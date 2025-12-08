¥ª¥Î¡¦¥è¡¼¥³¤È¤Î¡È¤ªÇ¦¤ÓÉ×ÉØ¥Ç¡¼¥È¡É¤Ç¹æµã¡Ä¥¸¥ç¥ó¡¦¥ì¥Î¥ó¤¬¡È2²óÌÜ¤Î¶ËÈëÍèÆü¡É¤Ç¡ÖËÜÅö¤ÎÉ×ÉØÃç¡×¤ò³À´Ö¸«¤»¤¿°ìËë¡ÔË×¸å45Ç¯¡Õ
¡¡1980Ç¯12·î8Æü¤ÎÌë¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Î¼«Âð¡Ö¥À¥³¥¿¡¦¥Ï¥¦¥¹¡×Á°¤Ç¶§ÃÆ¤ËÅÝ¤ì¤¿¥¸¥ç¥ó¡¦¥ì¥Î¥ó¡£Ë×¸å45Ç¯¤¬·Ð¤Ã¤¿º£¤â¡¢¤½¤ÎÁá¤¹¤®¤ë»à¤òÅé¤àÀ¼¤Ï»ß¤à¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥Ù¥Ã¥É¤Î¾å¤ÇºÇ°¦¤ÎºÊ¤Ç¤¢¤ë¥ª¥Î¡¦¥è¡¼¥³¤ÈÍí¤ß¹ç¤¦¥¸¥ç¥ó¡¦¥ì¥Î¥ó¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë
¡¡¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥óºî²È¡¦ÀÄÌÚÉÚµ®»Ò¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¿·Ãø¡Ø¥¸¥ç¥ó¡¦¥ì¥Î¥ó ±¿Ì¿¤ò¤¿¤É¤ë¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤è¤ê¡¢¥¸¥ç¥ó¤È¥ª¥Î¡¦¥è¡¼¥³¤Î¡È¶ËÈëÍèÆü¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼è¤ê¾å¤²¤¿²Õ½ê¤òÈ´¿è¤·¤Æ¾Ò²ð¤¹¤ë¡£¡ÊÁ´3²óÃæ¤Î1²óÌÜ¡¿Â³¤¤òÆÉ¤à¡¿¢¨µ»öÃæ¡Ö¿å¸¶¡×¤È¤ÏÅì¼Ç²»³Ú¹©¶È¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡¦¿å¸¶·òÆó»á¤Î¤³¤È¡Ë
Ë×¸å45Ç¯¤¬·Ð¤Ã¤¿¥¸¥ç¥ó¡¦¥ì¥Î¥ó¡Êº¸¡Ë¤ÈºÊ¤Î¥ª¥Î¡¦¥è¡¼¥³
¹üÆ¡ÉÊÅ¹¤òË¬¤ì¤Æ¡Ö¥Ï¥¦¡¦¥Þ¥Ã¥Á¡×
¡¡¥Ó¡¼¥È¥ë¥ºÉðÆ»´Û¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Î¤¿¤á¤Ë½éÍèÆü¤·¤¿1966Ç¯¡¢¥¸¥ç¥ó¤Ï¸·¤·¤¤·ÙÈ÷ÌÖ¤òÀø¤êÈ´¤±¤Æ¥Û¥Æ¥ë¤òÃ¦½Ð¤·¡¢¤³¤Ã¤½¤êÉ½»²Æ»¤Î¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¡¦¥Ð¥¶¡¼¥ë¤ÈËãÉÛ¤Î¹üÆ¡²°(¤³¤Ã¤È¤¦¤ä)¤òË¬¤Í¤Æ¤¤¤¿¡£2²óÌÜ¤Î¤³¤ÎË¬Æü¤Ç¤âÅòÅç¤Ë¤¢¤ë±©¹õÆ¶(¤Ï¤°¤í¤É¤¦)¤È¤¤¤¦¹üÆ¡ÉÊÅ¹¤ò¥è¡¼¥³¤È°ì½ï¤ËË¬¤Í¤¿¡£
¡¡±©¹õÆ¶Å¹¼ç¤ÎÄ¹½÷¡¢ÌÚÂ¼ÉÊ»Ò¤Ï¤½¤ÎÆü¡¢³°¹ñ¿Í¤¬Íè¤¿¤Î¤Ç¶á¤Å¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¥Ó¡¼¥È¥ë¥º¤Î¥¸¥ç¥ó¡¦¥ì¥Î¥ó¤È¾®ÌîÍÎ»Ò¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¶Ã¤¤¤¿¡£º£¤Ç¤â·òºß¤ÊÉÊ»Ò¤ò¥·¥Ë¥¢¥Û¡¼¥à¤ËË¬¤Í¤ÆÏÃ¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¤¢¤ÎÆü¤Î¤³¤È¤ò¤è¤¯³Ð¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÍÎ»Ò¤µ¤ó¤Ï·Ý½Ñ²È¤Ç¤¹¤«¤éÁ°¤Ë¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡¢¤¹¤°¤Ë¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡Å¹¼ç¤ÇÉã¤ÎÌÚÂ¼Åì²ð¤¬»Å»ö¤«¤éµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡Ö¥¸¥ç¥ó¡¦¥ì¥Î¥ó¤¬Íè¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤¿¡£¡Ö¾®ÌîÍÎ»Ò¤µ¤ó¤â°ì½ï¤Ç¤¹¤è¡×¤È¡£Å¹¤Ç¤ÏµÒ¤Î½ÐÆþ¤ê¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤ê³¨¤ò¸«¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤È»×¤¤¡¢Æó¿Í¤òÅ¹¤Î¸þ¤«¤¤¤Ë¤¢¤ë¼«Âð¤ÎÆó³¬¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£±©¹õÆ¶¤ÏÉâÀ¤³¨ÀìÌç¤Î²è¾¦¤Ç¡¢³Ý¤±¼´¤â¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤â¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤³¤Ç¤¤¤í¤¤¤í³¨¤ò¸«¤»¤ë¤È¡¢¡Ö¥Ï¥¦¡¦¥Þ¥Ã¥Á¡×¤È¥¸¥ç¥ó¤Ï¿Ö¤¯¡£¤¤¤¯¤é¤¤¤¯¤é¤ÈÅú¤¨¤ë¤ÈÌÂ¤¦¤³¤È¤Ê¤¯¡Ö¥ª¡¼¥±¡¼¡×¤È¸À¤¦¡£
¡Ö¡È¥ï¥ó¥À¥Õ¥ë¡É¤È¤â¥¸¥ç¥ó¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¼¡¤Î³¨¤ò¸«¤»¤ë¤È¡È¥Ï¥¦¡¦¥Þ¥Ã¥Á¡É¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¡È¥ª¡¼¥±¡¼¡É¤ÈÅú¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÉÊ»Ò¤Ï¾Ð¤¤À¼¤ò¤¢¤²¤¿¡£
¡¡¾²¤Î´Ö¤Ë¤¢¤Ã¤¿Çò±£(¤Ï¤¯¤¤¤ó)¤äÀç突(¤»¤ó¤¬¤¤)¤Î³¨¤â¸«¤»¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤¬¤É¤ó¤Ê³¨¤«¥è¡¼¥³¤¬±Ñ¸ì¤Ç¥¸¥ç¥ó¤ËÀâÌÀ¤¹¤ë¡£ÀâÌÀ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç·è¤·¤Æ¤³¤ì¤òÇã¤¨¤È¤«¥è¡¼¥³¤Ï¸À¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Æó¿Í¤Ï¤¤¤«¤Ë¤âÃç¤à¤Ä¤Þ¤¸¤¯ÉÊ»Ò¤ÎÌÜ¤Ë±Ç¤Ã¤¿¡£
¥¸¥ç¥ó¤ÎÌÜ¤Î¿§¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿ÊªÉÊ
¡¡ÌÚÂ¼¤¬ÇÎ¾Ö¤ÎÍÌ¾¤ÊÇÐ¶ç¡Ö¸ÅÃÓ¤ä³¿Èô¤Ó¹þ¤à¿å¤Î²»¡×¤ÎÃ»ºý¤ò¸«¤»¤ë¤È¥¸¥ç¥ó¤ÎÌÜ¤Î¿§¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£¡Ö¥Ï¥¦¡¦¥Þ¥Ã¥Á¡×¤ÈÌä¤¤¡¢¡Ö200Ëü±ß¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¡£Åö»þ¤Î200Ëü±ß¤Ï¤ª¤½¤é¤¯¸½ºß¤Î1000Ëü±ß¤¯¤é¤¤¤Ï¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡£¤½¤ì¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤«ÃÎ¤é¤º¤«¡¢¥¸¥ç¥ó¤Ï°ìÀ¼¡Ö¥ª¡¼¥±¡¼¡×¤È¸À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆüËÜÊ¸²½¤Ë´Ø¤¹¤ëËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¥¸¥ç¥ó¤Ï¥×¥é¥¤¥¹¤È¤¤¤¦¿Í¤¬½ñ¤¤¤¿ÇÐ¶ç¤ÎËÜ¤Ë¡Ö¸ÅÃÓ¤ä³¿Èô¤Ó¹þ¤à¿å¤Î²»¡×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤Ã¤«¤êÇÎ¾Ö¤¬µ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¡¢¤Î¤Á¤Ë¥è¡¼¥³¤Ï¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦Îà¤Î¤â¤Î¤ÏÂ¾¤Ë¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤«¡×¤È¥¸¥ç¥ó¤¬¿Ö¤¤¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÎÉ´²¤ä°ìÃã¤ÎÃ»ºý¤â¸«¤»¤ë¤ÈºÆ¤Ó¡Ö¥ª¡¼¥±¡¼¡×¤È¤¤¤¦¡£ËÜÅö¤ËÇÐ¶ç¤Î¿´¤¬¤ï¤«¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¤ÈÉÊ»Ò¤ÏëÃ(¤¤¤Ö¤«)¤·¤¯»×¤Ã¤¿¤¬¥¸¥ç¥ó¤ÏÇÎ¾Ö¤ÎÃ»ºý¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¶»¤ËÊú¤¤·¤á¤ÆÎ¥¤µ¤º¡¢¡Ö»ä¤¬¤³¤ì¤òÇã¤Ã¤Æ³¤³°¤Ë»ý¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤âÃ²¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤¿¡£¥¸¥ç¥ó¤ÏÆüËÜ¤Î²È¤ò·ú¤Æ¡¢ÆüËÜ¤ÎÃãÀÊ¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢ÆüËÜ¤ÎÄí¤ÇÆüËÜ¤ÎÃã¤ò°û¤ß¡¢¾²¤Î´Ö¤Ë¤³¤ì¤ò¾þ¤Ã¤Æ¡¢ÆüËÜ¿Í¤Î¿´¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤³¤ÎÇÎ¾Ö¤òÄ«Í¼¤Ë¸«¤Æ³Ú¤·¤à¤«¤é¡¢ÆüËÜ¿Í¤ËÇä¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤È¸À¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¤³¤ì¤Û¤ÉºÙ¤ä¤«¤Ê¤Þ¤ë¤ÇÆüËÜ¿Í¤Î¤è¤¦¤Ê¿´¸¯¤¤¤ò¤¹¤ëµÒ¤Ï¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤È¡¢ÌÚÂ¼¿Æ»Ò¤Ï´¶¿´¤·¤¿¡£
¡Ö¤¤Ã¤È¥¸¥ç¥ó¤ÏÆüËÜ¤Î²È¤ò·ú¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×¤ÈÉÊ»Ò¤Ï²û¤«¤·¤½¤¦¤Ë¸À¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤«¤éÆó¿Í¤ò²ÎÉñ´ìºÂ¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤ÈÂ³¤±¤¿¡£¤Á¤ç¤¦¤É²Î±¦±ÒÌç¤È´ª»°Ïº¤Î¡Ö¶ùÅÄÀî¡×¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
²ÎÉñ´ì¤òÌÜ¤Ë¤·¤¿¥¸¥ç¥ó¤ÎÌÜ¤ËÎÞ¤¬¡Ä
¡Ö´ª»°Ïº¤¬µù»Õ¤ò±é(¤ä)¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£²Î±¦±ÒÌç¤Î±é¤¸¤ë¤Î¤¬»Ò¶¡¤ò¤µ¤é¤ï¤ì¤¿Êì¡¢¶¸¤ï¤ó¤Ð¤«¤ê¤Ë»Ò¶¡¤òÃµ¤·¡¢Î®¤ìÎ®¤ì¤Æ¶ùÅÄÀî¤Þ¤Ç¤¯¤ë¤È¡¢µù»Õ¤«¤é»Ò¶¡¤ÏÀî¤ËÍî¤Á¤Æ»à¤ó¤À¤ÈÃÎ¤é¤µ¤ì¤ÆÂç¶¸Íð¡¢µã¤Êø¤ì¤ë¤È¤¤¤¦ÉñÂæ¤Ç¤¹¡×¤ÈÉÊ»Ò¡£¿¿¤Ã°Å¤Ç±¢µ¤¤ÊÉñÂæ¡¢¥»¥ê¥Õ¤â¤Ê¤¯¤ÆÀ¶¸µ¤Ç±é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö½Ð¤Þ¤·¤ç¤¦¤«¡×¤ÈÌÚÂ¼¤¬¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¥¸¥ç¥ó¤ÎËË¤Ë»ß¤á¤É¤Ê¤¯ÎÞ¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î´é¤ò¥è¡¼¥³¤¬ÄÌÌõ¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¥Ï¥ó¥«¥Á¤Ç¤Ì¤°¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥¸¥ç¥ó¤Ïµã¤¤¤Æ¡¢µã¤¤¤Æ¡¢¥»¥ê¥Õ¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â²ÎÉñ´ì¤ò¿´¤«¤éÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡£ËÜ¤â¤Î¤ÏËÜ¤â¤Î¤ò¸«¤ë¤È¤ï¤«¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Èà¤Î´¶Æ°¤¬ÅÁ¤ï¤ë¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¤è¡×¤ÈÉÊ»Ò¤Ï²óÁÛ¤¹¤ë¡£
¡Ö¶ùÅÄÀî¡×¤¬½ª¤ï¤ë¤È¼¡¤Ï³¤Ï·Â¢¤Î²Ú¤ä¤«¤ÊÉñÂæ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¥¸¥ç¥ó¤ÏÌÜ¤òÇØ¤±¤Æ¡Ö¥Î¡¼¡×¤È¸À¤Ã¤¿¡£
¡Ò»ä¤ÏÀºº²¹þ¤á¤Æ½¸¤á¤¿¤â¤Î¤ò°Â°×¤Ë³°¹ñ¿Í¤ËÅÏ¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¿´¤ÎÈþ¤·¤¤¿Í¤Ë¤ÏËÜÅö¤ËÎÉ¤¤¤â¤Î¤ò¸«¤»¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î»Å»ö¤ò¤·¤Æ50Ç¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÀâÌÀ¤Î¤¤¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿µÒ¤Ï¥¸¥ç¥ó¤¬½é¤á¤Æ¤Ç¤·¤¿¡Ê¢¨¡Ë¡Ó¤ÈÌÚÂ¼Åì²ð¤Ï¤Î¤Á¤Ë¤³¤¦¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤³¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ï¡È¥·¥Ö¥¤¡É¤Î¤Ç¤¹¡×
¡¡¿å¸¶¡ÊÊÔ½¸ÉôÃí¡§¤â±©¹õÆ¶¤ÇÇÎ¾Ö¤Ê¤É¤òÇã¤Ã¤¿¤³¤È¤ä²ÎÉñ´ìºÂ¤Î¤³¤È¤ò¥è¡¼¥³¤«¤éÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¥¸¥ç¥ó¤ÎÆüËÜÊ¸²½¤Ø¤ÎÆ´ØÝ¤È¶½Ì£¤Ï¿Ô¤¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£ÇÐ¶ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Áµ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈà¤Ï¤É¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡¿å¸¶¤¬Ê¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¥¸¥ç¥ó¤Ï¤³¤¦Åú¤¨¤¿¡£
¡ÖÇÐ¶ç¤Ï¤â¤Ã¤È¤âÈþ¤·¤¤»í¤À¤È»×¤¦¡£¤³¤ì¤«¤é¼«Ê¬¤Î½ñ¤¯»ì¤âÃ»¤¯´Ê·é¤Ë¡¢ÇÐ¶ç¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡£¤³¤ó¤É¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ï¤È¤Æ¤â¥·¥ó¥×¥ë¤Ê»ì¤Ç¡¢²»³Ú¤â¤È¤Æ¤â¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¤¹¡£Áµ¤Î¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥È¤Ç¤¹¤è¡£¤¢¤Î¸ÀÍÕ¤Ï......¥è¡¼¥³¡¢²¿¤È¸À¤Ã¤¿¤Ã¤±¡©¡×
¡¡¥¸¥ç¥ó¤Ï¤³¤³¤Ç¸ÀÍÕ¤ò»ß¤á¤Æ¥è¡¼¥³¤Ë¿Ö¤Í¤¿¡£¡Ö½Â¤¤¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Í¡×¡£¥è¡¼¥³¤ÎÊÖ»ö¤òÊ¹¤¯¤È¥¸¥ç¥ó¤Ï²þ¤á¤Æ¤³¤¦¸À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤³¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ï¡È¥·¥Ö¥¤¡É¤Î¤Ç¤¹¡×
¢¨¡á¡ÖJOHN ONO LENNON 1940-1980¡×ÊõÅç2·îÎ×»þÁý´©¹æ/JICC½ÐÈÇ¶É/1981Ç¯
¡ÊÀÄÌÚ ÉÚµ®»Ò¡¿Web¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡Ê³°ÉôÅ¾ºÜ¡Ë¡Ë