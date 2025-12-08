NTTドコモは、「ドコモ MAX」、「ドコモ ポイ活 MAX」契約者を対象に、「SMTOWN」や「RIIZE」などのアーティストのライブイベントチケットを限定販売する。合わせて、「NCT WISH」のライブチケットを抽選でプレゼントするキャンペーン実施する。

特典対象の公演は、SMTOWNが「SMTOWN LIVE 2025-26 in FUKUOKA」、RIIZEが「2026 RIIZE CONCERT TOUR [RIIZING LOUD] Special Edition in TOKYO DOME」、NCT WISHが「NCT WISH 1st CONCERT TOUR INTO THE WISH : Our WISH in JAPAN」アリーナ公演となる。応募期間と応募先URL、特典内容は公演により異なる。

また、2026年2月以降に「Lemino」で、SM ENTERTAINMENT JAPAN所属アーティスト出演の映像コンテンツの配信も予定されている。

同社は本キャンペーンについて、2026年2月に行われる「ドコモ MAX」「ドコモ ポイ活MAX」の特典対象サービス拡充の一環としている。