¹â»Ô¼óÁê¤Ï¡¢Ãæ¹ñ·³¤ÎÀïÆ®µ¡¤¬¼«±ÒÂâµ¡¤Ë¥ìー¥Àー¾È¼Í¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ãæ¹ñÂ¦¤Ë¶¯¤¯¹³µÄ¤·¤¿¤È¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¹â»Ô¼óÁê¡Ë
¡Ö Ãæ¹ñÂ¦¤Ë¤Ï¶¯¤¯¹³µÄ¤·¡¢ºÆÈ¯ËÉ»ß¤ò¸·½Å¤Ë¿½¤·Æþ¤ì¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÎäÀÅ¤«¤Ä¡¢¤Á³¤ÈÂÐ±þ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×
12·î6Æü¡¢ÆüÃæ´Ø·¸¤Î¶ÛÄ¥´¶¤ò°ìµ¤¤Ë¹â¤á¤ë½ÐÍè»ö¤¬¡£
ËÉ±Ò¾Ê¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢6Æü¡¢Ãæ¹ñ³¤·³¤Î¶õÊì¡ÖÎËÇ«¡×¤«¤éÈô¤ÓÎ©¤Ã¤¿ÀïÆ®µ¡¤¬¡¢²ÆìËÜÅç¤ÎÆîÅì¤Î¸ø³¤¾å¶õ¤Ç2ÅÙ¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¹Ò¶õ¼«±ÒÂâ¤ÎF15ÀïÆ®µ¡¤ËÂÐ¤·¡¢ÃÇÂ³Åª¤Ë¥ìー¥Àー¾È¼Í¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
º£²ó¡¢Ãæ¹ñ³¤·³¤¬¹Ô¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¥ìー¥Àー¾È¼Í¤Ï¡¢¼Í·â¤Î½àÈ÷ÃÊ³¬¤ËÌÜÉ¸¤òÂª¤¨¤ë¤È¤¤Î¤Û¤«¡¢ÁÜº÷¤Ê¤É¤Ë¤âÍÑ¤¤¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢°ìÄê»þ´Ö¤«¤ÄÃÇÂ³Åª¤Ë¾È¼Í¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢ËÉ±Ò¾Ê¤Ï´í¸±¤Ê¹Ô°Ù¤À¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿»öÂÖ¤ò¼õ¤±¡¢6Æü¡¢¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Î¹ñËÉÂç¿Ã¤È²ñÃÌ¤·¤¿¾®ÀôËÉ±ÒÂç¿Ã¤Ï¡£
¡Ê¾®Àô ËÉ±ÒÁê¡Ë
¡ÖÃæ¹ñ·³µ¡¤Ë¤è¤ë¼«±ÒÂâµ¡¤Ø¤Î¥ìー¥Àー¾È¼Í»ö°Æ¤¬2²ó¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¹ÔÆ°¤Ï¹Ò¶õµ¡¤Î°ÂÁ´¤ÊÈô¹Ô¤ËÉ¬Í×¤ÊÈÏ°Ï¤òÄ¶¤¨¤ë´í¸±¤Ê¹Ô°Ù¤Ç¤¢¤ê¡¢Ãæ¹ñÂ¦¤Ë¤Ï¶¯¤¯¹³µÄ¤·ºÆÈ¯ËÉ»ß¤ò¸·½Å¤Ë¿½¤·Æþ¤ì¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡×
Ãæ¹ñ¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ¡£
¡Ê¾®Àô ËÉ±ÒÁê¡Ë
¡ÖÆü¹ë¤ÏË¡¤Î»ÙÇÛ¤Ë´ð¤Å¤¯Ãá½ø¤ò½Å»ë¤·¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÃæ¹ñ¤Î¹ÔÆ°¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤Á³¤«¤ÄÎäÀÅ¤ËÃÏ°è¤ÎÊ¿ÏÂ¤È°ÂÄê¤Ë¸þ¤±¤¿ÂÐ±þ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¡×
¡Ê¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¡¥Þー¥ë¥º ¹ñËÉÁê¡Ë
¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¤³¤Î24»þ´Ö¤Ëµ¯¤¤¿Ãæ¹ñ¤ÎÆ°¸þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÂçÊÑÂç¤¤Ê·üÇ°¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
²ñÃÌ¸å¡¢¹ñËÉÁê¤È¤È¤â¤ËËÉ±Ò¾Ê¤ÎÉßÃÏÆâ¤ò¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¡£
¡Ê¾®ÀôËÉ±ÒÁê ¡Ë
¡ÖOK¡Ä¤â¤¦°ìËç¡¢¼Ì¿¿¤ò¡×
Î¾¹ñ¤Îå«¤Î¶¯¤µ¤ò¹ñÆâ³°¤Ë¥¢¥Ôー¥ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢Ãæ¹ñ³¤·³¤Ï7Æü¸á¸å¡¢¡Ö¼«±ÒÂâµ¡¤¬Ê£¿ô²ó¤Ë¤ï¤¿¤êÃæ¹ñ³¤·³¤¬·±ÎýÃæ¤Î³¤°è¤ä¶õ°è¤ËÀÜ¶á¤·¤ÆË¸³²¤ò¹Ô¤¤¡¢·±Îý¤Ë¿¼¹ï¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ÆÈô¹Ô¤Î°ÂÁ´¤òÃø¤·¤¯¶¼¤«¤·¤¿¡×¤ÈÆüËÜÂ¦¤òÈóÆñ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÆüËÜÂ¦¤ÎÈ¯É½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¸ØÄ¥¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢»ö¼Â¤È¤Þ¤Ã¤¿¤¯¹çÃ×¤·¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¤Ò¤Ü¤¦Ãæ½ý¤ò¤¿¤À¤Á¤ËÄä»ß¤·¡¢¸½¾ì¤Ç¤Î¹ÔÆ°¤ò¸·¤·¤¯ÍÞÀ©¤¹¤ë¤è¤¦¸·Àµ¤ËÍ×µá¤¹¤ë¡×¤È¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¹ñÂ¦¤Î¼çÄ¥¤Ë¤Ë8Æü¡¢ÌÚ¸¶´±Ë¼Ä¹´±¤¬È¿ÏÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÌÚ¸¶ ´±Ë¼Ä¹´±¡Ë
¡Ö¼«±ÒÂâ¤Ï°ÂÁ´¤Êµ÷Î¥¤òÊÝ¤Á¤Ê¤¬¤éÂÐÎÎ¶õ¿¯ÈÈÁ¼ÃÖ¤ÎÇ¤Ì³¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ÈÊó¹ð¤ò¼õ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¼«±ÒÂâ¤Î¹Ò¶õµ¡¤¬Ãæ¹ñ¤Î¹Ò¶õµ¡¤Î°ÂÁ´¤ÊÈô¹Ô¤ò¿¼¹ï¤Ë¿¯³²¤·¤¿¤È¤ÎÃæ¹ñÂ¦¤Î»ØÅ¦¤Ï¤¢¤¿¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
Ãæ¹ñ»ö¾ð¤Ë¾Ü¤·¤¤¡Ö¥¥ä¥Î¥ó¥°¥íー¥Ð¥ëÀïÎ¬¸¦µæ½ê¡×¾åÀÊ¸¦µæ°÷¤ÎÊ÷Â¼·ò»Ê»á¤Ï¡¢º£²ó¤Î¡Ö¥ìー¥Àー¾È¼Í¡×¤Î°ÕÌ£¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£
¡Ê¥¥ä¥Î¥ó¥°¥íー¥Ð¥ëÀïÎ¬¸¦µæ½ê¡¡Ê÷Â¼ ·ò»Ê ¾åÀÊ¸¦µæ°÷¡Ë
¡Ö1²ó¤Ç¤â¥ìー¥Àー¤òÅö¤Æ¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¥¤¥³ー¥ë¤½¤Î½Ö»þ¤Ë¹¶·â¤µ¤ì¤ë¡£¹¶·â°ìÊâ¼êÁ°¤È¤â¡¢¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤¹¤À¤±¡¢¥ß¥µ¥¤¥ë¤Î¡£ ¥¢¥á¥ê¥«¤À¤È¤Ç¤¹¤Í¡¢¤â¤·¾È¼Í¤µ¤ì¤¿ÃÊ³¬¤Ç¤¹¤°¤ËÆ¨¤²¤ë¤«¡¢¥Õ¥ì¥¢¤È¤¤¤¦Ã¦½ÐÍÑ¤Î¤³¤Î¥ß¥µ¥¤¥ë¤ò½Ð¤·¤Æ È¿·â¡¢¹¶·â¤·¤Æ¤âµö¤µ¤ì¤ë¼«±Ò¸¢¤È¤·¤ÆÇ§¤á¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤°¤é¤¤´í¸±¤Ê¹Ô°Ù¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤â¤¦·ë¹½¡¢ËÜÅö¤ËÀïÁè¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£·ÐºÑ¤è¤ê¤â·³»öÅª¤Ê¡¢¤µ¤é¤Ë¤½¤Î¸ÀÍÕ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¼Â¹Ô¤Ë°Ü¤·¤¿¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¡£ÆüËÜ¤ËÂÐ¤¹¤ë°µÎÏ¤Î°ì´Ä¡¢¤µ¤é¤Ë¡¢¤½¤ì¤¬¥¹¥Æー¥¸¤¬1¸Ä¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦É÷¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¶¯¤Þ¤ëÃæ¹ñÂ¦¤«¤é¤Î°µÎÏ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¤Á³¤È¤·¤¿ÂÖÅÙ¡×¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¥¥ä¥Î¥ó¥°¥íー¥Ð¥ëÀïÎ¬¸¦µæ½ê¡¡Ê÷Â¼ ·ò»Ê ¾åÀÊ¸¦µæ°÷¡Ë
¡Ö¤â¤¦¡¢¤¬¤Ã¤Ä¤ê¥¨¥¹¥«¥ìー¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤³¤Ï¤â¤¦Ãæ¹ñ¤Î¥¨¥¹¥«¥ìー¥·¥ç¥ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£ËÜÅö¤ËÎäÀÅ¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤È¡£·ë¶É¡¢Â¸Î©´íµ¡»öÂÖ¤â¡¢¤³¤ì¤ò¸ý¼Â¤Ë ÆüËÜ¤ËÂÐ¤·¤Æ°µÎÏ¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤ëÂ¦ÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡£¤Þ¤µ¤Ë¹â»Ô¼óÁê¤¬¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ø¤Á³¤È¤·¤ÆÂÐ±þ¤¹¤ë¡Ù¡£Îã¤¨¤Ð¡¢Ãæ¹ñ¤Ï¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¸í¤Ã¤¿¾ðÊó¤ò¹ñºÝ¼Ò²ñ¤Ë½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Ø°ã¤¦¡Ù¤ÈÈÝÄê¤¹¤ë¾ðÊó¤ò¤·¤Ã¤«¤ê½Ð¤¹¤È¡×
°ìÊý¤Ç¡¢°²½¤·¤¿ÆüÃæ´Ø·¸¤Ï¤¹¤°¤Ë¤Ï²þÁ±¤¬¸«¹þ¤á¤º¡¢¤½¤ì¤Ë¤è¤ê·üÇ°¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¡£
¡Ê¥¥ä¥Î¥ó¥°¥íー¥Ð¥ëÀïÎ¬¸¦µæ½ê¡¡Ê÷Â¼ ·ò»Ê ¾åÀÊ¸¦µæ°÷¡Ë
¡ÖÃ»´üÅª¤Ë²þÁ±¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÄü¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¸·¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤«¤Ê¤«¤³¤³¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥ê¥¹¥¯¤¬º£¸åµ¯¤¤Æ¤¯¤ë¡£Ãæ¹ñ¤Ë¤¤¤ëÆüËÜ¤Î¿Í¡¹¤¬²¿¤«´í³²¤ò²Ã¤¨¤é¤ì¤¿¤ê¤È¤«¡¢ÆüËÜ¿Í¤¬¹´Â«¤µ¤ì¤¿¤ê¤È¤¤¤¦¥ê¥¹¥¯¤È¤«¡¢ÆüËÜ´ë¶È¤¬²¿¤«·ù¤¬¤é¤»¤ò¼õ¤±¤¿¤ê¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¤½¤³¤Ï¤·¤Ã¤«¤êÂÐºö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤â½ÅÍ×¡×
¤Þ¤¿¡¢Ê÷Â¼»á¤Ï¡¢º£¸å¡¢ÆüÃæ´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö»ýµ×Àï¡×¤ò¸«±Û¤·Ä¹´üÅª¤ÊÀïÎ¬¤òÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤â½ÅÍ×¤À¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£