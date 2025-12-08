¤Ë¤·¤¿¤ó¼ÒÄ¹¡¢AKB48 20¼þÇ¯¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ç¤Î¹â¶¶¤ß¤Ê¤ß¤Î¸ÀÍÕ¤Ë´¶Æ°¡Ö¥â¥ó¥¹¥¿¡¼µé¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/08¡ÛAKB48¤¬12·î4Æü¡Á7Æü¡¢ÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ë¤Æ¡ØAKB48 20th Year Live Tour 2025 in ÆüËÜÉðÆ»´Û ¡Á¤¢¤Îº¢¡¢ÀÄ½Õ¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¡¢ÀÄ½Õ¤Ç¤¹¡Á¡Ù6¸ø±é¤ò³«ºÅ¡£¤Ë¤·¤¿¤ó¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Ê¤É¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥¨¥¯¥¹¥³¥à¥°¥í¡¼¥Ð¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¤ÎÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¦À¾Â¼À¿»Ê»á¤¬TikTok¤Ë¤Æ´¶ÁÛ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛAKB48¤Î20¼þÇ¯¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤¿OG¥á¥ó¥Ð¡¼
6ÆüÌë¸ø±é¤ò¸½ÃÏ¤Ç´ÑÍ÷¤·¤¿¤Ë¤·¤¿¤ó¼ÒÄ¹¡£Á´6¸ø±é¤Ë¤ÏÌó4Ëü8Àé¿Í¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬Íè¾ì¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤â¡¢ËÍ¤â¡¢ÎÞ¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¡ÈºÇ¹â¤Î¥é¥¤¥Ö¡É¤À¤Ã¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£OG¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Î°µ´¬¤Ö¤ê¤Ë²Ã¤¨¡¢¸½Ìò¥á¥ó¥Ð¡¼¤âÉé¤±¤¸¤ÈÁ´ÎÏÅêµå¡£AKB48¤Ï¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ø¤Î½Ð¾ì¤â·èÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢À¾Â¼¼ÒÄ¹¤Ï¡ÖÍèÇ¯¤µ¤é¤ËÈôÌö¤¹¤ë¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£
ÍèÇ¯2·îÈ¯Çä¥·¥ó¥°¥ë¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¤¿19´üÀ¸¡¦°ËÆ£É´²Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¿¨¤ì¡¢¡Ö¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤âÌ¥ÎÏÅª¤Ç´üÂÔ¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È¥¨¡¼¥ë¡£ÅöÆü¤Ï¶öÁ³¡¢¥é¥¤¥ÖÄ¾Á°¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤Ë¤è¤ë¡Èµ¤¹ç¤¤Æþ¤ì¤Î±ß¿Ø¡É¤ËÎ©¤Á²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤¹¡£¤½¤³¤ÇÆÃ¤Ë°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢½éÂåÁí´ÆÆÄ¡¦¹â¶¶¤ß¤Ê¤ß¤Î¸ÀÍÕ¤ÈÂ¸ºß´¶¡£
Áí´ÆÆÄ¡¦ÁÒÌîÈøÀ®Èþ¤Î¥¹¥Ô¡¼¥Á¸å¡¢¹â¶¶¤¬ÆÍÁ³¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È°ì¸À¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¡ÖOG¤Î¿Í¿ô¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤â¥²¥¹¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ËÜµ¤¤Ç¥é¥¤¥Ö¤ËÎ×¤à¡£¤À¤«¤é¤ß¤ó¤Ê¤â±óÎ¸¤»¤º¡¢Á´ÎÏ¤Ç¥¬¥Ä¥¬¥Ä¤¤¤³¤¦¡ª¡×¤ÈÃ»¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¶¯¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î¸ÀÍÕ¤«¤éÅÁ¤ï¤ë¡È½éÂåÁí´ÆÆÄ¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¡É¤Ë¡¢À¾Â¼¼ÒÄ¹¤Ï¿¼¤¯´¶ÌÃ¡£¡Ö½÷À¤À¤±¤ì¤É¡¢¤¢¤¨¤Æ¸À¤¦¤È¡ÈÃËµ¤¡É¤¹¤é´¶¤¸¤¿¡£¡È²¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤¤¡ª¡É¤È¸À¤ï¤ó¤Ð¤«¤ê¤ÎÇ÷ÎÏ¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÀä»¿¡£¥é¥¤¥ÖÃæ¤ÎMC¤ä¥À¥ó¥¹¤â°µ´¬¤Ç¡¢¡Ö¤Ê¤¼AKB48¤¬°ì»þÂå¤òÃÛ¤±¤¿¤Î¤«¡¢¤½¤ÎÃæ¿´¤Ë¤¤¤¿¹â¶¶¤ß¤Ê¤ß¤µ¤ó¤Î¡ÈÎÏÎÌ¡É¤Ï¥â¥ó¥¹¥¿¡¼µé¡£º£¤Ç¤âµ±¤¤¬°ã¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤ë¡£ºÇ¸å¤Ë¸½Ìò¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ø¸þ¤±¤Æ¡¢¡Ö¤¼¤ÒÈà½÷¤¿¤Á¤òÄ¶¤¨¤ëÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢2026Ç¯¡¢Âç¤¤¯±©¤Ð¤¿¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛAKB48¤Î20¼þÇ¯¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤¿OG¥á¥ó¥Ð¡¼
¢¡¤Ë¤·¤¿¤ó¼ÒÄ¹¡¢AKB48¤Î20¼þÇ¯¥é¥¤¥Ö¤ò¸ì¤ë
6ÆüÌë¸ø±é¤ò¸½ÃÏ¤Ç´ÑÍ÷¤·¤¿¤Ë¤·¤¿¤ó¼ÒÄ¹¡£Á´6¸ø±é¤Ë¤ÏÌó4Ëü8Àé¿Í¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬Íè¾ì¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤â¡¢ËÍ¤â¡¢ÎÞ¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¡ÈºÇ¹â¤Î¥é¥¤¥Ö¡É¤À¤Ã¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£OG¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Î°µ´¬¤Ö¤ê¤Ë²Ã¤¨¡¢¸½Ìò¥á¥ó¥Ð¡¼¤âÉé¤±¤¸¤ÈÁ´ÎÏÅêµå¡£AKB48¤Ï¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ø¤Î½Ð¾ì¤â·èÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢À¾Â¼¼ÒÄ¹¤Ï¡ÖÍèÇ¯¤µ¤é¤ËÈôÌö¤¹¤ë¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£
¢¡¤Ë¤·¤¿¤ó¼ÒÄ¹¡¢¹â¶¶¤ß¤Ê¤ß¤Î¸ÀÍÕ¤Ë´¶Æ°¡Ö¡ÈÃËµ¤¡É¤¹¤é´¶¤¸¤¿¡×
ÍèÇ¯2·îÈ¯Çä¥·¥ó¥°¥ë¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¤¿19´üÀ¸¡¦°ËÆ£É´²Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¿¨¤ì¡¢¡Ö¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤âÌ¥ÎÏÅª¤Ç´üÂÔ¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È¥¨¡¼¥ë¡£ÅöÆü¤Ï¶öÁ³¡¢¥é¥¤¥ÖÄ¾Á°¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤Ë¤è¤ë¡Èµ¤¹ç¤¤Æþ¤ì¤Î±ß¿Ø¡É¤ËÎ©¤Á²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤¹¡£¤½¤³¤ÇÆÃ¤Ë°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢½éÂåÁí´ÆÆÄ¡¦¹â¶¶¤ß¤Ê¤ß¤Î¸ÀÍÕ¤ÈÂ¸ºß´¶¡£
Áí´ÆÆÄ¡¦ÁÒÌîÈøÀ®Èþ¤Î¥¹¥Ô¡¼¥Á¸å¡¢¹â¶¶¤¬ÆÍÁ³¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È°ì¸À¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¡ÖOG¤Î¿Í¿ô¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤â¥²¥¹¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ËÜµ¤¤Ç¥é¥¤¥Ö¤ËÎ×¤à¡£¤À¤«¤é¤ß¤ó¤Ê¤â±óÎ¸¤»¤º¡¢Á´ÎÏ¤Ç¥¬¥Ä¥¬¥Ä¤¤¤³¤¦¡ª¡×¤ÈÃ»¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¶¯¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¢¡¤Ë¤·¤¿¤ó¼ÒÄ¹¡¢¹â¶¶¤ß¤Ê¤ß¤ÎÎÏÎÌ¤Ï¡Ö¥â¥ó¥¹¥¿¡¼µé¡×
¤½¤Î¸ÀÍÕ¤«¤éÅÁ¤ï¤ë¡È½éÂåÁí´ÆÆÄ¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¡É¤Ë¡¢À¾Â¼¼ÒÄ¹¤Ï¿¼¤¯´¶ÌÃ¡£¡Ö½÷À¤À¤±¤ì¤É¡¢¤¢¤¨¤Æ¸À¤¦¤È¡ÈÃËµ¤¡É¤¹¤é´¶¤¸¤¿¡£¡È²¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤¤¡ª¡É¤È¸À¤ï¤ó¤Ð¤«¤ê¤ÎÇ÷ÎÏ¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÀä»¿¡£¥é¥¤¥ÖÃæ¤ÎMC¤ä¥À¥ó¥¹¤â°µ´¬¤Ç¡¢¡Ö¤Ê¤¼AKB48¤¬°ì»þÂå¤òÃÛ¤±¤¿¤Î¤«¡¢¤½¤ÎÃæ¿´¤Ë¤¤¤¿¹â¶¶¤ß¤Ê¤ß¤µ¤ó¤Î¡ÈÎÏÎÌ¡É¤Ï¥â¥ó¥¹¥¿¡¼µé¡£º£¤Ç¤âµ±¤¤¬°ã¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤ë¡£ºÇ¸å¤Ë¸½Ìò¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ø¸þ¤±¤Æ¡¢¡Ö¤¼¤ÒÈà½÷¤¿¤Á¤òÄ¶¤¨¤ëÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢2026Ç¯¡¢Âç¤¤¯±©¤Ð¤¿¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û