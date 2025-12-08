²øÏÓ¥¹¥¯¡¼¥Ð¥ë¤Ï¥È¥ì¡¼¥ÉÊü½Ð¤¬ÂÅÅö¡©¡¡ÊÆµå³¦¤Ç¹¤Þ¤ë¥É·³ÅÅ·â²ÃÆþ¤Î²ÄÇ½À¡Ö3Ï¢ÇÆ¤Î²ÄÇ½À¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¹â¤Þ¤ë¡×
Íè¥ª¥Õ¤ÎFA¸å¤Ë»Ë¾åºÇ¹â³Û¤Î·ÀÌó¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤µ¤ì¤ë¥¹¥¯¡¼¥Ð¥ë(C)Getty Images
¡¡¸½ÃÏ»þ´Ö12·î8Æü¤«¤éÊÆ¥Õ¥í¥ê¥À½£¥ª¡¼¥é¥ó¥É¤Ç¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤¬¤¤¤è¤¤¤è³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£MLB¤Î³ÆµåÃÄ´´Éô¡¢¤½¤·¤ÆÂåÍý¿Í¤¿¤Á¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤¹¤ëÆ±²ñµÄ¤Ï¡¢¤·Îõ¤Ê·ÀÌó¸ò¾Ä¤Î¾ì¤Ë¤â¤Ê¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÀ¤³¦°ì¤Î½÷¿À¤¿¤Á¡ª¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó¤é¡ÈMVPÉ×¿Í3¥·¥ç¥Ã¥È¡É¤ò¸«¤ë
¡¡ÊÆµå³¦¤ÏËè¥ª¥Õ¤Î¤è¤¦¤Ë¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¥¥Ã¥«¥±¤ËÂçÊªFA¤ä¥È¥ì¡¼¥É¤¬°ìµ¤¤Ë¿Ê¤à·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¡£¤æ¤¨¤Ë¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤Î°ÜÀÒÊóÆ»¤â²áÇ®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡FAÁª¼ê¤¿¤Á¤òÃæ¿´¤Ë³ÍÆÀÏÀÁè¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ëÃæ¡¢¾®¤µ¤¯¤Ê¤¤ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤ÎºÇ¶¯º¸ÏÓ¥¿¥ê¥¯¡¦¥¹¥¯¡¼¥Ð¥ë¤ÎÆ°ÀÅ¤À¡£Íèµ¨¤ËFA¥¤¥ä¡¼¤ò·Þ¤¨¤ë28ºÐ¤À¤¬¡¢µåÃÄ¤È¤Î·ÀÌó±äÄ¹¤Ë¸þ¤±¤¿¸ò¾Ä¤ÏÆñ¹Ò¡£1²¯7000Ëü¥É¥ë¡ÊÌó256²¯±ß¡Ëµ¬ÌÏ¤ÎÂç·¿·ÀÌó¤òÄó¼¨¤µ¤ì¤¿ËÜ¿ÍÂ¦¤È¤Î´Ö¤Ë¤Ï¡¢Ìó2²¯5000Ëü¥É¥ë¡ÊÌó376²¯±ß¡Ë°Ê¾å¤Î³«¤¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÌµÏÀ¡¢¼ÂÎÏ¤Ïµ¿¤¤¤ÎÍ¾ÃÏ¤¬¤Ê¤¤¡£2Ç¯Ï¢Â³¤Ç¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿2025Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤â31»î¹ç¤ËÀèÈ¯¤·¤Æ¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤ÎËÉ¸æÎ¨2.21¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢241Ã¥»°¿¶¡ÊÆ±2°Ì¡Ë¡¢¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¥¹¥¿¡¼¥È21²ó¡ÊÆ±2°Ì¥¿¥¤¡Ë¡¢13¾¡¡ÊÆ±6°Ì¥¿¥¤¡Ë¤È¸®ÊÂ¤ß¥Ï¥¤¥¹¥¿¥Ã¥Ä¤òµÏ¿¡£Ì¾¼Â¤È¤â¤Ëµå³¦ºÇ¶¯¿å½à¤Î¥¨¡¼¥¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤È¤·¤Æ¤Ï¥¹¥¯¡¼¥Ð¥ë¤òÄ¹´üÅª¤Ë°ú¤Î±¤á¤¿¤¤°Õ¸þ¤À¤¬¡¢·Ð±Äµ¬ÌÏ¤Ï·è¤·¤ÆÂç¤¤¯¤Ï¤Ê¤¤¡£²¾¤Ë»³ËÜÍ³¿¤¬¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÈÄù·ë¤·¤¿¡ÖÅê¼ê»Ë¾åºÇ¹â³Û¡Ê12Ç¯Áí³Û3²¯2500Ëü¥É¥ë¡áÌó495²¯±ß¢¨Åö»þ¤Î¥ì¡¼¥È¡Ë¡×¤òÄ¶¤¨¤ëµ¬ÌÏ¤Î·ÀÌó¤òÍ×µá¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÁíÇ¯Êð¤â°µÇ÷¤µ¤ì¤«¤Í¤Ê¤¤¡£¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢¸«ÊÖ¤ê¤¬·×»»¤Ç¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢¥È¥ì¡¼¥É¤ò»î¤ß¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡È¸½¼ÂÅª¡É¤Ç¤Ï¤¢¤ë¡£
¡¡¹«¤Ç¤Ï¥È¥ì¡¼¥É¤Î²ÄÇ½À¤ò»ØÅ¦¤¹¤ëÀ¼¤¬Æü¤ËÆü¤Ë¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¶É¡ØESPN¡Ù¤Î¥Ð¥¹¥¿¡¼¡¦¥ª¥ë¥Ë¡¼µ¼Ô¤Ï¡Ö¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Ï¥¹¥¯¡¼¥Ð¥ë¤¬¥Ç¥È¥í¥¤¥È¤ËÎ±¤Þ¤ë¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤òÊø¤¹µ¤ÇÛ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡Ö¥È¥ì¡¼¥É¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ë´Ø¤¹¤ëÂ¾µåÃÄ¤È¤Î¶¨µÄ¤ÏÂ³¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¡£¡Ö¼ÂºÝ¤ËÈà¤ò¥È¥ì¡¼¥É¤ÇÊü½Ð¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÉÔÆ©ÌÀ¤Ê¤Þ¤Þ¤À¡£¤·¤«¤·¡¢¤´ÁÛÁü¤ÎÄÌ¤ê¡¢·ÀÌó±äÄ¹¤ËºÝ¤·¤Æ¡Ê¥¹¥¯¡¼¥Ð¥ëÂ¦¤«¤é¡ËÍ×µá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë·ÀÌó¶â¤ÏÇüÂç¤À¡×¤È¸«ÄÌ¤·¤¿¡£
¡Ö¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Ï¡¢Èà¤ò¡Ø»Ä¤¹¡Ù¤ÈÈ¯É½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¤³¤Î¥ª¥Õ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¥È¥ì¡¼¥É¸ò¾Ä¤òÂÇ¤ÁÀÚ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£Èà¤Ï2026Ç¯¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇÂç¤Îº¹ÊÌ²½Í×°ø¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢²¾¤Ë¥È¥ì¡¼¥É¤ò¼Â¸½¤µ¤»¤ë¤Ê¤é¡¢Êü½Ð¤Ë¸«¹ç¤¦Âç¤¤Ê¸«ÊÖ¤ê¤òÆÀ¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡×
¡¡¤³¤Î¥ª¥ë¥Ë¡¼µ¼Ô¤Î¡ÈÊ¬ÀÏ¡É¤òÅÁ¤¨¤¿ÊÆ»ï¡ØSports Illustrated¡Ù¤Ï¡Ö¥¹¥¯¡¼¥Ð¥ë¤Î¥È¥ì¡¼¥É²ÁÃÍ¤ò¸«¶Ë¤á¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¡×¤È¶¯Ä´¡£¤½¤·¤Æ¡¢°ìÉô¤ÇÓñ¤«¤ì¤ë¡ÈÀ¤³¦°ì·³ÃÄ¡É¤Ø¤ÎÅÅ·âÅª¤Ê²ÃÆþ¤ËÀÚ¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ö¥¹¥¯¡¼¥Ð¥ë¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¸½ºß¤ÎMLB¤ÇºÇ¹â¤ÎÅê¼ê¤À¤¬¡¢µåÃÄ¤È¤Î·ÀÌó¤Ï»Ä¤ê1Ç¯¤·¤«¤Ê¤¤¡£¤³¤Îº¸ÏÓ¤¬¡¢Íè¥ª¥Õ¤ÎFA»Ô¾ì¤ÇµÏ¿ÇË¤ê¤Î·ÀÌó¤òµá¤á¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È¤Ê¤ë¤È¡¢»ö¼Â¾å1Ç¯´Ö¤Î¥ì¥ó¥¿¥ë·ÀÌó¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¡£¤½¤Î²ÁÃÍ¤ò¸«¶Ë¤á¤ë¤Î¤ÏÍÆ°×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¡¢Íè¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¼ÂÎÏÇÉÅê¼ê¤¿¤Á¤¬Î¥Ã¦¤«¤éÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¡¢ÀèÈ¯Åê¼ê¤ÎÁý¶¯¤ÏÉ¬¤º¤·¤âµÊ¶Û¤Î²ÝÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¡¢¥¹¥¯¡¼¥Ð¥ë¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ì¤Ð¥Á¡¼¥à¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º3Ï¢ÇÆ¤Î²ÄÇ½À¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¹â¤Þ¤ë¡£Èà¤¬¥ä¥Þ¥â¥È¡¢¥¹¥Í¥ë¡¢¥ª¥ª¥¿¥Ë¡¢¥°¥é¥¹¥Î¡¼¤ÈÊÂ¤Ù¤Ð¡¢Í¥½¨¤ÊÅê¼ê¿Ø¤ò¤è¤ê³Î¸Ç¤¿¤ë¤â¤Î¤Ø¤È¾º²Ú¤µ¤»¤ëÂ¸ºß¤È¤Ê¤ë¡×
¡¡²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢ÂçÊªº¸ÏÓ¤Î¥Ó¥Ã¥°¥È¥ì¡¼¥É¤Ï¼Â¸½¤¹¤ë¤Î¤«¡£¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°°Ê¹ß¤Ë¿Ê¤à¤Ç¤¢¤í¤¦¸ò¾Ä¤Î¹ÔÊý¤«¤éÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡£
