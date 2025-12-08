Æü´Ú»º¶È³¦¡¢¾¯»Ò²½ÂÐºö¤Ç¶¨ÎÏ¡¡ºÑ½£Åç¥µ¥ß¥Ã¥È¡Ö¶¦¤Ë²ò·èÌÏº÷¡×
¡¡¡ÚºÑ½£Åç¶¦Æ±¡ÛÆüËÜ¾¦¹©²ñµÄ½ê¤ÈÂç´Ú¾¦¹©²ñµÄ½ê¤¬8Æü¡¢´Ú¹ñ¡¦ºÑ½£Åç¤ÇÂè14²ó¡ÖÆü´Ú¾¦¹©²ñµÄ½ê¼óÇ¾²ñµÄ¡×¤ò³«¤¤¤¿¡£¹ñ¸òÀµ¾ï²½60¼þÇ¯¤Îº£Ç¯¤Ï¡ÖÌ¤Íè»Ö¸þ¤Î¶¨ÎÏ¡×¤¬¥Æ¡¼¥Þ¡£¾¯»Ò¹âÎð²½¤Ê¤É¶¦ÄÌ¤Î²ÝÂê¤ò½ä¤ê¡¢»º¶È³¦¤â¡Ö»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê²ò·èºö¤ò¶¦¤ËÌÏº÷¤¹¤ë¡×¤Ê¤É¤È¤¹¤ë¶¦Æ±À¼ÌÀ¤òºÎÂò¤·¤¿¡£
¡¡¾®ÎÓ·ò²ñÆ¬¡Ê»°É©¾¦»öÁêÃÌÌò¡Ë¤Ï¡Ö»º¶È³¦¤âÊâÄ´¤ò¹ç¤ï¤»²ò·èºö¤òÌÏº÷¤·¤¿¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£ÖÃÂÙ¸»²ñÄ¹¡ÊSK¥°¥ë¡¼¥×²ñÄ¹¡Ë¤Ï¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¶¦Æ±¹ØÆþ¤Ê¤É¤Ç¡Ö¼Ò²ñÅª¡¢·ÐºÑÅªÈñÍÑ¤ò¸º¤é¤»¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡ÀÄ¿¹¾¦¹©²ñµÄ½ê¤ÎÁÒ¶¶½ãÂ¤²ñÆ¬¤ÏºÑ½£¾¦¹©²ñµÄ½ê¤È»ÐËå¶¨Äê¤ò·ë¤ó¤À¤ÈÀâÌÀ¡£ÀçÂæ¾¦¹©²ñµÄ½ê¤ÎÆ£ºê»°Ïº½õ²ñÆ¬¤Ï¸òÎ®³èÀ²½¤Ë´üÂÔ¤ò¼¨¤·¤¿¡£