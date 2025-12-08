J2Í¥¾¡¤Ê¤Î¤Ë¡Ä¤Þ¤µ¤«¤ÎÂàÇ¤¡Ö¾×·âÅª¡×¡¡ÅÅ·âÈ¯É½¤ËÈ¿¶Á¡¢ÇÛÃÖÅ¾´¹¤Ç¡Ö¤½¤ó¤Ê»ö¤¢¤ë¤ó¤À¡×
¿å¸Í¤¬¿¹Ä¾¼ù´ÆÆÄ¤ÎÂàÇ¤¤È¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥À¥¤¥ì¥¯¥¿¡¼½¢Ç¤¤òÈ¯É½¤·¤¿
¡¡J¥ê¡¼¥°¤Î¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯¤Ï12·î8Æü¡¢¿¹Ä¾¼ù´ÆÆÄ¤¬2025¥·¡¼¥º¥ó¤ò¤â¤Ã¤Æ´ÆÆÄ¤òÂàÇ¤¤·¡¢¿·¤¿¤Ë¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥À¥¤¥ì¥¯¥¿¡¼¡ÊFD¡Ë¤Ø½¢Ç¤¤¹¤ë¤³¤È¤òÀµ¼°È¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ÆÊÌÚSC¤Î¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¼ù¿¹Âç²ð»á¤¬¡¢¿·´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¡£
¡¡¿¹Ä¾¼ù»á¤Ï1977Ç¯11·î21ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Î48ºÐ¤Ç¡¢ºë¶Ì¸©½Ð¿È¡£ÉðÂ¢±ÛÀ¸¹â¹»¡¢Æ»ÅÔÂç³Ø¤ò·Ð¤Æ¡¢2000Ç¯¤Ë¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¤Ç¥×¥í¥¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿¡£2003Ç¯¤«¤é¤Ï¿å¸Í¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¡¢2006Ç¯¤«¤é¤ÏÆ±¥¯¥é¥Ö¤Î¥æ¡¼¥¹¥³¡¼¥Á¤È¤·¤Æ»ØÆ³¼Ô¤ÎÆ»¤òÊâ¤ß»Ï¤á¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¿å¸Í¤Î¥³¡¼¥Á¡¢¥¹¥«¥¦¥È¤Ê¤É¤òÎòÇ¤¤·¡¢2024Ç¯5·î¤«¤é´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡´ÆÆÄ½¢Ç¤2Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ë2025¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤Ï¡¢¥¯¥é¥Ö»Ë¾å½é¤ÎJ2Í¥¾¡¤ÈJ1¾º³Ê¤òÃ£À®¤·¡¢Ä¹Ç¯¤ÎÌÜÉ¸¤ò¼Â¸½¤µ¤»¤¿¸ùÏ«¼Ô¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¿¹»á¤Ï¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ¡ÖJ2Í¥¾¡¡¦J1¾º³Ê¤òÄÏ¤ß¼è¤ì¤¿¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤³¤ì¤Þ¤ÇÃÛ¤¾å¤²¤Æ¤¤¿¡Ø°éÀ®¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÂ¿¤¯¤Î²ÁÃÍ¤ò¼é¤ê¡¢¤µ¤é¤ËÁ°¤Ø¤È¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯ÀÕÇ¤¤òÃ´¤¦¤Î¤Ï¼«Ê¬¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¤È¶¯¤¯´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¥¯¥é¥Ö¤ò¤è¤ê¶¯¤¯¡¢Àï¤¦½¸ÃÄ¤Ø¤È¿Ê²½¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ë¡¢°ìÀÚ¤ÎÍÉ¤é¤®¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤Ê¤É¤È¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¡£¥¯¥é¥Ö¤ÎÌ¤Íè¤òÀÚ¤êÂó¤¯¤¿¤á¤Î·èÃÇ¤À¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡´ÆÆÄÂàÇ¤¤ÈFD½¢Ç¤¤È¤¤¤¦°ÛÎã¤ÎÈ¯É½¤ËÂÐ¤·¡¢SNS¾å¤Ç¤Ï¡ÖÂç¸ùÏ«¼Ô¤ÎÂàÇ¤¤Ï¾×·âÅª¡×¡Ö¥¹¥´¤¤¤Ê¡¢¤½¤ó¤Ê»ö¤¢¤ë¤ó¤À¡×¡ÖJ1¤Ë¾º³Ê¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â¿å¸Í¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡Ö»×¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¤Ê¡×¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¡×¡Ö°ú¤È´¤«¤ì¤Ê¤¤¤À¤±¤è¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¿å¸Í¤Ï¤¹¤²¤§È½ÃÇ¤·¤¿¤Ê¡×¤ÈÈ¿¶Á¤¬Ê¨¤µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë