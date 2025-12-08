¡Ö¥¸¥ç¥ó¡¦¥ì¥Î¥ó¤ò»¦¤·¤Ë¤¤¿¤ó¤À¡×ÈÈ¿Í¤ÏºÊ¤Ë¡ÈËÜÅö¤Î¿´¶¡É¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤Æ¤¤¤¿¡Ä¾×·â»ñÎÁ¤ÇÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ë¡È½Æ·â»ö·ï¤Þ¤Ç¤Î1¥«·î¡É¤ÎÎ¢Â¦
¡Ò¡ÔË×¸å45Ç¯¡Õ¥¸¥ç¥ó¡¦¥ì¥Î¥ó¤¬»¦¤µ¤ì¤¿Ìë¡¢ËÜÅö¤Ï²¿¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡© ½Æ·âÈÈ¡¦¥Á¥ã¥Ã¥×¥Þ¥ó¤¬¸½¾ì¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤ËÓñ¤¤¤¿¡Ö¾×·âÈ¯¸À¡×¤ÎÃæ¿È¡Ó¤«¤éÂ³¤¯
¡¡1980Ç¯12·î8Æü¤ÎÌë¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Î¼«Âð¡Ö¥À¥³¥¿¡¦¥Ï¥¦¥¹¡×Á°¤Ç¶§ÃÆ¤ËÅÝ¤ì¤¿¥¸¥ç¥ó¡¦¥ì¥Î¥ó¡£Ë×¸å45Ç¯¤¬·Ð¤Ã¤¿º£¤â¡¢¤½¤ÎÁá¤¹¤®¤ë»à¤òÅé¤àÀ¼¤Ï»ß¤à¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥Ù¥Ã¥É¤Î¾å¤ÇºÇ°¦¤ÎºÊ¤Ç¤¢¤ë¥ª¥Î¡¦¥è¡¼¥³¤ÈÍí¤ß¹ç¤¦¥¸¥ç¥ó¡¦¥ì¥Î¥ó¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë
¡¡¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥óºî²È¡¦ÀÄÌÚÉÚµ®»Ò¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¿·Ãø¡Ø¥¸¥ç¥ó¡¦¥ì¥Î¥ó ±¿Ì¿¤ò¤¿¤É¤ë¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤è¤ê¡¢Ãø¼Ô¤¬½Æ·âÈÈ¡¦¥Á¥ã¥Ã¥×¥Þ¥ó¤ÎºÊ¤Ç¤¢¤ë¥°¥í¡¼¥ê¥¢»á¤ËÀÜ¿¨¤·¤¿²Õ½ê¤òÈ´¿è¤·¤Æ¾Ò²ð¤¹¤ë¡£¡ÊÁ´3²óÃæ¤Î3²óÌÜ¡¿ºÇ½é¤«¤éÆÉ¤à¡Ë
¥¸¥ç¥ó¡¦¥ì¥Î¥ó¤ò½Æ·â¤·¤¿¥Þ¡¼¥¯¡¦¥Ç¥¤¥ô¥£¥Ã¥É¡¦¥Á¥ã¥Ã¥×¥Þ¥ó¡ÊPhoto by Bureau of Prisons/Getty Images¡Ë
¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ë¤Ï¡ÈÆó²ó¡ÉÅÏ¹Ò¤·¤Æ¤¤¤¿
¡¡¥Ï¥ï¥¤¤ÎÎ¹¤â½ª¤ï¤ê¤Ë¶á¤Å¤¯º¢¡¢¥°¥í¡¼¥ê¥¢¤Ï¸¡»ö¤Î°ÍÍê¤Ç½ñ¤¤¤¿ºÛÈ½½ê¤Ø¤ÎÊó¹ð½ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¥Á¥ã¥Ã¥×¥Þ¥ó¤¬Î©¤ÆÂ³¤±¤Ë¥Ï¥ï¥¤¤«¤éÆóÅÙ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ø¹Ô¤Ã¤¿ºÝ¤ÎÍÍ»Ò¤ò½ñ¤Î±¤á¤¿ºÊ¤ÎµÏ¿¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Á¥ã¥Ã¥×¥Þ¥ó¤¬ºÇ½é¤Ë¥Ï¥ï¥¤¤òÈ¯¤Ã¤¿¤Î¤Ï1980Ç¯10·î29Æü¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£¥°¥í¡¼¥ê¥¢¤ÏÉ×¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Æó¿Í¤Ï¤½¤ÎÄ«¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¸ýÏÀ¤ò¤·¤Æ¡¢Á÷¤Ã¤Æ¹Ô¤¯µ¤¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Èµ¤µ¤ì¤Æ¤¢¤Ã¤¿¡£É×¤ÏÌë8»þÈ¾¤Ë½ÐÈ¯¤·¡¢¤½¤Îº¢¡¢Èà½÷¤Ï¤Á¤ç¤¦¤É¡Ø¥é¥¤ÇþÈª¤Ç¤Ä¤«¤Þ¤¨¤Æ¡Ù¤òÆÉ¤ß½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡É×¤«¤éÅÅÏÃ¤¬Æþ¤Ã¤¿¤Î¤Ï2Æü¸å¤Î31ÆüÌë6»þÈ¾º¢¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Î¸Þ¤ÄÀ±¥Û¥Æ¥ë¤Î¥¦¥©¥ë¥É¡¼¥Õ¡¦¥¢¥¹¥È¥ê¥¢¤«¤éÅÅÏÃ¤·¤Æ¤¤¿¡£¥±¥Í¥Ç¥£¶õ¹Á¤«¤é»ÔÆâ¤Þ¤Ç¤ÎÆ»¤Ï¤É¤³¤â±ø¤¯¤Æ¤¬¤Ã¤«¤ê¤·¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¼¡¤ËÅÅÏÃ¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤ÏÍâ¡¹Æü¤Î11·î2Æü¡£Èà¤ÏÀ¾Ï»»°ÈÖÄÌ¤ê¤Ë¤¢¤ëYMCA¤Ø½É¤ò°Ü¤·¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤¬µ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¸À¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¤¢¤¿¤ê¤ÎÄÌ¤ê¤Ï¤â¤Ã¤ÈåºÎï¤À¤·¡¢¿Í¡¹¤Ï¥Ï¥ï¥¤¤è¤ê¿Æ¤·¤ß¤Î¤¢¤ë´¶¤¸¤À¤È¤¤¤¦¡£¥Ö¥í¡¼¥É¥¦¥§¥¤¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¥¸¥ç¡¼¥¸¡¦C¡¦¥¹¥³¥Ã¥È¤Î¼ç±é¤¹¤ë·à¤È¥Ç¥ô¥£¥Ã¥É¡¦¥Ü¥¦¥¤¤Î½Ð¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥¨¥ì¥Õ¥¡¥ó¥È¡¦¥Þ¥ó¡×¤ò´Ñ¤Æ¤¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¶½Ê³¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤É¤Î¤¯¤é¤¤¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ë¤¤¤ë¤Ä¤â¤ê¡×¤È¿Ö¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤½¤¦Ìä¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤¬µ¤¤Ë¤¯¤ï¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤Ç¸ÀÍÕ¤òÂù¤·¤¿¡£ÍâÆü¤Þ¤¿ÅÅÏÃ¤·¤Æ¤¤Æ¥·¥§¥é¥È¥ó¡¦¥»¥ó¥¿¡¼¤Ø½ÉÇñÀè¤òÊÑ¤¨¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¿¡£42³¬¤ÎÉô²°¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥¿¥¤¥à¥º¡¦¥¹¥¯¥¨¥¢¤¬¤è¤¯¸«¤¨¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¼¡¤ËÅÅÏÃ¤·¤Æ¤¤¿11·î4Æü¡¢É×¤Ï¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢½£¤Î¥¢¥È¥é¥ó¥¿¤Ø¿ôÆü¹Ô¤¯¤È¸À¤¤½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¼«Ê¬¤Î°é¤Ã¤¿¾ì½ê¤ò¤â¤¦°ìÅÙ¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£
¡¡7Æü¡¢¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢¤«¤é¤ÎÅÅÏÃ¤Ç¤Ï¤«¤Ê¤êÝµ¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¡£Í§Ã£¤Ë±¿Å¾¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢°ÊÁ°¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤³¤í¤ò¸«¤Æ¤Þ¤ï¤ê¡¢¤º¤¤¤Ö¤óÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ë¶Ã¤¤¤¿¡£¹¥¤¤À¤Ã¤¿ÀèÀ¸¤Ë¤â²ñ¤Ã¤¿¤·¡¢Í§Ã£¤ÈÆó¿Í¤Ç¼Í·â¤Î·±Îý¤â¤·¤¿¤È¸À¤¦¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡9Æü¡¢É×¤Ï¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤«¤éÅÅÏÃ¤·¤Æ¤¤Æ¡¢¤â¤¦¤¹¤°µ¢¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¥°¥í¡¼¥ê¥¢¤Ï´ò¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥¸¥ç¥ó¡¦¥ì¥Î¥ó¤ò»¦¤·¤Ë¤¤¿¤ó¤À¡×
¡¡11ÆüÌë9»þ15Ê¬¡¢YMCA¤«¤éÅÅÏÃ¤·¤Æ¤¤¿É×¤Ï¤Ò¤É¤¤Ýµ¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¡£¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤ØÍè¤¿¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤À¤Ã¤¿¤È¸À¤¤¡¢¤â¤·¡ÈÈà¡É¤Ë²ñ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤é¤ä¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢·¯¤Î°¦¤¬¼«Ê¬¤òµß¤Ã¤¿¤È¸À¤¤½Ð¤·¤¿¡£Ã¯¤Î¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡¢¤È¸À¤¦¤Î¤Ç¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤ÈÅú¤¨¤ë¡£¤¹¤ë¤È¡¢¡ÖÅÅÏÃ¤Ç¸À¤¦¤Î¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¤Þ¤º¤¤¤¬¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ø¥¸¥ç¥ó¡¦¥ì¥Î¥ó¤ò»¦¤·¤Ë¤¤¿¤ó¤À¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£¥Û¥Î¥ë¥ë¤Ç½Æ¤òÇã¤¤¡¢¥¢¥È¥é¥ó¥¿¤Ç½ÆÃÆ¤ò¼ê¤Ë¤¤¤ì¤¿¡£¤Ç¤âº£¤Ï·¯¤Î¤È¤³¤í¤Øµ¢¤ê¤¿¤¤¤È¸À¤¦¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸ÀÍÕ¤É¤ª¤ê¡¢12Æü¸á¸å3»þ15Ê¬¡¢¥Á¥ã¥Ã¥×¥Þ¥ó¤Ï¼«Âð¤Øµ¢¤Ã¤ÆÍè¤Æ¸¼´Ø¤ÎÈâ¤ò³«¤±¤ë¤È¥°¥í¡¼¥ê¥¢¤ò¤·¤Ã¤«¤êÊú¤¤·¤á¤¿¡£¤½¤·¤Æ¥¹¡¼¥Ä¥±¡¼¥¹¤ò³«¤±¤Æ¡¢¤Ê¤«¤«¤é½Å¤¿¤¤½Æ¤ò¼è¤ê½Ð¤·¤¿¡£¥°¥í¡¼¥ê¥¢¤ÏÁ³¤È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢É×¤ÎÏÃ¤¬¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤òÇ§¤á¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£É×¤Ï¤½¤ì¤ò¼ê¤Ç»ý¤Ã¤Æ¤ß¤í¤È¸À¤¦¡£
¡Ö¤¢¤Î½Æ¤ò°®¤Ã¤¿¤È¤¤Î´¶³Ð¤ÏËº¤ì¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡¥°¥í¡¼¥ê¥¢¤Ï¤³¤¦¸À¤Ã¤¿¡£Èà½÷¤Ï½Æ¤Ê¤É¸«¤¿¤³¤È¤â¡¢¿¨¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥Þ¡¼¥¯¤Î¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï±³¤À¤È»×¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤Î½Æ¤ò¸«¤¿¤È¤¿¤ó¡¢ÇØ¶Ú¤¬Åà¤ë¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡¤¿¤Ö¤ó·¯¤Ï¿®¤¸¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤¬¡¢¤ä¤í¤¦¤È»×¤¨¤Ð¤ä¤ì¤¿¤ó¤À¤ÈÉ×¤ÏÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡£¤Þ¤ë¤Ç°¤¤Ì´¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÀäÂÐ¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¤¤Ç¡×¡Ö¤ª´ê¤¤¤À¤«¤é¡×
¡¡17Æü¡¢Èà¤Ï¶Ð¤áÀè¤ËÅÅÏÃ¤·¤Æ¤¤Æ¡¢½Æ¤Ï¤â¤¦³¤¤Ë¼Î¤Æ¤¿¤«¤é°Â¿´¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤È¸À¤Ã¤ÆÍè¤¿¡£¥°¥í¡¼¥ê¥¢¤Ï´î¤ó¤À¡£½Æ¤Ê¤É¸«¤¿¤¯¤â¤Ê¤¤¤È¸À¤Ã¤¿¼«Ê¬¤Î¸ÀÍÕ¤òÉ×¤ÏÊ¹¤Æþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤À¡£³¤¤Ë¼Î¤Æ¤¿¤Î¤Ê¤é¸«¤Ä¤±¤ë¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£Ëü¤¬°ì¡¢¸«¤Ä¤±¤¿¤È¤·¤Æ¤â±ö¿å¤ÇÎô²½¤·¤Æ»È¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡£¤³¤ì¤Ç¤â¤¦Âç¾æÉ×¡¢¤¹¤Ù¤Æ½ª¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤Î¤À¤È»×¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÈÕµ¢Âð¤¹¤ë¤È¡¢É×¤Ï¡Ö¤Ä¤¤¤Ë¡¢À®Ä¹¤·¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤â¤¦¡¢¤°¤¦¤¿¤é¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤¤½Ð¤·¡¢¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤âºÆ¤Ó½Ð¤«¤±¤Ê¤¯¤Á¤ã¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£»Å»ö¤È¤«¤³¤ÎÀè¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Î¤¿¤á¤Ë¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£»Ò¶¡¤ÎËÜ¤ò½ñ¤¯¤¿¤á¤Ë¡¢¤½¤·¤Æ¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÂÀ¤Ã¤¿¤«¤é¸ºÎÌ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¤â¤É¤Ã¤Æ¤¤¿¤é¥Ï¥ï¥¤¤ò±Êµ×¤Î½»½è(¤¹¤ß¤«)¤Ë¤·¤è¤¦¡×¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡£¤À¤¬¡¢¤Û¤ó¤Î¿ô½µ´Ö¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ç¡¢¤É¤³¤Ø¹Ô¤¯¤Î¤«¤â¡¢¤¤¤Äµ¢¤ë¤Î¤«¤â¸À¤ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥°¥í¡¼¥ê¥¢¤ÏÈ¿ÂÐ¤·¡¢¸ýÏÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÖÀäÂÐ¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¤¤Ç¡×¤Èµã¤¤¤Æ¶«¤Ó¡¢¡Ö¤ª´ê¤¤¤À¤«¤é¡×¤È¤¹¤¬¤Ã¤¿¤¬¡¢Çû¤êÉÕ¤±¤Æ¤ª¤¯¤ï¤±¤Ë¤â¤¤¤«¤º¡¢·ë¶É¤ÏÈà¤Î¸ÀÍÕ¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
ÈÈ¹ÔÁ°Æü¤Ë¡ÖÃ¯¤è¤ê¤â°¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡Ä
¡¡11·î18Æü¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢É×¤Ï¡Ö¤Þ¤¿¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ø¹Ô¤¯¤±¤ì¤É¡¢º£²ó¤ÏÁ´¤¯°ã¤¦ÌÜÅª¤Ç½Ð¤«¤±¤ë¤Î¤À¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¥°¥í¡¼¥ê¥¢¤òÀâÆÀ¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¡£Æ±¤¸º¢¡¢¥Á¥ã¥Ã¥×¥Þ¥ó¤ÎÊìÊý¤ÎÁÄÊì¤¬¥Ï¥ï¥¤¤ËÍ·¤Ó¤ËÍè¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤ÇÁÄÊì¤Îµ¢¤ê¤Î¥Õ¥é¥¤¥È¤È°ì½ï¤Ë¥·¥«¥´¤Þ¤ÇÈô¤ó¤Ç¡¢¤½¤³¤Ç¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯ÊØ¤Ë¾è¤ê´¹¤¨¤ë·×²è¤Ë¤·¤¿¤È¸À¤¦¡£¤¢¤Þ¤ê¤Î´è¤Ê¤µ¤Ë¥°¥í¡¼¥ê¥¢¤Ï¤Ê¤¹¤¹¤Ù¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Á¥ã¥Ã¥×¥Þ¥ó¤ÎÁÄÊì¤Ï11·î22Æü¤ËÅþÃå¡¢12·î5Æü¤Þ¤ÇÂÚºß¤·¤¿¡£¥Þ¡¼¥¯¤Ï¥Ä¥¢¡¼¥¬¥¤¥É¤ò°ú¤¼õ¤±¤¿¡£
¡¡12·î6ÆüÅÚÍËÆü¤Ï½ÐÈ¯Æü¤À¤Ã¤¿¡£±«¤Ç¸òÄÌ½ÂÂÚ¤¬¤Ò¤É¤¯¥¿¥¯¥·¡¼¤¬ÃÙ¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢ÁÄÊì¤È°ì½ï¤Ë¶õ¹Á¤ËÃå¤¤¤¿»þ¤Ë¤Ï¤â¤¦½ÐÈ¯»þ´Ö¤¬Ç÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Þ¤Ç¤Ë¤Ïµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤«¤·¤é¡×
¡¡¤½¤¦¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¤¤¤ä¡¢1¥õ·î°Ê¾å¤Ï¤«¤«¤ë¤ÈÉ×¤Ï¸À¤¤¡¢µÞ¤¤¤Ç¥°¥í¡¼¥ê¥¢¤ò¥Ï¥°¤¹¤ë¤È¡¢¶õ¹Á¥²¡¼¥È¤Ë¸þ¤±¤ÆÁö¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡¡12·î7ÆüÌë10»þº¢¡¢É×¤ÏÅÅÏÃ¤·¤Æ¤¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â¼ä¤·¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¥°¥í¡¼¥ê¥¢¤¬ÅÚÍËÆü¤Ë°ì¿Í¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤¬¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¤«¿Ö¤¤¤¿¤±¤ì¤É¡¢ÊÌ¤ì¤®¤ï¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤ë¤è¤¦¤Ë¸À¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤òÏÍ¤Ó¤¿¡£º£²ó¤Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤ÏÅ·µ¤¤¬¤È¤Æ¤â¤è¤¯¡¢´¨¤¯¤Ê¤¤¡£Êì¥À¥¤¥¢¥ó¤ËÅÅÏÃ¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¬¤É¤ì¤Û¤É°¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤«ÅÁ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡£¤½¤¦¸À¤Ã¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢½ÐÈ¯´ÖºÝ¤Ë¸À¤Ã¤¿¤³¤È¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿¡£·¯¤ò¤É¤ì¤À¤±°¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¡£Ã¯¤è¤ê¤â°¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡£¤È¤¤Ë¤Ï¤½¤¦»×¤¨¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¾ï¤Ë¿´¤«¤é»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¡£
¥Æ¥ì¥Ó²èÌÌ¤ËÎ®¤ì¤¿¥Æ¥í¥Ã¥×
¡¡¥°¥í¡¼¥ê¥¢¤Ï¤Á¤ç¤¦¤É¥Ù¥Ã¥É¤ËÆþ¤Ã¤ÆÀ»½ñ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤³¤í¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÌäÂê¤Ï°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç²ò·è¤·¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ë¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£Èà¤â¤½¤ì¤ËÆ±°Õ¤·¡¢¾®¤µ¤ÊÀ»½ñ¤ò»ý¤Ã¤ÆÍè¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÎÉ¤¤ÅÅÏÃ¤À¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¼¡¤ÎÈÕ¤Î¥·¥ç¥Ã¥¯¤ÏÂç¤¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¢¤ì¤Ï12·î8Æü¡¢·îÍËÆü¤ÎÌë--¥°¥í¡¼¥ê¥¢¤Ï¤Ï¤Ã¤¤êµ²±¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö»Å»ö¤«¤éµ¢¤Ã¤Æ¡¢¥«¥¦¥Á¤ËºÂ¤Ã¤ÆÍ¼¿©¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤Á¤ç¤¦¤ÉÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¡ØÂçÁð¸¶¤Î¾®¤µ¤Ê²È¡Ù¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ä¹½÷¥á¥¢¥ê¡¼¤ÎÌÜ¤¬¸«¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÏÃ¤¬Å¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¾ìÌÌ¤Ç¡¢ÆÍÁ³¡¢²èÌÌ²¼¤Ë¡Ø¥¸¥ç¥ó¡¦¥ì¥Î¥ó¤¬·â¤¿¤ì¤¿¡£Çò¿ÍÃËÀ¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡Ù¤È¤¤¤¦¥Æ¥í¥Ã¥×¤¬¸«¤¨¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£»ä¤ÏÌÜ¤ÎÁ°¤¬¿¿¤Ã°Å¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ä¾´¶Åª¤Ë¡¢¤¢¤¢¡¢¤½¤ì¤Ï¥Þ¡¼¥¯¤Ë¤Á¤¬¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×
¡ÊÀÄÌÚ ÉÚµ®»Ò¡¿Web¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡Ê³°ÉôÅ¾ºÜ¡Ë¡Ë