»À²½¥¹¥È¥ì¥¹¤ò¥¹¥Þ¥Û¤Ç²Ä»ë²½¡ª¥»¥ê¥¹¥¿¡ÖS-ICG¡§¥â¥Ð¥¤¥ëÃ¼Ëö¥¤¥à¥Î¥¯¥í¥Þ¥È¥ê¡¼¥À¡¼¡×
¥»¥ê¥¹¥¿¤«¤é¡¢¹³²ÃÎð°åÎÅ¡¦Í½ËÉ°åÎÅÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ë»À²½¥¹¥È¥ì¥¹É¾²Á¤Î¿·¤¿¤Ê¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¡ÖS-ICG¡§¥â¥Ð¥¤¥ëÃ¼Ëö¥¤¥à¥Î¥¯¥í¥Þ¥È¥ê¡¼¥À¡¼¡×¤¬ÅÐ¾ì¡£
Ç¢Ãæ¤Î¥Ð¥¤¥ª¥Þ¡¼¥«¡¼¤ò¥â¥Ð¥¤¥ëÃ¼Ëö¤òÍÑ¤¤¤Æ´ÊÊØ¤«¤ÄÃ»»þ´Ö¤ÇÂ¬Äê¤Ç¤¤ë¡¢²è´üÅª¤Ê¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
¥»¥ê¥¹¥¿¡ÖS-ICG¡§¥â¥Ð¥¤¥ëÃ¼Ëö¥¤¥à¥Î¥¯¥í¥Þ¥È¥ê¡¼¥À¡¼¡×
³èÀ»ÀÁÇ¤Ë¤è¤ëDNA»À²½Â»½ý¤Î¥Þ¡¼¥«¡¼¤Ç¤¢¤ë¡Ö8-hydroxy-2¡ì-deoxyguanosine(8-OHdG)¡×¤ò¡¢¥¯¥ì¥¢¥Á¥Ë¥óÊäÀµÉÕ¤¤ÇÄêÎÌÅª¤ËÉ¾²Á¤¹¤ëÂ¬Äê¥·¥¹¥Æ¥à¡£
¤ï¤º¤«0.5cc¤ÎºÎÇ¢¤Î¤ß¤Ç¸¡ºº¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢15Ê¬°ÊÆâ¤Ë·ë²Ì¤ò¼èÆÀ¤Ç¤¤ë¿×Â®À¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
iPhone¤äiPad¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÀìÍÑURL¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤·¤ÆÂ¬Äê¥«¡¼¥É¤ò»£±Æ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç·ë²Ì¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢³°Éô°ÑÂ÷¤Î¼ê´Ö¤ò¾Ê¤¡¢¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¤ÎÉ¾²Á¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
Æ³Æþ¥³¥¹¥È¤òÍÞ¤¨¤¿¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥óÀ©¤Ë¤è¤ê¡¢±¿ÍÑ¤Î½ÀÆðÀ¤â³ÎÊÝ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³èÍÑ¥·¡¼¥ó¤ÈÎ×¾²Åª°ÕµÁ
ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¡¢¹³»À²½¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤ä¥Õ¥¡¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤Ê¤É¤Î²ðÆþ¸ú²Ì¤ò²Ä»ë²½¤¹¤ëºÝ¤ä¡¢¿©»ö¡¦±¿Æ°¡¦µÊ±ì¤È¤¤¤Ã¤¿À¸³è½¬´·¤Î±Æ¶Á¤òÉ¾²Á¤¹¤ë¾ìÌÌ¤ÇÍÍÑ¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¢¥ó¥Á¥¨¥¤¥¸¥ó¥°¤Î»ØÉ¸¤ä²ÃÎð¿Ê¹ÔÅÙ¤Î¿äÄê¡Ê¥Ð¥¤¥ª¥¨¥¤¥¸É¾²Á¡Ë¤È¤·¤Æ¤â³èÍÑ¤Ç¤¡¢¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥é¥¤¥º¥É±ÉÍÜ¤ä¸ÄÊÌ²½°åÎÅ¤Î¸½¾ì¤Ç¤ÎÆ³Æþ¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¿®ÍêÀ¤ÈÂ¬ÄêÊýË¡
Âè25²óÆüËÜ¹³²ÃÎð°å³Ø²ñÁí²ñ¤Ë¤Æ¡¢¹â¤¤Â¬ÄêºÆ¸½À¤È½¾ÍèË¡¤È¤ÎÁê´ØÀ¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Î×¾²Åª¤Ê¿®ÍêÀ¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À½ÉÊ¹½À®¤Ë¤ÏÂ¬Äê¥«¡¼¥É¤äÀìÍÑ¥é¥¤¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ê¤É¤¬´Þ¤Þ¤ì¡¢¥â¥Ð¥¤¥ëÃ¼Ëö¤òÍÑ¤¤¤¿Ä¾´¶Åª¤ÊÁàºî¤Ç¹âÀºÅÙ¤ÊÂ¬Äê¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¹³»À²½¤È¥¢¥ó¥Á¥¨¥¤¥¸¥ó¥°¤Î¸½¾ì¤Ë¿·¤¿¤ÊÁªÂò»è¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥Ä¡¼¥ë¡£
¥»¥ê¥¹¥¿¡ÖS-ICG¡§¥â¥Ð¥¤¥ëÃ¼Ëö¥¤¥à¥Î¥¯¥í¥Þ¥È¥ê¡¼¥À¡¼¡×¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡£
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post »À²½¥¹¥È¥ì¥¹¤ò¥¹¥Þ¥Û¤Ç²Ä»ë²½¡ª¥»¥ê¥¹¥¿¡ÖS-ICG¡§¥â¥Ð¥¤¥ëÃ¼Ëö¥¤¥à¥Î¥¯¥í¥Þ¥È¥ê¡¼¥À¡¼¡× appeared first on Dtimes.