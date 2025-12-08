J1¤Î11¡¦12·îÅÙMVP¤Ï¼¯Åç¤òÍ¥¾¡¤ØÆ³¤¤¤¿¥ì¥ª¡¦¥»¥¢¥é¡ª¡¡·î´ÖÍ¥½¨´ÆÆÄ¤Ïµ´ÌÚÃ£¡¢¥Ù¥¹¥È¥»¡¼¥Ö¤ÏGKÁáÀîÍ§´ð
¡¡J¥ê¡¼¥°¤Ï8Æü¡¢11¡¦12·îÅÙ¤Î¡Ö2025ÌÀ¼£°ÂÅÄJ¥ê¡¼¥° KONAMI·î´ÖMVP¡×¡¢¡Ö2025ÌÀ¼£°ÂÅÄJ¥ê¡¼¥° ·î´Ö¥Ù¥¹¥È¥´¡¼¥ë¡×¡¢¡Ö2025ÌÀ¼£°ÂÅÄJ¥ê¡¼¥° ·î´ÖÍ¥½¨´ÆÆÄ¾Þ¡×¡¢¡Ö2025ÌÀ¼£°ÂÅÄJ¥ê¡¼¥°·î´Ö¥ä¥ó¥°¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¾Þ¡×¡¢¡Ö2025ÌÀ¼£°ÂÅÄJ¥ê¡¼¥° ·î´Ö¥Ù¥¹¥È¥»¡¼¥Ö¾Þ¡×¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡J1¥ê¡¼¥°¤Î·î´ÖMVP¤Ï¡¢2025ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°¤ÇÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤«¤é¡¢FW¥ì¥ª¡¦¥»¥¢¥é¤¬ÄÌ»»4ÅÙÌÜ¤Î¼õ¾Þ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¥ì¥ª¡¦¥»¥¢¥é¤Ï¾¡¤Æ¤ÐÍ¥¾¡¤¬·è¤Þ¤ëºÇ½ªÀá¤Î²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹Àï¤Ç¡¢2¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¤Æ2¡Ý1¤Ç¤ÎÇòÀ±¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¡£J¥ê¡¼¥°Áª¹Í°Ñ°÷²ñ¤ÎGAKU-MCÆÃÇ¤°Ñ°÷¤Ï¡ÖÍ¥¾¡¤ò·è¤á¤¿ºÇ½ªÀá¥Þ¥ê¥Î¥¹Àï¤Îº²¤Î2ÅÀ¡£¿´¤¬¿Ì¤¨¤Þ¤·¤¿¡£Ê¸¶ç¤Ê¤¤MVP¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Í¥¾¡¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Î¤¨¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢9Ç¯¤Ö¤ê9ÅÙÌÜ¤ÎJ1À©ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¼¯Åç¤«¤é¤Ï¡¢·î´ÖÍ¥½¨´ÆÆÄ¾Þ¤Ëµ´ÌÚÃ£´ÆÆÄ¡¢·î´Ö¥Ù¥¹¥È¥»¡¼¥Ö¾Þ¤ËGKÁáÀîÍ§´ð¤âÁª½Ð¡£ÁáÀî¤Î¥Ù¥¹¥È¥»¡¼¥Ö¤Ï¡¢11·î30Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Âè37ÀáÅìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£Àï¡Ê¡û1¡Ý0¡Ë¤Î32Ê¬¡¢MF¾¾¶¶Í¥°Â¤Î¥·¥å¡¼¥È¤ËÂÐ¤¹¤ë¥»¡¼¥Ö¤¬Áª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡J2¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï¡¢11¡¦12·îÅÙ¤Î4»î¹ç¤ò3¾¡1Ê¬¤ÈÌµÇÔ¤Ç¶î¤±È´¤±¤¿¥â¥ó¥Æ¥Ç¥£¥ª»³·Á¤«¤é¡¢MFÅÚµïÀ»¿¿¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£ÅÚµï¤Ï11·î9Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Âè36ÀáFCº£¼£Àï¤ò½ü¤¯3»î¹ç¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì1¥´¡¼¥ë¤º¤Ä¤òÃ¥¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢»³·Á¤Î¹¶·â¿Ø¤ò¤±¤ó°ú¤·¤¿¡£J2¤Î¥Ù¥¹¥È¥»¡¼¥Ö¤Ï¡¢29Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ºÇ½ªÀá¤Ç¡¢ÆÁÅç¥ô¥©¥ë¥Æ¥£¥¹¤ÎFW¥È¥Ë¡¼¡¦¥¢¥ó¥Ç¥ë¥½¥ó¤Î¥·¥å¡¼¥È¤ò¡È´éÌÌ¥»¡¼¥Ö¡É¤ÇÎ¿¤®¡¢V¡¦¥Õ¥¡¡¼¥ì¥óÄ¹ºê¤òJ1¾º³Ê¤Ø¤ÈÆ³¤¤¤¿GK¸åÆ£²íÌÀ¤¬Áª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢·î´Ö¥Ù¥¹¥È¥´¡¼¥ë¤Ï¡¢ºÇ½ªÀá¤Î¥Ö¥é¥¦¥Ö¥ê¥Ã¥Ä½©ÅÄÀï¤ò4¡Ý1¤ÇÀ©¤·¡¢´ñÀ×¤Î»ÄÎ±¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¥«¥¿¡¼¥ìÉÙ»³¤«¤é¡¢MFµµÅÄÊâÌ´¤¬¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë»ÅÎ±¤á¤¿°ì·â¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡J3¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï¡¢10·î¤Î»î¹ç¤â´Þ¤á¤ë¤È6Ï¢¾¡¤Ç¥·¡¼¥º¥ó¤ò½ª¤¨¤¿¥¶¥¹¥Ñ·²ÇÏ¤«¤é¡¢·î´ÖMVP¤ËMFÀ¾Â¼¶³»Ë¡¢·î´ÖÍ¥½¨´ÆÆÄ¾Þ¤Ë²ÅÄÍ¥´ÆÆÄ¡¢·î´Ö¥ä¥ó¥°¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¾Þ¤ËMF¾®ÃÝÃÎ²¸¤¬µ±¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡11¡¦12·îÅÙ¤Î³Æ¾Þ¼õ¾Þ¼Ô°ìÍ÷¤Ï²¼µ¤ÎÄÌ¤ê¡£
J1¡§¥ì¥ª¡¦¥»¥¢¥é¡Ê¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¡Ë
¢¨¼õ¾Þ²ó¿ô¡§4²óÌÜ
J2¡§ÅÚµïÀ»¿¿¡Ê¥â¥ó¥Æ¥Ç¥£¥ª»³·Á¡Ë
¢¨¼õ¾Þ²ó¿ô¡§2²óÌÜ
J3¡§À¾Â¼¶³»Ë¡Ê¥¶¥¹¥Ñ·²ÇÏ¡Ë
¢¨¼õ¾Þ²ó¿ô¡§½é¼õ¾Þ
J1¡§ºÙÃ«¿¿Âç¡ÊÇð¥ì¥¤¥½¥ë¡Ë
¢¨¼õ¾Þ²ó¿ô¡§½é¼õ¾Þ
¢§2025Ç¯11·î30Æü¡¡Âè37Àá¡¡¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ãvsÇð¥ì¥¤¥½¥ë¡¡55Ê¬¤ÎÆÀÅÀ
J2¡§µµÅÄÊâÌ´¡Ê¥«¥¿¡¼¥ìÉÙ»³¡Ë
¢¨¼õ¾Þ²ó¿ô¡§½é¼õ¾Þ
¢§2025Ç¯11·î29Æü¡¡Âè38Àá¡¡¥«¥¿¡¼¥ìÉÙ»³vs¥Ö¥é¥¦¥Ö¥ê¥Ã¥Ä½©ÅÄ¡¡90¡Ü3Ê¬¤ÎÆÀÅÀ
J3¡§Á°ÅÄÂÙÎÉ¡ÊSCÁêÌÏ¸¶¡Ë
¢¨¼õ¾Þ²ó¿ô¡§½é¼õ¾Þ
¢§2025Ç¯11·î16Æü¡¡Âè36Àá¡¡SCÁêÌÏ¸¶vsFCÎ°µå¡¡73Ê¬¤ÎÆÀÅÀ
J1¡§µ´ÌÚÃ£´ÆÆÄ¡Ê¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¡Ë
¢¨¼õ¾Þ²ó¿ô¡§9²óÌÜ
J2¡§°ÂÃ£Î¼´ÆÆÄ¡Ê¥«¥¿¡¼¥ìÉÙ»³¡Ë
¢¨¼õ¾Þ²ó¿ô¡§½é¼õ¾Þ
J3¡§²ÅÄÍ¥´ÆÆÄ¡Ê¥¶¥¹¥Ñ·²ÇÏ¡Ë
¢¨¼õ¾Þ²ó¿ô¡§½é¼õ¾Þ
J1¡§ÆîÌîÍÚ³¤¡Ê¥¬¥ó¥ÐÂçºå¡Ë
¢¨¼õ¾Þ²ó¿ô¡§½é¼õ¾Þ
J2¡§»³ËÜºùÂç¡Ê¥ì¥Î¥Õ¥¡»³¸ýFC¡Ë
¢¨¼õ¾Þ²ó¿ô¡§2²óÌÜ
J3¡§¾®ÃÝÃÎ²¸¡Ê¥¶¥¹¥Ñ·²ÇÏ¡Ë
¢¨¼õ¾Þ²ó¿ô¡§½é¼õ¾Þ
J1¡§ÁáÀîÍ§´ð¡Ê¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¡Ë
¢¨¼õ¾Þ²ó¿ô¡§4²óÌÜ
¢§2025Ç¯11·î30Æü¡¡Âè37Àá¡¡Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£vs¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¡¡32Ê¬¤Î¥»¡¼¥Ö
J2¡§¸åÆ£²íÌÀ¡ÊV¡¦¥Õ¥¡¡¼¥ì¥óÄ¹ºê¡Ë
¢¨¼õ¾Þ²ó¿ô¡§½é¼õ¾Þ
¢§2025Ç¯11·î29Æü¡¡Âè38Àá¡¡ÆÁÅç¥ô¥©¥ë¥Æ¥£¥¹vsV¡¦¥Õ¥¡¡¼¥ì¥óÄ¹ºê¡¡90¡Ü7Ê¬¤Î¥»¡¼¥Ö
J3¡§²¬ËÜµýÌé¡Ê¥Æ¥²¥Ð¥¸¥ã¡¼¥íµÜºê¡Ë
¢¨¼õ¾Þ²ó¿ô¡§½é¼õ¾Þ
¢§2025Ç¯11·î23Æü¡¡Âè37Àá¡¡¥Æ¥²¥Ð¥¸¥ã¡¼¥íµÜºêvsFC´ôÉì¡¡34Ê¬¤Î¥»¡¼¥Ö
