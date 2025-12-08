ÃÏÉ½ÉÕ¶á¤òÊ¤¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ì¸¤¬µ¤²¹¤¬¾å¤¬¤ê±À¤ËÊÑ²½¡¡»³·Á»Ô¤ÇÈ¯À¸¡¡9Æü¤Ïµ¤²¹²¼¤¬¤ë¸«¹þ¤ß
8Æü¤Î»³·Á¸©Æâ¤Ï¡¢³ÆÃÏ¤Ç±«¤äÆÞ¤ê¤ÎÅ·µ¤¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»³·Á»Ô¤Ê¤ÉÆâÎ¦¤Ç¤Ï¡¢Ì¸¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
8Æü¸áÁ°10»þ¤´¤í¤Î»³·Á»ÔÆâ¤ÎÍÍ»Ò¤Ç¤¹¡£Ä¹¤¯¿¤Ó¤ë±À¤¬Äã¤¤°ÌÃÖ¤ÇÎ©¤Á¹þ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»³·ÁÃÏÊýµ¤¾ÝÂæ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤³¤ì¤Ï¡¢ÃÏÉ½ÉÕ¶á¤òÊ¤¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ì¸¤¬¼þ°Ï¤Îµ¤²¹¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ±À¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾õÂÖ¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î»þ´Ö¡¢¾±ÆâÃÏÊý¤ò½ü¤¤¤¿ÃÏ°è¤Ç¤Ï¡¢Ç»Ì¸Ãí°ÕÊó¤¬½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£9Æü¤Î¸©Æâ¤Ï¡¢´¨ÎäÁ°Àþ¤¬ÄÌ²á¤¹¤ë±Æ¶Á¤Ç¡¢Àã¤ä±«¤¬¹ß¤ë¤È¤³¤í¤¬Â¿¤¤¸«¹þ¤ß¤Ç¡¢µ¤¾ÝÂæ¤Ï¡¢9Æü¤ÎÆüÃæ¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤Ï8Æü¤è¤ê¤â2ÅÙ¤«¤é6ÅÙ¤Û¤É²¼¤¬¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£