¡¡ÅìµþÅÅÎÏÅìÄÌ¸¶»ÒÎÏÈ¯ÅÅ½ê¤Î·úÀß¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÀÄ¿¹¸©ÅìÄÌÂ¼¤ÎÈªÃæÌÏ¯Â¼Ä¹¤¬£¸Æü¡¢ÅìµþÅÅÎÏ¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ËÜ¼Ò¡ÊÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡Ë¤òË¬¤ì¡¢¾®ÁáÀîÃÒÌÀ¼ÒÄ¹¤ËÁá´ü¤Î·úÀßºÆ³«¤òÍ×Ë¾¤·¤¿¡£
¡¡¾®ÁáÀî»á¤Ï¡Ö¸¡Æ¤¤·¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤½ÅÍ×¤Ê»þ´ü¤À¡£°ìÆü¤âÁá¤¯¸«ÄÌ¤·¤ò¼¨¤¹¡×¤È±þ¤¸¤¿¡£
¡¡ÅìÄÌ¸¶È¯¤Ï£²´ð¤ò·úÀßÍ½Äê¤Ç¡¢£±¹æµ¡¤¬£²£°£±£±Ç¯£±·î¤ËÃå¹©¤·¤¿¤¬¡¢Æ±Ç¯£³·î¤ÎÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤Ç¹©»ö¤òÃæÃÇ¤·¤¿¡£¸½ºß¤ÏºÆ³«¤Ë¸þ¤±¤ÆÃÏ¼ÁÄ´ºº¤ò¼Â»ÜÃæ¤Ç¡¢º£Ç¯£¹·î¤Ë¤ÏÅìÄÌÂ¼¤Ë¥·¥§¥¢¥ª¥Õ¥£¥¹¤ä²°Æâ¹¾ì¤òÈ÷¤¨¤¿»öÌ³½ê¡ÖÅìÄÌ¥Ø¥Ã¥É¥ª¥Õ¥£¥¹¡×¤ò¿·Àß¡£º£·î£±Æü¤«¤éÃÏ°è½»Ì±¤Ë¤â³«Êü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÌÌ²ñ½ªÎ»¸å¡¢ÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿ÈªÃæ»á¤Ï¡ÖÃÏ¸µ¤Ç¤Ï¥Ø¥Ã¥É¥ª¥Õ¥£¥¹¤ÎÀ°È÷¤¬¿Ê¤ß¡¢¾õ¶·¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¡¢º£¸å¤Î¿ÊÄ½¡Ê¤·¤ó¤Á¤ç¤¯¡Ë¤Ë´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£