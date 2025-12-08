¡Ö·è¤·¤Æ½çÉ÷ËþÈÁ¤Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¿ÍÀ¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ä¡×¶ì¤·¤¤»þ´ü¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¹ñ»Î´ÜÂç¤Ç¡È10¥´¡¼¥ë¡¦10¥¢¥·¥¹¥È¡É¤Î22ºÐMF¤¬»³·Á¤Ë²ÃÆþÆâÄê
¡¡2025Ç¯12·î£¸Æü¡¢¥â¥ó¥Æ¥Ç¥£¥ª»³·Á¤¬¿·ÀïÎÏ¤ò³ÍÆÀ¡£¹ñ»Î´ÜÂç¤ÎMFÅÄÃæ»ãÆ±¤Î26Ç¯²ÃÆþÆâÄê¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡2003Ç¯£µ·î22ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤ÎÅÄÃæ¤Ï½ÕÉ÷JFC¡¢COSPA¡Ê¸½LAVIZON¡Ë¡¢¿À¸ÍÎÍ¹°¹â¹»¤ò·Ð¤Æ¡¢¸½ºß¤Ï¹ñ»Î´ÜÂç³Ø¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£µ¨¤Î´ØÅìÂç³Ø¥ê¡¼¥°£±Éô¤Ç¤Ï10¥´¡¼¥ë¡¢10¥¢¥·¥¹¥È¤ò·è¤á¡¢¥¢¥·¥¹¥È²¦¤Ëµ±¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤Î·èÄê¤ò¼õ¤±¡¢ËÜ¿Í¤Ï´î¤Ó¤òÏª¤ï¤Ë¤·¤¿¡£
¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢2026¥·¡¼¥º¥ó¤è¤ê¥â¥ó¥Æ¥Ç¥£¥ª»³·Á¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¹ñ»Î´ÜÂç³Ø¤ÎÅÄÃæ»ãÆ±¤Ç¤¹¡£ÍÄ¤¤º¢¤«¤é¤ÎÌÜÉ¸¤Ç¤¢¤Ã¤¿¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤È¤¤¤¦¥¥ã¥ê¥¢¤ò¥â¥ó¥Æ¥Ç¥£¥ª»³·Á¤Ç»Ï¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤òÂçÊÑ´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£
·è¤·¤Æ½çÉ÷ËþÈÁ¤Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¿ÍÀ¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¿¤³¤È¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤¦¤·¤ÆÌÜÉ¸¤ò³ð¤¨¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç±þ±ç¤·»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Í§¿Í¤ä¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¡¢»ØÆ³¼Ô¤Î³§ÍÍ¡¢´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Á´¤Æ¤ÎÊý¡¹¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¤½¤·¤Æ¡¢¤É¤ó¤Ê»þ¤Ç¤â°ìÈÖ¤Ë»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿²ÈÂ²¤Ë¤â¿¼¤¯´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´¶¼Õ¤È¸¬µõ¤Êµ¤»ý¤Á¤òËº¤ì¤º¡¢¥×¥íÁª¼ê¤È¤·¤Æ¤Î¼«³Ð¤ÈÀÕÇ¤¤ò»ý¤Ã¤ÆÅØÎÏ¤ò½Å¤Í¡¢¥â¥ó¥Æ¥Ç¥£¥ª»³·Á¤ÎÎÏ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦Æü¡¹Àº¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§ÍÍ¡¢±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×
¡¡¥ë¡¼¥¥¤¥ä¡¼¤«¤é¤Î³èÌö¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£
