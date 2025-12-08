¡Ø¥¨¥ß¥ê¡¼¡¢¥Ñ¥ê¤Ø¹Ô¤¯¡ÙÇÐÍ¥¤¬ÆüËÜ¤ÇÂáÊá ¡Ö°ãË¡ÌôÊª¤ÎÌ©Í¢¤Îµ¿¤¤¡×
¡¡Netflix¤Ë¿Íµ¤¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º¡Ø¥¨¥ß¥ê¡¼¡¢¥Ñ¥ê¤Ø¹Ô¤¯¡Ù¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÇÐÍ¥¤Ç¡¢¥È¥Ë¡¼¾Þ¸õÊä¤ò¸Ø¤ë·àºî²È¤Î¥¸¥§¥ì¥ß¡¼¡¦O¡¦¥Ï¥ê¥¹¤¬¡¢Àè·îÆüËÜ¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¡¢¹´Î±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ø¥¨¥ß¥ê¡¼¡¢¥Ñ¥ê¤Ø¹Ô¤¯¡Ù¼ç±é¥ê¥ê¡¼¡¦¥³¥ê¥ó¥º¤Î¤«¤ï¤¤¤¹¤®¡õÈþ¤·¤¹¤®¤ë¥â¡¼¥á¥ó¥È
¡¡JustJared¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¸¥§¥ì¥ß¡¼¤Ï11·î16Æü¡¢²ÆìÆáÇÆ¶õ¹Á¤ÎÀÇ´Ø¿¦°÷¤Ë¤è¤ê¡¢¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¤ÎÃæ¤Ë¹çÀ®ËãÌôMDMA¤ò´Þ¤à·ë¾½780¥ß¥ê¥°¥é¥à¤ò½ê»ý¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬È¯¸«¤µ¤ì¡¢¡Ö°ãË¡ÌôÊª¤ÎÌ©Í¢¤Îµ¿¤¤¡×¤Ë¤è¤ê¸¡µó¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡12·î4Æü¤Ë·º»ö¹ðÈ¯¤µ¤ì¡¢¤³¤Î¸åÀµ¼°¤Ëµ¯ÁÊ¤Î¼êÂ³¤¤¬¼è¤é¤ì¤ëÍ½Äê¤À¤È¤¤¤¤¡¢¸½ºß¤ÏË¸«¾ë·Ù»¡½ð¤Ë¹´Î±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£Èà¤¬ºá¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤Þ¤¿ÆüËÜ¤ÎÊÛ¸î»Î¤òÆÀ¤¿¤Î¤«Åù¡¢¾Ü¤·¤¤¤³¤È¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¡Ø¥¨¥ß¥ê¡¼¡¢¥Ñ¥ê¤Ø¹Ô¤¯¡Ù¤Ç¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¤Î¥°¥ì¥´¥ê¡¼¡¦¥¨¥ê¥ª¥Ã¥È¡¦¥Ç¥å¥×¥ì¤ò±é¤¸¤¿¥¸¥§¥ì¥ß¡¼¤Ï¡¢¤Û¤«¤Ë¥ê¥Ö¡¼¥ÈÈÇ¡Ø¥´¥·¥Ã¥×¥¬¡¼¥ë¡Ù¤ä¡Ø¥·¥§¥¢¥Ï¥¦¥¹¡¦¥¦¥£¥º¡¦¥ô¥¡¥ó¥Ñ¥¤¥¢¡Ù¤Ë½Ð±é¡£·àºî²È¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¡¢¥¤¥§¡¼¥ëÂç³Ø¥Ç¥¤¥ô¥£¥Ã¥É¡¦¥²¥Õ¥£¥ó±é·à³Ø¹»ºß³ØÃæ¤Ë¼¹É®¤·¤¿µº¶Ê¡ØSlave Play¡Ù¤Ç¡¢¥È¥Ë¡¼¾Þ¤ÇÅö»þ»Ë¾åºÇ¹â¤È¤Ê¤ë12ÉôÌç¤Ë¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ø¥æ¡¼¥Õ¥©¥ê¥¢¡¿EUPHORIA¡Ù¤ä¡Ø¥¤¥ë¥Þ¡¦¥ô¥§¥Ã¥×¡Ù¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É¡¢À½ºî¼Ô¤È¤·¤Æ¤âÃíÌÜºî¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
