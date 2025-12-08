¥Ñ¥ó¥À¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó½éÃÂÀ¸¡¡¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Ç¡¢Ãæ¹ñÂßÍ¿
¡¡¡Ú¥¸¥ã¥«¥ë¥¿¶¦Æ±¡Û¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Î¼óÅÔ¥¸¥ã¥«¥ë¥¿ÆîÊý¥Ü¥´¡¼¥ë¤ÎÆ°Êª±à¤Ï7Æü¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥È¥Ñ¥ó¥À¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬¹ñÆâ¤Ç½é¤á¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤ÈÈ¯É½¡¢¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£Ãæ¹ñ¤¬Î¾¿Æ2Æ¬¤ò2017Ç¯¤«¤éÂßÍ¿¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Ï11·î27Æü¤ËÃÂÀ¸¡£¥×¥é¥Ü¥¦¥©ÂçÅýÎÎ¤¬¡Öµ³»Î¡×¤ä¡Ö±ÑÍº¡×¤Î°ÕÌ£¤ò¹þ¤á¡Ö¥µ¥È¥ê¥ª¡¦¥¦¥£¥é¥¿¥Þ¡×¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤¿¡£°¦¾Î¤Ï¡Ö¥ê¥ª¡×¡£Æ°Êª±à¤Ï¡ÖÃæ¹ñ¤È¤Î¶¦Æ±¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î·ë¾½¤À¡×¤ÈÀ®²Ì¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ÏÍèÇ¯¤Î°ìÈÌ¸ø³«¤òÍ½Äê¤¹¤ë¡£Æ°Êª±à¤Ï¡Ö¥¿¥Þ¥ó¡¦¥µ¥Õ¥¡¥ê¡¦¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¡×¡£¥Ñ¥ó¥ÀµÜÅÂ¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë3³¬·ú¤Æ¤ÎÀìÍÑ»ÜÀß¤Ç2Æ¬¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¿¡£