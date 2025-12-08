¡ÔË×¸å45Ç¯¡Õ¥¸¥ç¥ó¡¦¥ì¥Î¥ó¤¬»¦¤µ¤ì¤¿Ìë¡¢ËÜÅö¤Ï²¿¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡© ½Æ·âÈÈ¡¦¥Á¥ã¥Ã¥×¥Þ¥ó¤¬¸½¾ì¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤ËÓñ¤¤¤¿¡Ö¾×·âÈ¯¸À¡×¤ÎÃæ¿È
¡Ò¥ª¥Î¡¦¥è¡¼¥³¤È¤Î¡È¤ªÇ¦¤ÓÉ×ÉØ¥Ç¡¼¥È¡É¤Ç¹æµã¡Ä¥¸¥ç¥ó¡¦¥ì¥Î¥ó¤¬¡È2²óÌÜ¤Î¶ËÈëÍèÆü¡É¤Ç¡ÖËÜÅö¤ÎÉ×ÉØÃç¡×¤ò³À´Ö¸«¤»¤¿°ìËë¡ÔË×¸å45Ç¯¡Õ¡Ó¤«¤éÂ³¤¯
¡¡1980Ç¯12·î8Æü¤ÎÌë¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Î¼«Âð¡Ö¥À¥³¥¿¡¦¥Ï¥¦¥¹¡×Á°¤Ç¶§ÃÆ¤ËÅÝ¤ì¤¿¥¸¥ç¥ó¡¦¥ì¥Î¥ó¡£Ë×¸å45Ç¯¤¬·Ð¤Ã¤¿º£¤â¡¢¤½¤ÎÁá¤¹¤®¤ë»à¤òÅé¤àÀ¼¤Ï»ß¤à¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡£
¡Ú²èÁü¡Û½Æ·âÈÈ¤Î¥Þ¡¼¥¯¡¦¥Ç¥¤¥ô¥£¥Ã¥É¡¦¥Á¥ã¥Ã¥×¥Þ¥ó¡£Âç¤¤Ê´ã¶À¤«¤éÆß¤¤´ã¸÷¤¬ÇÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¼ó¼þ¤ê¤ÏÂÀ¤¯¡¢ÂçÊÁ¤ÊÂÎ³Ê¤òÁÛÁü¤µ¤»¤ë¡£
¡¡¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥óºî²È¡¦ÀÄÌÚÉÚµ®»Ò¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¿·Ãø¡Ø¥¸¥ç¥ó¡¦¥ì¥Î¥ó ±¿Ì¿¤ò¤¿¤É¤ë¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤è¤ê¡¢»ö·ïÅöÆü¤Î½ÐÍè»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼è¤ê¾å¤²¤¿²Õ½ê¤òÈ´¿è¤·¤Æ¾Ò²ð¤¹¤ë¡£¡ÊÁ´3²óÃæ¤Î2²óÌÜ¡¿Â³¤¤òÆÉ¤à¡Ë
Ë×¸å45Ç¯¤¬·Ð¤Ã¤¿¥¸¥ç¥ó¡¦¥ì¥Î¥ó¡ÊPhoto by Rowland Scherman/Getty Images¡Ë
¢¡¢¡¢¡
¤½¤ÎÆü¤Ï¡Ö¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¦¥¹¥È¡¼¥ó¡×»ï¤Î»£±Æ¤À¤Ã¤¿
¡¡±¿Ì¿¤ÎÆü¡¢12·î8Æü¤Ï·îÍËÆü¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÄ«¡¢¥¸¥ç¥ó¤Ï¤¤¤Ä¤â¤Î¤è¤¦¤Ë¥¥Ã¥Á¥ó¤ÇÄ«¿©¤ò¤È¤ê¡¢Â©»Ò¤Î¥·¥ç¡¼¥ó¤È»Ò¶¡ÍÑ¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¡Ö¥»¥µ¥ß¡¦¥¹¥È¥ê¡¼¥È¡×¤ò°ì½ï¤Ë¸«¤Æ¤«¤é»¶È±¤Ë½Ð¤¿¡£¤½¤ÎÆü¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿½÷Î®¼Ì¿¿²È¥¢¥Ë¡¼¡¦¥ê¡¼¥Ü¥ô¥£¥Ã¥Ä¤Ë¤è¤ë¡Ö¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¦¥¹¥È¡¼¥ó¡×»ïÉ½»æ»£±Æ¤ËÈ÷¤¨¤ë¤¿¤á¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥í¥Ã¥¯¥ó¥í¡¼¥ë»¨»ï¤È¥¸¥ç¥ó¤ÏÄ¹¤¤ÉÕ¤¹ç¤¤¤À¤Ã¤¿¡£ÁÏ´©Âè°ì¹æ¤ÎÉ½»æ¤ò¾þ¤Ã¤¿¤Î¤¬¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¡¦¥ì¥¹¥¿¡¼´ÆÆÄ¤Î±Ç²è¤Ë½Ð±é¤·¤¿¥¸¥ç¥ó¡¦¥ì¥Î¥ó¤À¤Ã¤¿¡£1968Ç¯11·î23Æü¹æ¤Ç¤Ï¡Ö¥È¥¥¡¼¡¦¥ô¥¡¡¼¥¸¥ó¥º¡×¤ÈÆ±¤¸»þ¤Ë»£¤Ã¤¿¥¸¥ç¥ó¤È¥è¡¼¥³¤ÎÁ´Íç¼Ì¿¿¤¬É½»æ¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£¥¢¥ë¥Ð¥à¤È¤Ï°ã¤¦¸å¤í¸þ¤¤ËÎ©¤Ã¤Æ¿¶¤êÊÖ¤ë¼Ì¿¿¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÂç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
¡¡¤½¤ÎÆü¡¢¥À¥³¥¿¤Î7³¬¥¢¥Ñ¡¼¥È¤òË¬¤Í¤Æ¤¤¿¥ê¡¼¥Ü¥ô¥£¥Ã¥Ä¤Ï¡¢Æó¿Í¤Î¼«Âð¤Ç»£±Æ¤·¤¿¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¼«Âð»£±Æ¤òµö²Ä¤¹¤ë¤³¤È¤Ïµ©¤À¤Ã¤¿¤¬Æó¿Í¤¬²÷¤¯¼õ¤±Æþ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Çä¤ì¹Ô¤¤¬»×¤Ã¤¿¤Û¤É¿¤Ó¤Ê¤¤¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÎÀëÅÁ¤Ë¡Ö¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¦¥¹¥È¡¼¥ó¡×»ï¤ÎÉ½»æ¤ÏÎÉ¤¤¥Ñ¥Ö¥ê¥·¥Æ¥£¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£
ÁÇ¤ÃÍç¤Ç¥«¥á¥é¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Ã¤¿¥¸¥ç¥ó
¡¡¥ê¡¼¥Ü¥ô¥£¥Ã¥Ä¤Ï°ÊÁ°¤ÎÁ´Íç¼Ì¿¿¤ò»×¤¤ÉÁ¤¡¢Æó¿Í¤ò»£¤ë¤Ê¤éÍç¤ÇÍí¤ß¹ç¤¦¼Ì¿¿¤ò»£¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£¡Ö¥À¥Ö¥ë¡¦¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¡×¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ï¼Ä»³µª¿®»£±Æ¤Ë¤è¤ëºÐ·î¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë±ß½Ï¥¥¹¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤È¤ÏÁ´¤¯°ã¤¦¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Î¶¯¤¤Æù´¶Åª¤Ç´±Ç½Åª¤Ê¼Ì¿¿¤ò°Õ¼±¤·¤¿¤Ë¤Á¤¬¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¥¸¥ç¥ó¤Ï¾µÃÎ¤·¤¿¤¬¡¢¥è¡¼¥³¤Ï¼ó¤ò²£¤Ë¤Õ¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ê¤é¥è¡¼¥³¤Ï¹õ¤¤¥·¥ã¥Ä¤Î¤Þ¤Þ¡¢¥¸¥ç¥ó¤ÏÁÇ¤ÃÍç¤Ç»£±Æ¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥¸¥ç¥ó¤¬Íç¤Ç¥è¡¼¥³¤Î¾®¤µ¤ÊÂÎ¤Ë¤Î¤·¤«¤«¤Ã¤¿¡£¸åÆ¬Éô¤ËÎ¾¼ê¤ò¤Þ¤ï¤·¤¿¥è¡¼¥³¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤ÇÂÛ»ù¤Î¤è¤¦¤ËÂÎ¤ò´Ý¤á¤Æ¤·¤¬¤ß¤Ä¤¯¥¸¥ç¥ó¤ÎÂ¸ºß¤Ê¤Éµ¤¤Ë¤«¤±¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤Ç¡¢Ãè¤ò¸«¤¿¤Þ¤ÞâÔÁÛ(¤á¤¤¤½¤¦)¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ê¡¼¥Ü¥ô¥£¥Ã¥Ä¤¬¥Ý¥é¥í¥¤¥É¤ò¸«¤»¤ë¤È¡¢
¡ÖÀ¨(¤¹¤´)¤¤¡ª¡¡¤³¤ì¤¬¤Ü¤¯¤¿¤Á¤Î¿¿¼Â¤Î´Ø·¸¤À¡×
¡¡¥¸¥ç¥ó¤¬¶½Ê³µ¤Ì£¤Ë¸À¤Ã¤¿¡£
¼«Âð¤ÎÁ°¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤ÎÃæ¤Ë¡ÈÈà¡É¤Ï¤¤¤¿
¡¡»£±Æ¤¬½ª¤ï¤ë¤È¡¢¥¸¥ç¥ó¤È¥è¡¼¥³¤Ï°ì³¬¤Ø°ÜÆ°¤·¡Ö¥ª¥Õ¥£¥¹¡¦¥ï¥ó¡×¤ÇÂÔ¤Á¹½¤¨¤Æ¤¤¤¿¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¤Î¥é¥¸¥ª¶ÉRKO¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡¢¥Ç¥¤¥Ö¡¦¥·¥ç¥ê¥ó¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ËÅú¤¨¤¿¡£Æó¿Í¤ÏÄÀÌÛ¤·¤Æ¤¤¤¿5Ç¯´Ö¤Î¤³¤È¡¢¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¤³¤È¤Ê¤ÉÇ®¤ò¹þ¤á¤Æ¸ì¤ê¡¢Ï¿²»¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ø¹Ô¤¯»þ´Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤Þ¤ÀÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¸á¸å5»þ¤ËÍè¤ë¤Ï¤º¤Î·Þ¤¨¤Î¼Ö¤¬ÃÙ¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¥·¥ç¥ê¥ó¤¬ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¼Ö¤ÇÆó¿Í¤òÁ÷¤êÆÏ¤±¤è¤¦¤ÈÄó°Æ¤·¤¿¡£¥À¥³¥¿¡¦¥Ï¥¦¥¹¤ÎÁ°¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¡¢WBAI¥é¥¸¥ª¶É¤¬ÊüÁ÷¤¹¤ë¡Ö¥¸¥ç¥ó¤È¥è¡¼¥³¤Î¥Ð¥é¡¼¥É¡×¤òÂç²»¶Á¤ÇÎ®¤·¡¢¼êÇï»Ò¤ò¤È¤Ã¤¿¤ê²Î¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤³¤Ë¥¸¥ç¥ó¤¬¥À¥³¥¿¤Î¤Ê¤«¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¿¡£ÊâÆ»¤òËä¤á¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤«¤é´ã¶À¤ò¤«¤±¤ÆÂÀ¤Ã¤¿¼ã¼Ô¤¬¥¸¥ç¥ó¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¿¡£¡Ö¥À¥Ö¥ë¡¦¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¡×¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤òº¹¤·½Ð¤¹¡£
¡¡¥¸¥ç¥ó¤Ï´ã¶À±Û¤·¤Ë¤³¤ÎÀÄÇ¯¤ò°ìÊÍ(¤¤¤Á¤Ù¤Ä)¤·¤ÆÈù¾Ð¤ó¤À¡£ÌÜ¤ÎÁ°¤Ëº¹¤·½Ð¤µ¤ì¤¿¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤È¡¢¡ÖJohn Lennon¡×¤È½ñ¤¡¢¡Ö1980Ç¯12·î¡×¤È¤¤¤ì¤¿¡£
¡¡¥¸¥ç¥ó¤ÏºÆ¤ÓÈù¾Ð¤ß¤«¤±¡¢¥µ¥¤¥ó¤ÎÆþ¤Ã¤¿¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò¼êÅÏ¤·¤¿¡£
¡Ö¤³¤ì¤Ç¡×¤È¥¸¥ç¥ó¤Ï¸À¤Ã¤Æ¡Ö¤â¤¦¤¤¤¤¤Í¡©¡ÊIs that all you want?¡Ë¡×
¡¡ÀÄÇ¯¤Ï¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡¢¤É¤¦¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡¢¥¸¥ç¥ó¡×¤ÈÁÇÄ¾¤Ë¤ªÎé¤ò¸À¤Ã¤¿¡£¤³¤Î½Ö´Ö¡¢¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤Î¥Ý¡¼¥ë¡¦¥´¥ì¥·¥å¤Ï¥¸¥ç¥ó¤¬¶þ¤ß¹þ¤ó¤Ç¥µ¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤ë¥¹¥Ê¥Ã¥×¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥´¥ì¥·¥å¤Ï¤º¤Ã¤È¥¸¥ç¥ó¤È¥è¡¼¥³¤Ë¤Þ¤È¤ï¤ê¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ëÍ×Ãí°Õ¿ÍÊª¤À¤Ã¤¿¡£1Ç¯¤Û¤ÉÁ°¡¢¥À¥³¥¿¤Î¤Ê¤«¤ËÆþ¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¢¤Á¤³¤Á¤ò¤¦¤í¤Ä¤¤Þ¤ï¤ê¡¢¥¸¥ç¥ó¤Î¥Ù¥Ã¥É¥ë¡¼¥à¤Þ¤ÇÇ¦¤Ó¹þ¤ó¤À¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
½Æ·âÈÈ¤¬¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤ËÓñ¤¤¤¿¡Ö¾×·âÈ¯¸À¡×
¡¡Á°Æü¤â¥´¥ì¥·¥å¤Ï¥À¥³¥¿¤ÎÁ°¤ÇÍÍ»Ò¤ò±®¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ¡¢¤³¤ÎÂÀ¤Ã¤¿ÀÄÇ¯¤È´é¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¡£Èà¤Ï¥Ï¥ï¥¤¤«¤éÍè¤¿¤È¸À¤¤¡¢¥¸¥ç¥ó¡¦¥ì¥Î¥ó¤Î¥µ¥¤¥ó¤ò¤â¤é¤ª¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸ýÄ´¤ËëÂ¤ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Ï¥ï¥¤¤«¤éÍè¤¿¿Í´Ö¤ËÆîÉôëÂ¤ê¤¬¤¢¤ë¤Ê¤ó¤Æ½é¼ª¤À¤È»×¤Ã¤¿¡£¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ç¤Ï¤É¤³¤ËÇñ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤È¿Ö¤¯¤ÈÅú¤¨¤è¤¦¤È¤â¤»¤º¡¢¤ä¤±¤ËÆÍ¤Ã¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÀÄÇ¯¤ËÍâÆü¤Þ¤¿´é¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤È¡¢¤³¤ó¤É¤ÏÁ°Æü¤ÎÈóÎé¤ò¼Õ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤½¤³¤Ç¥¸¥ç¥ó¤¬½Ð¤Æ¤¤¿»þ¡¢ÊòÁ³(¤Ü¤¦¤¼¤ó)¤È¤·¤Æ¤¤¤ëÀÄÇ¯¤ò¾®ÆÍ¤¤¤Æ¥µ¥¤¥ó¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¤ë¤è¤¦¥¸¥ç¥ó¤Ë¶á¤Å¤±¤¿¤Î¤Ï¥´¥ì¥·¥å¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¸¥ç¥ó¤¬¥À¥³¥¿Á°¤«¤é¾Ã¤¨¤ë¤È¡¢ÆîÉôëÂ¤ê¤ÎÀÄÇ¯¤Ï¥¸¥ç¥ó¤È°ì½ï¤Î¼Ì¿¿¤¬¤Û¤·¤¤¤ÈÍê¤ó¤Ç¤¤¿¤¬¡¢¥´¥ì¥·¥å¤Ï¥Þ¥ó¥Ï¥Ã¥¿¥ó¤«¤éÀî¸þ¤³¤¦¤Î¥Ë¥å¡¼¥¸¥ã¡¼¥¸¡¼¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¾Æ¤ÉÕ¤±¤¿¼Ì¿¿¤ò¤½¤ÎÆüÃæ¤ËÅÏ¤¹¤³¤È¤ÏÉÔ²ÄÇ½¤À¤ÈÊÖ»ö¤·¤¿¡£
¡¡Æü¤¬ÄÀ¤ß¸á¸å8»þº¢¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¥´¥ì¥·¥å¤Ï¥Ë¥å¡¼¥¸¥ã¡¼¥¸¡¼¤Ëµ¢¤ë¤È¸À¤¤½Ð¤·¤¿¡£Æó¿Í¤¬¤â¤·Í¼¿©¤Ë½Ð¤«¤±¤¿¤é2»þ´Ö¤¯¤é¤¤¤Çµ¢¤ë¤À¤í¤¦¤¬¡¢¤³¤Î¤Ö¤ó¤À¤È¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ø¹Ô¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¤Ê¤Î¤ÇÌëÈ¾²á¤®¤Þ¤Ç¤Þ¤ºÌá¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¡£
¡¡ÆîÉôëÂ¤ê¤ÎÀÄÇ¯¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¤¤¤¿¤é¤É¤¦¤«¤È¸À¤Ã¤Æ¥´¥ì¥·¥å¤ò°ú¤»ß¤á¤è¤¦¤È¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤Ï¤½¤Î¸ÀÍÕ¤âÊ¹¤«¤º¡¢Ãó¼Ö¤·¤Æ¤¤¤¿¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£°ì¿Í»Ä¤µ¤ì¤¿¤½¤ÎÀÄÇ¯¤ÏÌë¤¬¹¹¤±¤Æ¤¤Æ¤â¤¢¤¤é¤á¤º¡¢¥À¥³¥¿¡¦¥Ï¥¦¥¹Á°¤ÎÊÞÆ»¤ËÎ©¤Ã¤ÆÆó¿Í¤Îµ¢¤ê¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Ìë11»þ¶á¤¯¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¿®¹æ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤ÆÇò¤¤¥ê¥à¥¸¥ó¤¬À¾¼·ÆóÈÖÄÌ¤ê¤Ëº¸ÀÞ¤·¤Æ¤¤¿¡£¥À¥³¥¿ÀµÌÌ¤ÎÊÞÆ»¤Î¤È¤³¤í¤Ë»ß¤Þ¤Ã¤¿¡£¥ê¥à¥¸¥ó¤Î¸å¤í¤Î¥É¥¢¤¬³«¤¤¤Æ¥è¡¼¥³¤¬ºÇ½é¤Ë½Ð¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ì¤«¤é¥¸¥ç¥ó¡¦¥ì¥Î¥ó¤¬¥ê¥à¥¸¥ó¤«¤é¹ß¤ê¤Æ¤¤¿¡£²¿ËÜ¤«¤Î¥«¥»¥Ã¥È¡¦¥Æ¡¼¥×¤ò¼ê¤Ë¤·¤Æ¡¢ÀÄÇ¯¤ÎÁ°¤òÄÌ¤ê²á¤®¡¢ÂÁá¤ËÅ·°æ¤Î¹â¤¤¥¢¡¼¥Á¾õÆþ¤ê¸ý¤Î¤Ê¤«¤òÊâ¤¤¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¡£¤½¤Î»þ¡¢ÆÍÁ³¡¢5È¯¤Î½ÆÀ¼¤¬¤¿¤Æ¤Ä¤Å¤±¤Ë¶Á¤¤¤¿¡£
¡Ò¡Ö¥¸¥ç¥ó¡¦¥ì¥Î¥ó¤ò»¦¤·¤Ë¤¤¿¤ó¤À¡×ÈÈ¿Í¤ÏºÊ¤Ë¡ÈËÜÅö¤Î¿´¶¡É¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤Æ¤¤¤¿¡Ä¾×·â»ñÎÁ¤ÇÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ë¡È½Æ·â»ö·ï¤Þ¤Ç¤Î1¥«·î¡É¤ÎÎ¢Â¦¡Ó¤ØÂ³¤¯
¡ÊÀÄÌÚ ÉÚµ®»Ò¡¿Web¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡Ê³°ÉôÅ¾ºÜ¡Ë¡Ë