¡¡½÷Í¥¤Îº´¡¹ÌÚ´õ¡Ê£³£·¡Ë¤¬¡¢£¸Æü¤Þ¤Ç¤Ë£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡º´¡¹ÌÚ¤¬¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÏÊÔ¤ßÊª¡£¡Ö½©¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÊÔ¤ßÊªÇ®¤¬¤¹¤´¤¯¤Æ¡£»£±Æ¤Î¹ç´Ö¤È¤«²È¤ÇÈÕ¼à¤Ç¤¤ë»þ¤Ë¤ä¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢¤â¤È¤â¤È¡Ö¡ÊÊÔ¤ßÊª¤ò¡Ë£¶ºÐ¤È¤«µ¤ÉÕ¤¤¤¿¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¼ê·Ý¥¯¥é¥Ö¤È¤«¤âÆþ¤Ã¤Æ¤Æ¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¤½¤¦¤¤¤¦ºÛË¥¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬Âç¹¥¤¡×¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¡Ö¥³¥í¥Ê²Ò¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¤Þ¤¿¤½¤¦¤¤¤¦ºÛË¥¤Ë¥Ï¥Þ¤ê¤À¤·¤¿¡£Åß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ÈÊÔ¤ßÊª¤·¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÊÔ¤ßÊª¤Ï¡Ö´¨¤µÂÐºö¤¸¤ã¤ó¡×¤È¾Ð´é¡£¡Ö»Ò¤É¤â¤Î¥Þ¥Õ¥é¡¼¤È¤«Ë¹»Ò¤ÏËèÇ¯ÊÔ¤ó¤Ç¤ë¡×¤½¤¦¡£
¡Ö¥»¥ê¥Õ¾§¤¨¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë»þ¤â¤¢¤ë¡×¤½¤¦¤À¤¬¡¢¡Ö¤Ç¤âÊÔ¤ßÊª¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ë»þ¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤ó¤Þ¤ê²¿¤â¹Í¤¨¤Æ¤Ê¤¤¤«¤â¡£¹Í¤¨¤ë¤È¤·¤Æ¤â¤½¤ó¤Ê¿¼¤¤¤³¤È¤Ï¹Í¤¨¤Ê¤¤¤Î¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤·¤«¤·¡Ö¤½¤ì¤¬¤¤¤¤¤Î¡ª¡¡¿´ÃÏ¤¤¤¤¤Î¡ª¡¡¥µ¥¦¥Ê¤È¤«¤âÂç¹¥¤¤À¤±¤É¡¢ÊÔ¤ßÊª¤ÏÀ°¤¦¤ï¤±¡ª¡×¤ÈÌ¥ÎÏ¤òÇ®ÊÛ¤·¡¢¡ÖÀº¿À¤¬À°¤¦¡£°Â¤é¤®¤È¤¤¤¦¤«¿´¤¬°ÂÄê¤¹¤ë¤«¤é³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤Ê¤ï¤±¡£¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ´Ö¤¬ºÇ¹â¤Ê¤ï¤±¤è¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£