¡Úµð¿Í¡Û´Ý²Â¹À¤¬Áª¼ê²ñÍý»öÄ¹¤ò£´Ç¯´ÖÁ´¤¦¡Ö²þ¤á¤ÆÌîµåÁª¼ê¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÈ¯¿®ÎÏ¡¢±Æ¶ÁÎÏ¤ò¼Â´¶¡×
¡¡Ï«ÁÈ¡¦ÆüËÜ¥×¥íÌîµåÁª¼ê²ñ¤Ï£¸Æü¡¢Âçºå»ÔÆâ¤ÇÄê´üÂç²ñ¤ò³«¤¡¢²ñÂôÍãÊá¼ê¡á¹Åç¡á¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ£±£±ÂåÌÜ¤Î¿·²ñÄ¹¤Ë¶áÆ£·ò²ð³°Ìî¼ê¡á¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡á¤òÁª½Ð¤·¤¿¡£Éû²ñÄ¹¤Ë¤Ï¿·¤¿¤Ë¡¢¾¾ËÜ¹ä³°Ìî¼ê¡áµð¿Í¡á¡¢¸»ÅÄÁÔÎ¼ÆâÌî¼ê¡áÀ¾Éð¡á¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¤Î¿·Íý»öÄ¹¤Ë¤ÏÂçÀ¥ÎÉÂçÃÏÅê¼ê¡á¹Åç¡á¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¡¢´Ý²Â¹À³°Ìî¼ê¡áµð¿Í¡á¤¬ÂàÇ¤¡£¿·ÂÎÀ©¤Ç£²£¶Ç¯¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£
¡¡´Ý¤Ï£²£±Ç¯¥ª¥Õ¤ËÅö»þ¤ÎÍý»öÄ¹¡¦¾¾ÅÄÀë¹À¤«¤é¥Ð¥È¥ó¤ò¼õ¤±·Ñ¤®¡¢£´Ç¯´Ö¡¢ÀÕÌ³¤òÁ´¤¦¤·¤¿¡£½ÐÀÊ¤·¤¿²ñ¸«¤Ç¤Ï¡ÖËÍ¤â²ñÂô²ñÄ¹¤È°ì½ï¤Ç£´Ç¯´Ö¡¢Íý»öÄ¹¤òÌ³¤á¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£Íý»öÄ¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ß¤ÆËÜÅö¤Ë²þ¤á¤Æ¡¢ÌîµåÁª¼ê¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÈ¯¿®ÎÏ¤È¤¤¤¦¤«¡¢±Æ¶ÁÎÏ¤ò¤¹¤´¤¤¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿Áª¼ê¤Î³§¤µ¤ó¤¬Ìîµå¤È¤¤¤¦³èÆ°¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¼Ò²ñ¹×¸¥¤ËÍÍ¡¹¤Ê·Á¤Ç»²²Ã¤·¤Æ¤¯¤ì¤ÆËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢Èó¾ï¤ËËÍ¤È¤·¤Æ¤â½õ¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¹Åç»þÂå¤ÎÆ±Î½¤Ç¤¢¤ëÂçÀ¥ÎÉ¤Ë¥Ð¥È¥ó¥¿¥Ã¥Á¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡ÖÍèÇ¯ÅÙ¤«¤é¤ÏÂçÀ¥ÎÉ¡¦¿·Íý»öÄ¹¤Î¤â¤È¤Ç¤Þ¤¿ÍÍ¡¹¤Ê»î¤ß¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤ËÀÕÇ¤´¶¤Î¶¯¤¤¿Í´Ö¤Ç¤¹¤«¤é¡¢ÀÕÇ¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¤Þ¤È¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡££´Ç¯´Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£