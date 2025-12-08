¼«±ÒÂâ°÷¤¬¤ª¼êÊÁ¡ª¹âÎð½÷À¤ËË½¹Ô¤ÎÃË¤ò¥é¥ó¥Ë¥ó¥°Ãæ¤Ë¸½¹ÔÈÈÂáÊá¡ÄµÙ²ËÃæ¤ÎÎ¦¾å¼«±Ò´±¡¡²£ÉÍ»Ô
²£ÉÍ»Ô¤Î¥Ð¥¹Ää¤Ç¹âÎð½÷À¤ËË½¹Ô¤·¤¿ÃË¤òµÙ²ËÃæ¤Ë¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¼«±ÒÂâ°÷¤¬¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
8Æü¸á¸å0»þ¤´¤í¡¢²£ÉÍ»Ô¹ÁÆî¶è¤Ç¥Ð¥¹¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿70Âå¤Î½÷À¤¬ÆÍÁ³¡¢47ºÐ¤ÎÃË¤ËÆÍ¤Èô¤Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
½÷À¤Ë¥±¥¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Åö»þ¡¢¸½¾ìÉÕ¶á¤ò¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¤¿²£ÉÍ»ÔÆâ¤Ë¶ÐÌ³¤¹¤ëÎ¦¾å¼«±Ò´±¤¬ÃË¤ò¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÃË¤Ï¤½¤Î¸å¡¢¶î¤±¤Ä¤±¤¿·Ù»¡´±¤Ë°ú¤ÅÏ¤µ¤ì¡¢Ä´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡ÖÄÌ¤ê¤«¤«¤Ã¤¿»þ¤ËÊ¸¶ç¤ò¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤ÇÊ¢¤òÎ©¤Æ¤Æ²¥¤Ã¤¿¡×¤È¶¡½Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤ÏÃË¤¬Àº¿ÀÅª¤Ê¥È¥é¥Ö¥ë¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤Æ¿µ½Å¤ËÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£