¡ÚÂ³Êó¡Û¾èÍÑ¼Ö¤ÎÁ°ÊýÂçÇË¡¡50Âå¤È¤ß¤é¤ì¤ë±¿Å¾¼ê»àË´¡¡¥À¥ó¥×¥«ー¤ÈÀµÌÌ¾×ÆÍ¤«¡¡»¥ËÚ»ÔÅì¶è
»¥ËÚ»ÔÅì¶è¤Ç£±£²·î£¸ÆüÄ«¡¢¥À¥ó¥×¥«ー¤È¾èÍÑ¼Ö¤¬¾×ÆÍ¤¹¤ë»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¡¢¾èÍÑ¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿£µ£°Âå¤È¤ß¤é¤ì¤ëÃËÀ¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Á°Êý¤¬ÂçÇË¤·¤¿¾èÍÑ¼Ö¡£
¥¨¥¢¥Ð¥Ã¥°¤âºîÆ°¤·¡¢¾×·â¤ÎÂç¤¤µ¤òÊª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»¥ËÚ»ÔÅì¶èÅì´çÍèÄ®¤Ç¸áÁ°£·»þ£µ£°Ê¬¤´¤í¡¢¡Ö¼ÖÆ±»Î¤Î¸òÄÌ»ö¸Î¤Ç¡¢¿Í¤¬¶´¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¾ÃËÉ¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥À¥ó¥×¥«ー¤È¾èÍÑ¼Ö¤¬ÀµÌÌ¾×ÆÍ¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¡¢¾èÍÑ¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿£µ£°Âå¤È¤ß¤é¤ì¤ëÃËÀ¤¬ÈÂÁ÷Àè¤ÎÉÂ±¡¤Ç»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Åö»þ¡¢Ï©ÌÌ¤ÏÅà·ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ù»¡¤Ï¤É¤Á¤é¤«¤¬¥¹¥ê¥Ã¥×¤·¤¿²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤È¤ß¤Æ»ö¸Î¤Î¾õ¶·¤ò¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
