yutori¡¢KT Zepp Yokohama¸ø±é´Þ¤à¥ï¥ó¥Þ¥ó¥Ä¥¢¡¼¤ò2026Ç¯½Õ³«ºÅ¡Ü¿·¶Ê¤ò12·î12Æü¥ê¥ê¡¼¥¹
yutori¤¬2026Ç¯3·î¤è¤êÁ´¹ñ9¥õ½ê¤ò½ä¤ëÁ´¹ñ¥ï¥ó¥Þ¥ó¥Ä¥¢¡¼¡ãyutori ONEMAN TOUR 2026¡ä¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ãyutori ONEMAN TOUR 2026¡ä¤Ï3·î28Æü¤ÎÊ¡²¬¡¦DRUM Be-1¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢´ØÅì·÷¼«¿ÈºÇÂç¥¥ã¥Ñ¤È¤Ê¤ë6·î7Æü¤Î¿ÀÆàÀî¡¦KT Zepp Yokohama¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ò´Þ¤àÁ´¸ø±é¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤È¤Ê¤ë¤â¤Î¡£¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎºÇÂ®¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëÀè¹Ô¼õÉÕ¤Ï12·î21Æü23:59¤Þ¤Ç¡£
¤Þ¤¿¡¢2025Ç¯¤Î¥é¥¹¥È¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¿ô¡ó¤Î¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥¨¥ó¥É¡×¤¬12·î12Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¡Ö¿ô¡ó¤Î¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥¨¥ó¥É¡×¤Ï¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¤Ê¥À¥ó¥¹¥í¥Ã¥¯¥Ó¡¼¥È¤Ë¡¢¥ê¥º¥ß¥«¥ë¤Ê¥Ñ¥ó¥Á¥é¥¤¥ó¤Èº´Æ£¸ÅÅÔ»Ò¤Î²ÎÀ¼¤¬¹¶·âÅª¤«¤Ä¿¤Ó¤ä¤«¤Ë¶Á¤¯¼ºÎø¥í¥Ã¥¯¥Á¥å¡¼¥ó¤À¡£¤â¤¦µï¤Ê¤¤·¯¤Ë¤º¤Ã¤Èå×(¤¹¤¬)¤êÂ³¤±¤ëÎø°¦¤Î¹Ô¤¯Ëö¤Ï¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥¨¥ó¥É¤«¥Ð¥Ã¥É¥¨¥ó¥É¤«¡£ÉÔ°ÂÄê¤ÊÎø°¦´¶¾ð¤òÀÖÍç¡¹¤Ë¶«¤ÓÃ²¤¯yutori¤Î¿¿¹üÄº¤È¤â¤¤¤¨¤ë²Î»ì¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ë¤â¤´ÃíÌÜ¤ò¡£
¤³¤ÎÈ¯É½¤ËÈ¼¤Ã¤ÆºÇ¿·¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¼Ì¿¿¤¬¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¿¿¤ÃÀÖ¤ÊÇØ·Ê¤È¡¢Ì¤Íè¤Ø¤ÈÆÍ¤¿Ê¤à¶¯¤¤°Õ»Ö¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤¿É½¾ð¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤À¡£
¡¡
¢£¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¿ô%¤Î¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥¨¥ó¥É¡×
2025Ç¯12·î12Æü(¶â)ÇÛ¿®³«»Ï
Pre-add/Pre-save¡§https://yutori.lnk.to/TUHE
¡¡
¢£¡ãyutori ONEMAN TOUR 2026¡ä
3·î28(ÅÚ)¡¡Ê¡²¬ DRUM Be-1
3·î29(Æü)¡¡¹Åç SIX ONE Live STAR
4·î04(ÅÚ)¡¡¹áÀî¡¦¹â¾¾ DIME
4·î18(ÅÚ)¡¡¿·³ã GOLDEN PIGS RED
5·î09(ÅÚ)¡¡ËÌ³¤Æ»¡¦»¥ËÚ SAPPORO SPiCE
5·î17(Æü)¡¡µÜ¾ë¡¦ÀçÂæ darwin
5·î30(ÅÚ)¡¡Âçºå GORILLA HALL
5·î31(Æü)¡¡°¦ÃÎ¡¦Ì¾¸Å²°DIAMOND HALL
6·î07(Æü)¡¡¿ÀÆàÀî¡¦KT Zepp Yokohama
https://w.pia.jp/t/yutori2026/
¡¡
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¢¡yutori ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
¢¡yutori ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëX
¢¡yutori ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëInstagram
¢¡yutori ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
¢¡yutori ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëTikTok