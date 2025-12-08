°ë»³¤µ¤ä¤«¡¢¥«¡¼¥Ç¥£¥¬¥ó¤«¤éÌ¥ÏÇ¤ÎÈþÃ«´Ö¤¬¥Á¥é¥ê¡ªÇò¤¤ÁÇÈ©¤¬µ±¤¯¥Ê¥Á¥å¥é¥ëSHOTÈäÏª
¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤òÂ³¤±¡¢½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤âÂ¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¤¹¤ë°ë»³¤µ¤ä¤«¤¬10·î22Æü¤Ë¹ÖÃÌ¼Ò¤«¤éÈ¯Çä¤·¤¿¥Ç¥Ó¥å¡¼25¼þÇ¯¼Ì¿¿½¸¡ÖÍ¾±¤¡×¡£ÂçÈ¿¶Á¤Ë¤Ä¤¡¢Æ±ºî¥¢¥¶¡¼¥«¥Ã¥È¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¸ÂÄê¥«¥Ã¥È¤ÇÁ´ÅÀ¹½À®¤µ¤ì¤¿¡¢¡Ú¥Ç¥¸¥¿¥ë¸ÂÄê¡Û°ë»³¤µ¤ä¤«¥Ç¥Ó¥å¡¼25¼þÇ¯¼Ì¿¿½¸¥¢¥Ê¥¶¡¼¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¡Öafterglow¡×¤¬¡¢12·î5Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÁÖ¤ä¤«¤ÊÄ¬É÷¤ò´¶¤¸¤ëÁ¥¾åSHOT¤â¸ø³«
¡ÖÍ¾±¤¡×¤Ë¤Ï·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤°áÁõ¤ä¸«¤É¤³¤í¤¬Ê£¿ô¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Þ¤µ¤·¤¯¡È¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡É¤È¸À¤¨¤ë¡Öafterglow¡×¡£¡ÖÍ¾±¤¡×¤È¤Î°ã¤¤¤ò¸«Èæ¤Ù¤Æ¡¢³Ú¤·¤á¤ëÆâÍÆ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
º£²ó¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥«¥Ã¥È¤Ï¡¢¥±¥¢¥ó¥º¤Î¹ëÅ¡¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿ÀÖ¤¤¥«¡¼¥Ç¥£¥¬¥ó¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¡£¸÷¤È±Æ¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤¬Èþ¤·¤¯¡¢Ä«¤Î¸÷¤ò¼õ¤±¤ÆÇò¤¤ÁÇÈ©¤¬µ±¤¯1Ëç¤À¡£
¤â¤¦1¤Ä¤Ï¡¢¥±¥¢¥ó¥º¤ÎÆîÅì¤ËÉâ¤«¤Ö¥ê¥¾¡¼¥È¥¢¥¤¥é¥ó¥É¡¦¥Õ¥£¥Ã¥Ä¥í¥¤Åç¤Ø¸þ¤«¤¦Á¥¾å¤Ç»£¤é¤ì¤¿¡¢ÁÖ¤ä¤«¤ÊÄ¬É÷¤ò´¶¤¸¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£