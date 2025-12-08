¿åÊÕ¤Î¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤Ë¤âÂÐ±þ¡ªSan-ai Resort¡Ö¥è¥¬¡¦¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥¦¥§¥¢¡×

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´7Ëç)

Ai¤¬Å¸³«¤¹¤ë¡ÖSan-ai Resort¡Ê¥µ¥ó¥¢¥¤¥ê¥¾¡¼¥È¡Ë¡×¤è¤ê¡¢¿åÎ¦Î¾ÍÑ¤Ç¥Þ¥ë¥Á¤ËÃåÍÑ¤Ç¤­¤ë¡Ö¥è¥¬¡¦¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥¦¥§¥¢¡×¤¬ÅÐ¾ì¡£

¥è¥¬¤ä¥¸¥à¤Ê¤É¤ÎÎ¦¾å¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤«¤é¡¢SUP¤ä¥×¡¼¥ë¤È¤¤¤Ã¤¿¿åÊÕ¤Î¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤Þ¤Ç¡¢¥·¡¼¥ó¤òÌä¤ï¤º³èÌö¤¹¤ë¹âµ¡Ç½¥¦¥§¥¢¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

 

San-ai Resort¡Ö¥è¥¬¡¦¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥¦¥§¥¢¡×

 

 

²Á³ÊÂÓ¡§8,690±ß¡Á14,190±ß(ÀÇ¹þ)

ÈÎÇä¾ì½ê¡§San-ai Resort¸ø¼°WEB SHOP¡¢°ìÉôÅ¹ÊÞ¡¢³°ÉôEC¥µ¥¤¥È

¼ç¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¡§¥é¥Ã¥·¥å¥Ñ¡¼¥«¡¢¥È¥Ã¥×¥¹¡¢¥Ö¥é¥È¥Ã¥×¡¢¥ì¥®¥ó¥¹¡¢¥í¥ó¥°¥Ñ¥ó¥Ä

 

¡Ö²°Æâ¡×¡Ö²°³°¡×¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Ó¡¼¥Á¤äÀîÍ·¤Ó¤Ê¤É¤Î¡Ö¿åÊÕ¡×¤Ç¤âÃåÍÑ²ÄÇ½¤Ê¿åÎ¦Î¾ÍÑ¥¦¥§¥¢¡£

¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ä¥ì¥¸¥ã¡¼¤ò³Ú¤·¤à½÷À­¤È¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼ÁØ¤ò¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë¡¢¥Ç¥¶¥¤¥óÀ­¤Î¹â¤¤¥¦¥§¥¢¤«¤é¥Ù¡¼¥·¥Ã¥¯¤Ê¥é¥¤¥ó¤Þ¤ÇÉý¹­¤¯Å¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¤³¤ì¤«¤é¥è¥¬¤ò»Ï¤á¤ë¥Ó¥®¥Ê¡¼¤Ç¤â°Â¿´¤·¤Æ¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¡¢¥·¡¼¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥È¡¼¥¿¥ë¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£

 

¥ê¥ÖÁÇºà¡ß¥·¥¢¡¼ÁÇºà ¥Ö¥é¥È¥Ã¥×¡¿¥¿¥Ã¥¯¥Ñ¥ó¥Ä

 

 

¥ê¥ÖÁÇºà¤È¥·¥¢¡¼ÁÇºà¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤Ë¤è¤ê¡¢¥Ø¥ë¥·¡¼¤ÊÈ©¸«¤»¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥Ö¥é¥È¥Ã¥×¡£

¥¢¡¼¥à¥Û¡¼¥ë¤¬¹â¤á¤ËÀß·×¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤ÊÆ°¤­¤Ç¤â°ÂÄê´¶¤Î¤¢¤ëÃå¿´ÃÏ¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¥¿¥Ã¥¯¥Ñ¥ó¥Ä¤ÏºÇ¹â¥é¥ó¥¯UPF50¡Ü¤Îµ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¡¢²°³°¤Ç¤ÎÆü¾Æ¤±ÂÐºö¤Ë¤âºÇÅ¬¤Ç¤¹¡£

¢¨2025Ç¯12·îÃæ½ÜÈ¯ÇäÍ½Äê

 

2½Å¹½Â¤¥È¥Ã¥×¥¹

 

 

ÆâÂ¦¤ÎÀ¸ÃÏ¤ò¥Ü¥È¥à¤Ë¥¤¥ó¤·¤ÆÃåÍÑ¤Ç¤­¤ë2½Å¹½Â¤¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¡£

Æ°¤¤¤Æ¤â¤ªÊ¢¤äÇØÃæ¤¬¸«¤¨¤Ë¤¯¤¤Àß·×¤Ç¡¢¥è¥¬¤ä¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹¤Î¥Ý¡¼¥º¤â°Â¿´¤·¤Æ¹Ô¤¨¤Þ¤¹¡£

¥ª¡¼¥Ð¡¼¥µ¥¤¥º¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬Æó¤ÎÏÓ¥é¥¤¥ó¤òÈþ¤·¤¯¸«¤»¡¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤Þ¤¹¡£

¢¨2025Ç¯12·îÃæ½ÜÈ¯ÇäÍ½Äê

 

¥¹¥«¡¼¥ÈÉÕ¤­¥ì¥®¥ó¥¹¡¿¥Õ¥ê¥ë¥Ö¥é¥È¥Ã¥×

 

 

µ¤¤Ë¤Ê¤ë¹ø²ó¤ê¤ò¼«Á³¤Ë¥«¥Ð¡¼¤¹¤ë¥¹¥«¡¼¥ÈÉÕ¤­¥ì¥®¥ó¥¹¤È¡¢¥¬¡¼¥ê¡¼¤Ê¥Õ¥ê¥ë¤¬ÆÃÄ§¤Î¥Ö¥é¥È¥Ã¥×¡£

¥ì¥®¥ó¥¹¤Î¥µ¥¤¥É¤Ë¤Ï¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤âÆþ¤ë¥Ý¥±¥Ã¥È¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢µ¡Ç½À­¤âÈ´·²¤Ç¤¹¡£

¥¤¥¿¥ê¥¢À½¤Î¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¿åÃåÁÇºà¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢È©¿¨¤ê¤ÎÎÉ¤µ¤âÄÉµá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

 

¥×¥ê¥ó¥È¥Ö¥é¥È¥Ã¥×¡¿¥×¥ê¥ó¥È¥ì¥®¥ó¥¹

 

 

 

È©ÆëÀ÷¤ß¤ÎÎÉ¤¤½À¤é¤«¤¤¥«¥é¡¼¥ê¥ó¥°¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥×¥ê¥ó¥ÈÊÁ¥·¥ê¡¼¥º¡£

¥ì¥®¥ó¥¹¤Î¥¦¥¨¥¹¥È¹øÉôÊ¬¤Ë¤Ï¡¢¥«¥®¤ä¾®Á¬¤ò¼ýÇ¼¤Ç¤­¤ë¥ß¥Ë¥Ý¥±¥Ã¥È¤¬ÇÛÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¥Ï¥¤¥¦¥¨¥¹¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¥Õ¥í¥ó¥È¤Î¥¯¥í¥¹¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤è¤ê¡¢¥¹¥¿¥¤¥ë¥¢¥Ã¥×¸ú²Ì¤â´üÂÔ¤Ç¤­¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£

 

¿åÎ¦¤Î³Àº¬¤òÄ¶¤¨¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤ò³Ú¤·¤á¤ëµ¡Ç½Åª¤Ê¥¦¥§¥¢¡£

San-ai Resort¡Ö¥è¥¬¡¦¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥¦¥§¥¢¡×¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡£

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post ¿åÊÕ¤Î¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤Ë¤âÂÐ±þ¡ªSan-ai Resort¡Ö¥è¥¬¡¦¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥¦¥§¥¢¡× appeared first on Dtimes.