´ªÅö¾õÂÖ¤Ç16ºÐ¡¢¹â¹»1Ç¯À¸¤Î»þ¤ËÊ¡²¬¤«¤é°ì¿Í¾åµþ¤·¤¿²ÈÆþ¡£Åìµþ¤Ç¤Ï·ÝÇ½¿Í¤âÂ¿¤¯ÄÌ¤¦»äÎ©¹â¹»¤ËÅ¾Æþ¡£Æ±³ØÇ¯¤Ë¤ÏÉ´ÅÄ²ÆºÚ»Ò¡¢¾¾²¬çýÍ¥¡¢ÎëÌÚ°¦Íý¡¢Ä«ÆüÆà±û¤é¤¬¤¤¤¿¤¬¡Ö´°Á´¤Ë¿´¤òÊÄ¤¸¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡ÖÃçÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤ÆÍ·¤Ó¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬ÉÝ¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤â¤¦¤ä¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¡¢ÂàÏ©¤òÃÇ¤Ã¤Æ¡£Éã¤¬»ä¤Î¤³¤È¤¤¤í¤¤¤í»×¤Ã¤ÆÆþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤¿Ãæ¹âÂç¤Þ¤Ç¤¢¤ë¤È¤³¤í¤ò½³¤Ã¤Æ¤Þ¤Ç¹Ô¤¯¤ó¤À¤«¤é´èÄ¥¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÀÄ½Õ¤òÁ÷¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡ÄËÜÅö¤Ï»ä¤âÍ·¤Ó¤¿¤«¤Ã¤¿¤·¡£¤½¤Ã¤Á¤Ë·¹¤¤¤Á¤ã¤¤¤½¤¦¤Ç¡×¤È¡¢¾ï¤ËÊÉ¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¡¢¡Ö³Ø¹»¤Ç¤â²Î»ì½ñ¤¤¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
Ãç¤ÎÎÉ¤«¤Ã¤¿Æ±µéÀ¸¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¤³¤Î¿Í¤âÆ±¤¸»×ÁÛ¤Ê¤ó¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¾¾²¬çýÍ¥¤Á¤ã¤ó¡£çýÍ¥¤Á¤ã¤ó¤Ï¹â1¤Î»þ¤ËÅ¾Æþ¤·¤Æ¤¤Æ¤Æ¡¢»ä¤Ï¹â2¤ÇÅ¾Æþ¤·¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤º¡¼¤Ã¤È¤ª¸ß¤¤ËÜÆÉ¤ó¤Ç¤ë´¶¤¸¤Ç¡¢¶µ¼¼¤Ç¡£Æó¿Í°ìÁÈ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡¢³Ø¹»¤Ã¤Æ¡£¤½¤Î»þ¤Ë¡ÊÌÜÇÛ¤»¤ò¤·¤Æ¡Ë¡¢2¿ÍÁÈ¤ó¤À¤ê¡£¶õ¤¶µ¼¼¤Ç¤ªÃë¿©¤Ù¤¿¤ê¤È¤«¤·¤Æ¤¿¤«¤Ê¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£