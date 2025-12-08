H¥«¥Ã¥×¥°¥é¥É¥ë¡¦À±Ìî¶×¡¢¾×·â¤Î¡ÈM»ú³«µÓ¡É
¡¡¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÀ±Ìî¶×¤¬¡¢8ÆüÈ¯Çä¤Î¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù51¹æ¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿åÃå¤¬¾®¤µ¤¹¤®¤ë¡Ä¾×·â¥Ü¥Ç¥£¤òÈäÏª¤·¤¿À±Ìî¶×
¡¡Áá¤¯¤â5ËçÌÜ¤È¤Ê¤ëºÇ¿·DVD¡Ø¤Û¤·¤¤¤Þ¤Þ¤Ë¡Ù¡Ê¥¹¥Ñ¥¤¥¹¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡Ë¤¬¥Ò¥Ã¥È¡£¥Í¥ª¥ó¥Ð¡¼¡ÖPEGASUS FANTASY¡×¤Î¥¥ã¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°Ãæ¤ÎÀ±Ìî¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡¢T161¡¦B97¡¦W65¡¦H90¡¢H¥«¥Ã¥×¤Î°µ´¬¥Ü¥Ç¥£¤òÀË¤·¤²¤â¤Ê¤¯ÈäÏª¡£¾×·â¤Î¡ÈM»ú³«µÓ¡É¤âÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ªÆ±¹æ¤ÎÉ½»æ¡õ´¬Æ¬¥°¥é¥Ó¥¢¡õDVD¤Ï¹âÌî¿¿±û¡Ê¢¨¹â¡á¤Ï¤·¤´¤À¤«¡Ë¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦#¥Ð¥Ð¥Ð¥Ð¥ó¥Ó¡¢ÅÔ´Ý¼ÓÌé²Ú¡¢½í¤Î¤ó¡õ²Ö¾ëÆà±û¡¢µÜ±ÛÆú³¤¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
