¡Ö²¿°ì¤Ä¤ä¤Þ¤·¤¤½ê¤Ï¤Ê¤¤¡×ÁªµóÄ¾Á°¤ËÍ¸¢¼Ô¤Ø¡È²Û»ÒÀÞ¤ê¡É 77ºÐ»ÔµÄ¤òÇ¤°ÕÄ°¼è 2Àé±ßÄø¤Î¥¼¥êーµÍ¤á¹ç¤ï¤»ÇÛ¤ë
¡¡´ôÉì¸©ËÜÁã»Ô¤ÎÄ×ËÜµ¬Ç·»ÔµÄ(77)¤¬¡¢º£Ç¯9·î¤ÎÁªµóÄ¾Á°¤ËÊ£¿ô¤ÎÍ¸¢¼Ô¤Ë²Û»ÒÀÞ¤ê¤òÇÛ¤ê¡¢·Ù»¡¤ÎÇ¤°Õ¤Î»ö¾ðÄ°¼è¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ä×ËÜ»ÔµÄ¤Ï¼èºà¤ËÂÐ¤·¡Ö¶á½êÉÕ¤¹ç¤¤¤Î°ì´Ä¤Ç¡¢ÅêÉ¼¤Î°ÍÍê¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ä×ËÜµ¬Ç·»ÔµÄ¡§
¡ÖÎÙ¶á½ê¤Î¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤ÎÃæ¤Ç¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¡¢Áªµó°ãÈ¿¤À¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤¬¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¡Ø¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Þ¤¹¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÇÛ¤Ã¤¿¤À¤±¡£Ëè²ó¤Î¤³¤È¤À¤·¡×
¡ãÍ¸¢¼Ô¡ä
¡Ö¡Ø¼õ¤±¼è¤ì¤Ê¤¤¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤Û¤È¤ó¤ÉÌµÍý¤ä¤êÅÏ¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ·Ù»¡¤ËÆÏ¤±¤¿¡×
¡¡Ä×ËÜ»ÔµÄ¤Ï¡¢Áªµó¤Ç707É¼¤òÆÀ¤Æ6²óÌÜ¤ÎÅöÁª¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÅêÉ¼¤Î°ÍÍê¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¼çÄ¥¤·¤Þ¤¹¡£
Ä×ËÜµ¬Ç·»ÔµÄ¡§
¡Ö¸À¤¤¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢Áªµó°ãÈ¿¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤Û¤É¡¢»ä¤Ï¿Íµ¤¤¬¤Ê¤¤¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£Áªµó±¿Æ°¤ò¤·¤Ê¤¯¤Æ¤âÅöÁª¤Ï¤·¤Þ¤¹¡£²¿°ì¤Ä¤ä¤Þ¤·¤¤¤È¤³¤í¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢Æ²¡¹¤È»ÔÀ¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æº£¤Þ¤Ç¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡°ìÊý¡¢ËÜÁã»ÔÌ±¤Ï¡Ä¡£
ËÜÁã»ÔÌ±¤é¡§
¡ÖµÄ²ñ¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢Èó¾ï¤ËÈ¯¸ÀÎÏ¤¬¶¯¤¤Êý¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Ê¤éÀÕÇ¤¤ò¤È¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¤è¤Í¡×
¡Ö»ÔÌ±¤Î´¶³Ð¤È¤º¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£¤ä¤Ã¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤ÈÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡¢°ìÈÌ¾ï¼±Åª¤Ë¡×
¡¡·Ù»¡¤Ï¡¢Ä×ËÜ»ÔµÄ¤ä²Û»ÒÀÞ¤ê¤òÅÏ¤µ¤ì¤¿Í¸¢¼Ô¤«¤é»ö¾ð¤òÄ°¤¡¢Çã¼ý¤Ë¤¢¤¿¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤È¤ß¤Æ¡¢ÁÜºº¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
