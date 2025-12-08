¥±¥¤¥Æ¥£¡¦¥Ú¥ê¡¼¡¢ÍèÆü2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¥È¥ë¥É¡¼¸µ¥«¥Ê¥À¼óÁê¤È¤Î¸òºÝ¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¸øÉ½
¡¡½çÄ´¸òºÝ¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥È¥ë¥É¡¼¸µ¥«¥Ê¥À¼óÁê¤ÈÍèÆü¤·¤Æ¤¤¤¿¥±¥¤¥Æ¥£¡¦¥Ú¥ê¡¼¤¬¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤ÆÆüËÜ¤òÎ¹¹ÔÃæ¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£¥È¥ë¥É¡¼¸µ¼óÁê¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¡¢´Ø·¸¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥È¥ë¥É¡¼¸µ¥«¥Ê¥À¼óÁê¤È¹¬¤»¤½¤¦¤Ê2¥·¥ç¥Ã¥È¡¡¥±¥¤¥Æ¥£¡¦¥Ú¥ê¡¼¤¬ÍèÆü»×¤¤½Ð¥Õ¥©¥È¤òÂ¿¿ôÅê¹Æ
¡¡¸½ÃÏ»þ´Ö12·î6Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡¢¥±¥¤¥Æ¥£¤Ï¡ÖÅìµþ¸ø±é¤È½ô¡¹¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢ÍèÆüÃæ¤Î»×¤¤½Ð¤ò¥·¥§¥¢¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥È¥ë¥É¡¼¸µ¼óÁê¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡¢¤¹¤·²°¤Î¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤ÇÃçÎÉ¤¯¥¦¥Ë¤ËÄ©Àï¤¹¤ëÍÍ»Ò¤Ê¤É¤ò¸ø³«¡£¸òºÝ¸å½é¤È¤Ê¤ë2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö2¿Í¤¬¤ª¸ß¤¤¤ò¸«¤Ä¤á¤ë»ëÀþ¡ª¡×¡Ö´°àú¤Ê¥«¥Ã¥×¥ë¡×¡Ö¹¬¤»¤½¤¦¤ÊÍÍ»Ò¤ò¸«¤Æ´ò¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿±þ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¤ÎÍèÆü¤Ï¡¢12·î3Æü¤È4Æü¤Î2Æü´Ö¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥±¥¤¥Æ¥£¤Î¡Ö¥é¥¤¥Õ¥¿¥¤¥à¥¹¡¦¥Ä¥¢¡¼¡×¸ø±é¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£1ÆüÌë¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÀõÁðÁêËÐÉô²°¥¢¥Í¥Ã¥¯¥¹¡¾Asakusa Sumo Club ANNEX¡×¤Ë¤Æ¿©»ö¤ÈÁêËÐ¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤ò³Ú¤·¤ó¤À¸å¡¢ÀõÁð¤Î³¹¤ò¼ê¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤ÇÊâ¤¯»Ñ¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë4Æü¤Ë¤Ï¡¢´ßÅÄÊ¸Íº¸µ¼óÁê¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤¬¥È¥ë¥É¡¼¸µ¼óÁê¤È¥±¥¤¥Æ¥£¡¢´ßÅÄ¸µ¼óÁêÉ×ºÊ¤¬ÊÂ¤Ö4¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£Åê¹Æ¤ÎÃæ¤Ç¡Ö¥«¥Ê¥À¤Î¥È¥ë¥É¡¼Á°¼óÁê¤¬¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ÈÍèÆü¤µ¤ì¡¢»ä¤¿¤ÁÉ×ºÊ¤ÈÃë¿©¤ò¤´°ì½ï¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÄÖ¤é¤ì¡¢¥±¥¤¥Æ¥£¤ò¥È¥ë¥É¡¼¸µ¼óÁê¤Î¡Ö¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡×¤ÈÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
°úÍÑ¡§¡Ö¥±¥¤¥Æ¥£¡¦¥Ú¥ê¡¼¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê¡÷katyperry¡Ë
