¥È¥é¥¸¥ã¾¾ÅÄ¸µÂÀ¤¬¶âÈ±½éÈäÏª¤Ç£Ø¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê¡¡àÆ´¤ì¤Î¿ÍáËÌÀî·Ê»Ò¤Ë¥Ò¥²ÌÌ¤òË«¤á¤é¤ì´¶ÎÞ
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö£Ô£ò£á£ö£é£ó¡¡£Ê£á£ð£á£î¡×¤Î¾¾ÅÄ¸µÂÀ¡Ê£²£¶¡Ë¤¬£¸Æü¡¢ÍËÆü¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ÎÀ¸¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¶âÈ±»Ñ¤ò½éÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤Ï£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤ó¤À¤±¤ÉÌÜ¤¬´·¤ì¤Ê¤¤¡×¡ÖÃ¯¤«¤È»×¤Ã¤¿¿·Á¯¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥Á¥ã¥é¤ª·»¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Æ¤á¤í¤¤¡×¤ÈÂ¨È¿±þ¡£´ØÏ¢¥ï¡¼¥É¤Î¡Ö¸µÂÀ¤¯¤ó¶âÈ±¡×¡Ö¸µÂÀ¶âÈ±¡×¤¬°ì»þ¡¢£Ø¥È¥ì¥ó¥É¥È¥Ã¥×£²£°Æþ¤ê¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¼·¸Þ»°³Ý¡Ê¤·¤á¤«¤±¡ËÎ¶Ìé¡Ê£³£°¡Ë¡¢ÀîÅçÇ¡·ÃÎ±¡Ê¤Î¤¨¤ë¡á£³£±¡Ë¡¢µÈß·´×Ìé¡Ê¤·¤º¤ä¡á£³£°¡Ë¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¥È¥é¥¸¥ãÆÃ½¸¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤¬º£Ç¯¤Î¸Ä¿ÍÅªÂç¥Ë¥å¡¼¥¹¤òµó¤²¤¿¡£¾¾ÅÄ¤Ï¡¢£¶·î¤Î¤Ý¤«¤Ý¤«¤ÇÆ´¤ì¤Î½÷Í¥¡¦ËÌÀî·Ê»Ò¡Ê£³£¹¡Ë¤È¶¦±é¤·¤¿¤³¤È¤ò¥Á¥ç¥¤¥¹¡£²ñ¤¦¤Î¤Ï¡Ö¥¬¥Ã¥Ä¥ê½é¡×¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖËÍ¤Ï¤â¤¦Âç¥Õ¥¡¥ó¤Ç¡¢¤¢¤ó¤Ê¤Ë¶á¤¯¤Ç¤ªÏÃ¤À¤Ã¤¿¤ê¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¡¢Ì´¤Î¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¤Í¡£Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ã¥¹¤Í¡×¤È¾¾ÅÄ¤Ï¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£Âç¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¥Ã¥«¥±¤Ï¡¢ËÌÀî¤¬¥Ò¥í¥¤¥óÌò¤À¤Ã¤¿»³²¼ÃÒµ×¼ç±é¤Î¥Õ¥¸·î£¹¥É¥é¥Þ¡Ö¥Ö¥¶¡¼¡¦¥Ó¡¼¥È¡Á³³¤Ã¤×¤Á¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¡Á¡×¡Ê£²£°£°£¹Ç¯¡Ë¡£
¡¡ËÌÀî¤¬»³²¼¤Ë¡Ö¤Á¤ã¤ó¤È¤ä¤ó¤Ê¤µ¤¤¤è¡¢¥Ð¡Á¥«¡×¤È¸À¤¦¥·¡¼¥ó¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡¢¾¾ÅÄ¤ÏËÌÀî¤È¤½¤Î¥·¡¼¥ó¤òºÆ¸½¤¹¤ë¤³¤È¤â³ð¤Ã¤¿¡£»³²¼¤Î°¦¾Î¡Ö»³£Ð¡×¤ò¥â¥¸¤Ã¤Æ¡¢ËÌÀî¤Ë¡Ö¸µ£Ð¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó³Ý¤±¤é¤ì¤¿¾¾ÅÄ¤Ï¡Ö¤¤¤ä¡Á¡ª¡¡¥ä¥Ù¤Ã¡ª¡×¤ÈÂç´î¤Ó¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤âËÌÀî¤Ï¡¢£Ö£Ô£Ò¤Ç¾¾ÅÄ¤Ø¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¡Ö¸µ£Ð¡×¤òÏ¢È¯¤·¤¿¡£¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¸å¤Î£¸·î¡¢¤Ý¤«¤Ý¤«¤Ë¥Ò¥²¤òÀ¸¤ä¤·µ¢¤Ã¤ÆÍè¤¿»þ¤Î¡¢ºä¸ý·ûÆó¤Ë»÷¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¼Ì¿¿¤ò¸«¤»¤é¤ì¤¿ËÌÀî¤ÎÈ¿±þ¤Ï¡Ä¡£
¡Ö¤ª¡Á¤ª¡¢¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤¤¤¤¤¤¤¤¡£Âç¿Í¤Ã¤Ý¤¤¡£ÃÎ¤é¤Ê¤¤¸µ£Ð¤¬¤³¤³¤Ë¤¤¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¡£¤¤¤ä¤Ç¤â¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡£¡Ê²Ã¤¨¤Æ¡ËÃý¤Ã¤ÆÌÌÇò¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¤Í¡£°ìÈÖ¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡¡ÊÑ¤¨¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¡Ê¥Ò¥²¤¬¡Ë¤¢¤ë»þ¤Ê¤¤»þ¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¡£»þ¡¹¡Ê¥Ò¥²ÌÌ¤ò¡Ë½Ð¤·¤Æ¤Ã¤Æ¤Î¤â¤¤¤¤¤«¤â¡×
¡¡¤³¤ì¤Þ¤ÇÊÌÈÖÁÈ¤Î¼ýÏ¿¤Ç£²ÅÙ°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢¼¡¤Ë¶¦±é¤¹¤ë¤Ê¤é¥Ò¥²¤Ï¤¢¤ê¤«¤Ê¤·¤«Ê¹¤«¤ì¡¢ËÌÀî¤Ï¡Ö¤¦¤ï¡Á¡¢¤Ç¤â¤³¤Ã¤Á¡Ê¥Ò¥²¡Ë¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¸«¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤³¤ì¼Ì¿¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«·ë¶É¡£ËÜÊª¡Ê¼ÂÊª¡Ë¤Ç¡Ê¥Ò¥²¡ËÀ¸¤¨¤Æ¤ë¾õÂÖ¤ò¸«¤Æ¡ÄÄæ¤ë¤Î¤Ï´ÊÃ±¤Ç¤¹¤â¤ó¤Í¡£¡Ê¥Ò¥²¡Ë¤¢¤ê¤Ç£±²ó¡¢¤ª²ñ¤¤¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤Î£Ö£Ô£Ò¥³¥á¥ó¥È¤Ë¾¾ÅÄ¤Ï´¶Æ°¤·¡Ö¤¦¤ï¡Á¡ª¡¡¤¤¤ä¡¢¤³¤ì¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¥ä¥Ð¤¤¤Ã¥¹¤Í¡×¤È¤¦¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Ò¥²ÌÌ¤Ï£¸·îÅö»þ¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¿Ø¤«¤é¤ÏÉÔÉ¾¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¾¾ÅÄ¤Ï¡Ö¥Ò¥²»Ñ¤â¤Ê¤ó¤«¡ÊËÌÀî¤Ï¡Ë¤¢¤ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â¡Ä¡£ËÌÀî¤µ¤ó¤¬¸À¤¦¤Ê¤é¤â¤¦¤³¤ì¤Ï¤¢¤ê¤Ã¥¹¤â¤ó¤Í¡×¤È³Ð¸ç¤ò·è¤á¤¿ÍÍ»Ò¡£ËÌÀî¤Î¤¿¤á¤À¤±¤Ë¤ä¤ë¤Î¤«¤È¿¶¤é¤ì¡Ö¤Ï¤¤¡×¤ÈÂ¨Åú¤·¤¿¡£
¡¡¥Ò¥²¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤¬·ù¤¬¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤è¤È¥Ä¥Ã¥³¤Þ¤ì¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª´ÑÍ÷¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤Ï¶ì¾Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤¿¾¾ÅÄ¤Ï¡Ö¤¨¡¢¤É¤¦¡Ä¤Á¤ç¤Ã¤È¡¢¤¨¤Ã¡¢ÉÝ¤¯¤Í¡©¡¡¤Ê¤ó¤«¡Ä¡×¤È¹²¤Æ¤¿¤¬¡¢¡Ö¤¤¤ä¤Þ¤¢¤Ç¤â¡ÊËÌÀî¤Ë¡Ë¤³¤¦¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤¦¤ì¤·¤¤¤Ã¥¹¤Í¡Á¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¡£¸å¤í¤ËºÂ¤ëÀîÅç¤¬¥Ï¥ó¥«¥Á¤òº¹¤·½Ð¤¹¤Û¤É¡¢¾¾ÅÄ¤ÏÎÞ¤°¤ß´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£