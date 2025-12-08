¡Úµð¿Í¡Û±§ÅÔµÜ°ªÀ±¤¬ÂæÏÑ£×£Ì¤Ç³°ÌîÁ´¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó·Ð¸³¡¡¶â¾ë¥³¡¼¥Á¡Ö½½Ê¬¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¡×¤ÈÉ¾²Á
¡¡ÂæÏÑ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¥¢¥¸¥¢¡¦¥¦¥£¥ó¥¿¡¼¥ê¡¼¥°¡Ê£×£Ì¡Ë¤Ë»²²Ã¤·¤¿µð¿Í¤ÎµÈÂ¼Í¥À»ÊâÅê¼ê¡¢ºäËÜÃ£ÌéÊá¼ê¡¢±§ÅÔµÜ°ªÀ±ÆâÌî¼ê¡¢ÁêÂôÇò¸×ÆâÌî¼ê¤¬£¸Æü¡¢À®ÅÄ¶õ¹ÁÃå¤Î¹Ò¶õµ¡¤Çµ¢¹ñ¤·¤¿¡£
¡¡£´Áª¼ê¤¬»²²Ã¤·¤¿£Î£Ð£ÂÁªÈ´¤Ï¡¢£·Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ÆüËÜ¼Ò²ñ¿ÍÁªÈ´¤È¤Î·è¾¡Àï¤Ë£²¡½£µ¤ÇµÕÅ¾Éé¤±¡£½àÍ¥¾¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö£¸ÈÖ¡¦ÆóÎÝ¡×¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿±§ÅÔµÜ¤Ï£´ÂÇ¿ô£³°ÂÂÇ¤ÈÌöÆ°¤·¤¿¡£Æ±¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï£±£µ»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤ÆÂÇÎ¨£²³ä£¸Ê¬£¶ÎÒ¡¢£´ÂÇÅÀ¡¢£´ÅðÎÝ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡££µ£°¥á¡¼¥È¥ë£µÉÃ£¹¤Î²÷Â¤òÀ¸¤«¤·¤Æ³°Ìî¤Ë¤âÄ©ÀïÃæ¤Ç¡¢£×£Ì¤Ç¤â³°ÌîÁ´¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¼é¤Ã¤¿¡£¡È²¿¤Ç¤â²°¡É¤È¤·¤Æ¤Îµ¯ÍÑ¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ»î¹çÃæ¤ËÆâÌî¤«¤é³°Ìî¡¢¤½¤ÎµÕ¤Ø¤È¼éÈ÷°ÌÃÖ¤òÊÑ¤¨¤Ê¤¬¤é½Ð¾ì¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¡¼¥à¼óÇ¾¿Ø¤«¤é¤Ï¡¢Æâ³°Ìî¤ÎÊ£¿ô¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¼é¤ì¤ëÁýÅÄÂç¤Î¸å·Ñ¼Ô¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¼ãÉð¼Ô¤Ï¡ÖÁ°¤Î¡ÊÂÇµå¤Î¡Ë½Ö»þ¤ÎÈ½ÃÇ¤¬¤Þ¤À½ÐÍè¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È²ÝÂê¤¬½Ð¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢£Î£Ð£ÂÁªÈ´¤Î´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿µð¿Í¡¦¶â¾ë£²·³¥ª¥Õ¥§¥ó¥¹¥Á¡¼¥Õ¥³¡¼¥Á¤Ï¡¢ÂÇµå¤Ø¤Î°ìÊâÌÜ¤ÎÂ®¤µ¤Ê¤É¤òÉ¾²Á¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¤É¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¼é¤é¤»¤Æ¤â¡¢³°Ìî¼ê¤È¤·¤Æ¤Ï½½Ê¬¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¡£¤½¤³¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢Èà¤â¤³¤ì¤«¤é¤³¤À¤ï¤ê¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¥ª¥Õ¤Þ¤¿¤·¤Ã¤«¤ê¤È½àÈ÷¤ò¤·¤ÆÄ©¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£