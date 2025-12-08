Ãæ¹ñ³°Ì³¾ÊÊóÆ»´±¡Ö·±Îý»þ¥ì¡¼¥À¡¼ºîÆ°¤Ï°ìÈÌÅª¤Ê¹Ô°Ù¤À¡×¥ì¡¼¥À¡¼¾È¼Í¤ÎÀµÅöÀ¼çÄ¥
¡Ö·±Îý»þ¤ËÃµº÷¥ì¡¼¥À¡¼¤òºîÆ°¤µ¤»¤ë¤Î¤Ï¡¢³Æ¹ñ¤Ç°ìÈÌÅª¤Ê¹Ô°Ù¤Ç¡¢°ÂÁ´¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÀµ¾ï¤ÊÁàºî¤À¡×
Ãæ¹ñ³°Ì³¾Ê¤ÎÊóÆ»´±¤Ï8Æü¤Î²ñ¸«¤Ç¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¡¢Ãæ¹ñ·³µ¡¤Ë¤è¤ë¥ì¡¼¥À¡¼¾È¼Í¤ÎÀµÅöÀ¤ò¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¡ÖÌäÂê¤Î³Ë¿´¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÀïÆ®µ¡¤¬ÌµÃÇ¿¯Æþ¤·¡¢Ãæ¹ñÂ¦¤Î·³»ö³èÆ°¤ËÂÐ¤·¤ÆÀÜ¶á¤·¡¢Äå»¡¤äË¸³²¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤À¡×¤È¤·¤Æ¡¢ÆüËÜÂ¦¤ËÀÕÇ¤¤¬¤¢¤ë¤ÈÈóÆñ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¤³¤Î»þ´ü¤Ë°Õ¿ÞÅª¤Ë·³»ö°ÂÁ´Ê¬Ìî¤Îµõµ¶¾ðÊó¤òÎ®¤·¤Æ¸ØÄ¥¤·¡¢¶ÛÄ¥¤òÀú¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤â¤Ã¤Æ²¼¿´¤¬¤¢¤ë¹Ô°Ù¤À¡×¤È½Ò¤Ù¡¢ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤Î»ÑÀª¤òÈãÈ½¤·¤Þ¤·¤¿¡£