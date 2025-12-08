Åì¤äÀ¾¤ÎÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¡¡´¥Áç¤ËÃí°Õ
9Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Ï¡¢ËÌÆüËÜ¤äËÌÎ¦¤Ç¤Ï½ê¡¹¤ÇÀã¤ä±«¤¬¹ß¤ê¡¢Íë¤òÈ¼¤¦½ê¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¶áµ¦ÆüËÜ³¤Â¦¤«¤é»³±¢¤Ç¤Ï±À¤¬¹¤¬¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢Ãëº¢¤Þ¤Ç¤Ï½ê¤Ë¤è¤ê¤Ë¤ï¤«±«¤ä¤Ë¤ï¤«Àã¤¬¤¢¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£ÅìÆüËÜÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤ÏÀ²¤ì¤ë½ê¤¬Â¿¤¤¤â¤Î¤Î¡¢»³±è¤¤¤Ç¤Ï½ê¤Ë¤è¤ê¤Ë¤ï¤«Àã¤¬¤¢¤ê¡¢°ËÆ¦½ôÅç¤Ç¤Ï½ê¤Ë¤è¤ê¤Ë¤ï¤«±«¤äÍë±«¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£À¾ÆüËÜÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤ä¶å½£ËÌÉô¤Ï³µ¤ÍÀ²¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÆîÀ¾½ôÅç¤âÀ²¤ì¤ë½ê¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀèÅç½ôÅç¤Ç¤Ï½ê¤Ë¤è¤ê¤Ë¤ï¤«±«¤¬¤¢¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
ÅìÆüËÜ¤äÀ¾ÆüËÜ¤ÎÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤Ç¤Ï¡¢9Æü¤ÎÍ½ÁÛºÇ¾®¼¾ÅÙ¤Ï30¡óÁ°¸å¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤·¤Ð¤é¤¯±«¤Î¹ß¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÃÏ°è¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢²Ð¤Î¸µ¤Î´ÉÍý¤Ë¤ªµ¤¤ò¤Ä¤±¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Êµ¤¾ÝÍ½Êó»Î¡¦µÈÅÄ ¿®Íº¡Ë