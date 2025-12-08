ÊäÀµÍ½»»°Æ¿³µÄ¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¡¡Î©·û¡¦°Â½»´´»öÄ¹¡ÖÃÙ¤¹¤®¤ë¡×
¿·¤¿¤Ê·ÐºÑÂÐºö¤ÎÎ¢ÉÕ¤±¤È¤Ê¤ëº£Ç¯ÅÙ¤ÎÊäÀµÍ½»»°Æ¤Î¿³µÄ¤¬8Æü¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤Î°Â½»´´»öÄ¹¤Ï¡ÖÃÙ¤¹¤®¤ë¡×¤ÈÀ¯ÉÜÍ¿ÅÞ¤ÎÂÐ±þ¤òÈãÈ½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Î©·û¡¦°Â½»´´»öÄ¹
¡Ö12·î¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¤¤ç¤¦¤«¤é¤è¤¦¤ä¤¯ÊäÀµÍ½»»°Æ¤Î¿³µÄ¤¬¡¢ »Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Ï¤Ã¤¤ê¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£ ÃÙ¤¹¤®¤Þ¤¹¡£ÅÞÆâÀ¯¶É¤Ë»þ´Ö¤ò»È¤¤¡¢¹ñÌ±¤Î¶ì¤·¤ß¤òÊüÃÖ¤·¤¿¼«Ì±ÅÞ¤ÎÀÕÇ¤¤Ï¶Ë¤á¤Æ½Å ¤¤¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡×
¹â»Ô¼óÁê
¡Ö¿·Æâ³Õ¤¬À®Î©¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ë»þ´Ö¤òÍ×¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¡¢¹ñÌ±¤Î³§ÍÍ¤Ë¿´¤è¤ê¤ª¤ï¤Ó¤ò¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¡Ö¡ÊÊäÀµÍ½»»¤Î¡ËÀ®Î©¤Ë¸þ¤±¤ÆÆâ³Õ¤È¤·¤ÆÃúÇ«¤ÊµÄÏÀ¤ò¹Ô¤¦¤È¤È¤â¤Ë¡¢¿×Â®¤Ê¼¹¹Ô¤Ë¸þ¤±¤Æ½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×
Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤Î°Â½»´´»öÄ¹¤Ï¤µ¤é¤Ë¡Ö¹ñÌ±¤¬ºÇ¤âÉ¬Í×¤È¤·¤Æ¤¤¤ëÊª²Á¹âÂÐºö°Ê³°¤Ë¤âÍ½»»¤¬¿¶¤êÊ¬¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤¿¾å¤ÇËÉ±ÒÈñ¤È¤·¤Æ¡ÖÊÆ·³¤ÎºÆÊÔ·ÐÈñ¤Ë½¼¤Æ¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï°ì¸À¤Ç¸À¤¦¤È¶Ú°ã¤¤¡×¤ÈÈãÈ½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¹â»Ô¼óÁê¤Ï¡Ö°ÂÁ´¤Ç°Â¿´¤Ê¼Ò²ñ¤È¶¯¤¤·ÐºÑ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÀïÎ¬Åª¤ÊºâÀ¯½ÐÆ°¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö¸·¤·¤µ¤¬Áý¤¹°ÂÁ´ÊÝ¾ã´Ä¶¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢º£Ç¯ÅÙÃæ¤Ë¼Â»Ü¤¹¤Ù¤¶ÛÍ×À¤¢¤ë¤â¤Î¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤¿¡×¤ÈÈ¿ÏÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£