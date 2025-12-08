¡Ö¼«Ê¬¤âÈï³²¼Ô¤Î1¿Í¤À¤Ã¤¿¡×¡ÈÅÛÎì¤òµá¤á¤ëÉ×¡É¤Î¤¿¤á¤Ë11¿Í¤ò»¦³²⋯¶¦ÈÈ¼Ô¤ÎºÊ¤¬¡Ö»à·º¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¶Ã¤¤ÎÍýÍ³¡Ê1980Ç¯Âå¡¦³¤³°¤Î¶§°»ö·ï¡Ë
¡¡1978Ç¯¤«¤é1980Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç11¿Í¤Î¼ã¼Ô¤¬»ÄÇ¦¤Ë»¦³²¤µ¤ì¤¿¡£ÈÈ¿Í¤Ï¥¸¥§¥é¥ë¥É¤È¥·¥ã¡¼¥ê¡¼¥ó¤Î¥®¥ã¥ì¥´É×ºÊ¡£ÍµÊ¡¤Ê²ÈÄí¤Ë°é¤Ã¤¿½÷À¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¶§°ÈÈºá¼Ô¤ËÊÑËÆ¤·¤¿¤Î¤«¡£¤½¤Î½Ð²ñ¤¤¤«¤éÂáÊá¤Þ¤Ç¤ÎÂÀ×¤òÄÉ¤¦¡£
¡Ú⋯¾×·â²èÁü⋯¡Û¡Ö´Å¤¤¥Þ¥¹¥¯¤Ç11¿Í¤ò»¦³²¡×ÍµÊ¡¤Ê¤ª¾îÍÍ¤ò¡Ö»¦¿Íµ´¡×¤ËÊÑ¤¨¤¿¡Ø¥ä¥Ð¤¤É×¡Ù¡ÚÀÅÛÎì¤¬Íß¤·¤«¤Ã¤¿¡Û
¿¿¤óÃæ¤Î½÷À¤¬¥·¥ã¡¼¥ê¡¼¥ó¡£11¿Í¤ò»¦³²¤·¤¿¶²¤ë¤Ù¤¼ê¸ý¤È¤Ï¡©¡¡©getty
¥¿¥¬¤¬³°¤ì¤¿2¿Í
¡¡¥¸¥§¥é¥ë¥É¡¦¥®¥ã¥ì¥´¤Ï1946Ç¯¡¢Çä½ÕÉØ¤Î»Ò¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡£ÍÄ¾¯´ü¤«¤éÊì¿Æ¤ÎµÒ¤«¤éÀÅªµÔÂÔ¤ò¼õ¤±¡¢13ºÐ¤Ç6ºÐ¤Î¾¯½÷¤ò¶¯´¯¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Áá¤¯¤«¤éÈÈºá¤ÎÆ»¤òÊâ¤ó¤À¡£¼«Ê¬¤ÎÌ¼¤Þ¤Ç¤â¥ì¥¤¥×¤·¡¢27²ó¤â¤ÎÂáÊá¾õ¤¬½Ð¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¤½¤ÎÈÈºáÎò¤ÏÄ¹¤¯Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Î¥·¥ã¡¼¥ê¡¼¥ó¤Ï1956Ç¯¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¥Á¥§¡¼¥ó¤ÎÉû¼ÒÄ¹¤òÉã¤Ë»ý¤ÄÍµÊ¡¤Ê²ÈÄí¤Ç°é¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¹â¹»Â´¶È¸å¡¢¼ò¤È¥É¥é¥Ã¥°¤ËÅ®¤ì¡¢Çä½ÕÉØ¤È¤Î3P¤òË¾¤à¤Ê¤É¤ÎÀÅªÓÏ¹¥¤«¤éºÇ½é¤Î·ëº§¤ÏÇËÃ¾¡£¤½¤Î¸å¤âÉÔÎÑ¤äÆ±À¤È¤Î´Ø·¸¤ËÁö¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î2¿Í¤¬½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï1977Ç¯9·î¤Î¥Ö¥é¥¤¥ó¥É¡¦¥Ç¡¼¥È¡£¥·¥ã¡¼¥ê¡¼¥ó¤Ï¥¸¥§¥é¥ë¥É¤ÎÃ¼Àµ¤ÊÍÆ»Ñ¤ÈË½ÎÏÅª¤ÊSM¥»¥Ã¥¯¥¹¤Ë¼æ¤«¤ì¡¢ÈÈºáÎò¤òÃÎ¤ê¤Ê¤¬¤é¤âÍâÇ¯½Õ¤Ë·ëº§¤·¤¿¡£
ºÇ½é¤Î»¦¿Í
¡¡Èà¤é¤ÎºÇ½é¤ÎÈÈ¹Ô¤Ï1978Ç¯6·î¡£16ºÐ¤Î¥µ¥ó¥É¥é¡¦¥Ð¥È¥é¡¼¤ò¥Í¥Ð¥À½£¤ÇÍ¶²ý¤·¡¢Ë½¹Ô¤ÎËö¤Ë¼Í»¦¤·¤¿¡£¤³¤ì¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¤ä¥Í¥Ð¥À½£¤Ç¼ã¤¤½÷À¤¿¤Á¤ò¼¡¡¹¤ÈÙÇÃ×¡£¥·¥ã¡¼¥ê¡¼¥ó¤¬À¼¤ò¤«¤±¤Æ¼Ö¤ËÍ¶¤¤¹þ¤ß¡¢¥¸¥§¥é¥ë¥É¤È¤È¤â¤ËË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤¿¤Î¤Á»¦³²¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¼ê¸ý¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Èà¤é¤ÎÈÈ¹Ô¤Ï1980Ç¯11·î¡¢¥¯¥ì¥¤¥°¡¦¥ß¥é¡¼¤È¥á¥¢¥ê¡¼¡¦¥µ¥ï¡¼¥º¤òÙÇÃ×¤·¤¿ºÝ¡¢ÌÜ·â¼Ô¤¬¥Ð¥ó¤Î¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤òµ²±¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ÇÈ¯³Ð¡£¤½¤Î¸å¡¢¥·¥ã¡¼¥ê¡¼¥ó¤¬¼Â²È¤ËÁ÷¤é¤ì¤¿°ÙÂØ¼ê·Á¤ò¼õ¤±¼è¤ê¤ËÍè¤¿¤È¤³¤í¤ò·Ù»¡¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£Èà½÷¤Ï»ÊË¡¼è°ú¤Ë±þ¤¸¤ÆÁ´¤Æ¤ò¼«¶¡¤·¡¢16Ç¯8¥ö·î¤Î·º¤ò¼õ¤±¤¿¤¬¡¢1997Ç¯¤Ë¼áÊü¤µ¤ì¡¢¸½ºß¤âÂ¸Ì¿¤Ç¤¢¤ë¡£
É×¤Ï¹öÃæ»à
¡¡°ìÊý¤Î¥¸¥§¥é¥ë¥É¤Ï»à·ºÈ½·è¤ò¼õ¤±¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¼¹¹Ô¤µ¤ì¤ëÁ°¤Î2002Ç¯¡¢56ºÐ¤Ç¤¬¤ó¤Ë¤è¤ê¹öÃæ»à¤·¤¿¡£
¡¡¥·¥ã¡¼¥ê¡¼¥ó¤Ï¸å¤Ë¡Ö¼«Ê¬¤Ï»¦¿Í¤òÈÈ¤·¤¿²Ã³²¼Ô¤À¤¬¡¢Æ±»þ¤Ë¥¸¥§¥é¥ë¥É¤ÎÈï³²¼Ô¤Î1¿Í¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÍµÊ¡¤Ê²ÈÄí¤ËÀ¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿½÷À¤¬¡¢¤Ê¤¼11¿Í¤â¤ÎÌ¿¤òÃ¥¤¦»¦¿Íµ´¤ËÊÑËÆ¤·¤¿¤Î¤«¡£¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢°¦¤ÈÉþ½¾¡¢ÀÅª²÷³Ú¤ÈË½ÎÏ¤¬Ê£»¨¤ËÍí¤ß¹ç¤¦°Ç¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
