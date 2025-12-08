¡Ú¼Ò²ñ¿ÍÌîµå¡ÛÌ¾Ìç¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¤¬Íèµ¨¸Â¤ê¤Ç³èÆ°µÙ»ß¡¡¸µºåµÞ¤ÎÊ¡ËÜË»á¤éÇÚ½Ð¡Ö·ë²Ì¤ò½Ð¤»¤Æ¤ª¤é¤º¡Ä¡×
¡¡¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï£¸Æü¡¢¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¥¹¥Ý¡¼¥Ä³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë±¿±Ä°ÑÂ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯ÌîµåÉô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢£²£°£²£¶Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Î½ªÎ»¤ò¤â¤Ã¤ÆµÙÉô¤¹¤ë¤³¤È¤ò·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯ÌîµåÉô¤Ï¡¢£±£¹£µ£°Ç¯¤Ë¾¾²¼ÅÅ´ï»º¶È¡ÊÅö»þ¡Ë½é¤Î²ñ¼Ò¸øÇ§¥Á¡¼¥à¤È¤·¤ÆÁÏÉô¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Ë£´£³ÅÙ½Ð¾ì¤·¡¢£²£°£°£°Ç¯¤È£°£µÇ¯¤ËÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÅÔ»ÔÂÐ¹³¤Ë¤Ï£µ£·ÅÙ½Ð¾ì¤·¡¢£±£¹£¶£°Ç¯¤Ë½àÍ¥¾¡¡£¤Þ¤¿¡ÖÀ¤³¦¤ÎÅðÎÝ²¦¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¸µºåµÞ¤ÎÊ¡ËÜË»á¤ä²ÃÆ£½¨»Ê»á¡¢»³¸ý¹â»Ö»á¤é¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤âÂ¿¤¯ÇÚ½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µÙÉô¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆ±¼Ò¤Ï¡¢¡Ö¶áÇ¯¤ÏÅÔ»ÔÂÐ¹³Ìîµå¡¦¼Ò²ñ¿ÍÌîµåÆüËÜÁª¼ê¸¢¤ÎËÜÂç²ñ½Ð¾ì¤òÆ¨¤¹¤Ê¤É·ë²Ì¤ò½Ð¤»¤Æ¤ª¤é¤º¡¢£²£°£²£µ·î£²·î¤ËÈ¯É½¤·¤¿¥°¥ë¡¼¥×·Ð±Ä²þ³×¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢£²£°£²£¶Ç¯¤Î¼Ò²ñ¿ÍÌîµåÆüËÜÁª¼ê¸¢¤òºÇ¸å¤ÎÂç²ñ¤È¤·¡¢µÙÉô¤¹¤ë¤³¤È¤ò·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£